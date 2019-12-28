Русскому форварду «Торонто» порезали руку коньком. Его отправили в больницу

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«Нью-Джерси» — «Торонто» — 4:5 ОТ (1:2, 3:1, 0:1, 0:1)

Хоккей НХЛ 2019-2020 Неделя 13, 28.12.2019, 3:00 Нью-Джерси Дэвилз 4 Торонто Мэйпл Ливз 5 ОТ

Голы: Хишир — 7 (Братт, Палмиери), 4:33 — 1:0. Хаймэн — 9 (бол., Райлли, Спецца), 16:56 — 1:1. Михеев — 8 (Таварес, Нюландер), 17:15 — 1:2. Гусев — 6 (бол., Хишир, Ватанен), 21:42 — 2:2. Капанен — 9 (Керфут, Таварес), 25:16 — 2:3. Палмиери — 15 (Хишир, Братт), 27:01 — 3:3. Братт — 7 (Палмиери), 30:11 — 4:3. Таварес — 15 (бол., Нюландер, Бэрри), 48:15 — 4:4. Нюландер — 15, 62:38 — 4:5.

Вратари: Блэквуд — Хатчинсон.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 28 (9+14+5+0) — 37 (19+9+5+4).

Наши: Гусев (15.07/3/-1) — Михеев (11.07/4/0).

28 декабря. Нью-Джерси. Prudential Center.

Гол

Никита Гусев забил впервые с середины ноября, с тех пор отбегав вхолостую 17 матчей. Голевые передачи в последнее время он раздает регулярно, а вот с заброшенными шайбами возникли трудности. Россиянин прервал свою сухую серию буднично. В ситуации «пять на три» он, находясь в привычном для себя левом круге вбрасывания, подобрал отскочившую шайбу и тут же ее отправил в сетку.

Травма

В третьем периоде серьезное повреждение в казавшемся со стороны безобидным моменте получил Илья Михеев, проводивший очень неплохой матч в тройке с Джоном Таваресом и Вильямом Нюландером. Субтильный шведский нападающий «Нью-Джерси» Йеспер Братт мчался к чужим воротам, столкнулся с могучим защитником соперника Джейком Маззином и упал на лед, в полете задев коньком левую кисть россиянина. Михеева тут же увели в раздевалку и вскоре отправили в местную больницу, где он и остался на ночь, тогда как остальная команда улетела в Торонто. Сведений о том, насколько серьезным оказался порез, задеты ли сухожилия, сколько потеряно крови, пока не поступало. Возможно, что в «Мэйпл Ливз»? просто перестраховались, ведь по первоначальной информации с игроком ничего страшного не произошло. Весь Торонто замер в тревожном ожидании.

Автогол

Шестую подряд победу «Торонто» заслужил хотя бы тем, что спас матч в третьем периоде, уступая в счете и потеряв Михеева. В овертайме «Мэйпл Ливз» сильно повезло. Нюландер уже потерял контроль над шайбой, но защитник «Нью-Джерси» Дэймон Северсон ненароком отправил ее в собственные ворота, пытаясь устранить опасность.

Счастье

«Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес» — 2:3 ОТ (0:0, 2:0, 0:2, 0:1)

Хоккей НХЛ 2019-2020 Неделя 13, 28.12.2019, 6:00 Сан-Хосе Шаркс 2 Лос-Анджелес Кингз 3 ОТ

Голы: Э. Карлссон — 4 (Марло, Торнтон), 26:16 — 1:0. Торнтон — 1 (Шимек, Марло), 31:39 — 2:0. Фрк — 1 (Прохоркин, Картер), 41:30 — 2:1. Фрк — 2 (Картер, Прохоркин), 58:36 — 2:2. Картер — 12 (Иафалло), 61:31 — 2:3.

Вратари: Делл — Кэмпбелл (58:32 — 58:36).

Штраф: 2 — 2.

Броски: 24 (8+11+4+1) — 38 (10+11+15+2).

Наши: — — Прохоркин (15.11/3/+1).

28 декабря. Сан-Хосе. SAP Center.

Ветеран «Сан-Хосе» Джо Торнтон с учетом прошлого регулярного чемпионата не забивал 47 игр подряд. Катастрофа! Быть обузой для команды в 40 лет худшее, что могло случиться с 40-летним центральным нападающим, забросившим за карьеру 413 шайб в в 1604 матчах. Торнтон всегда считался игроком, нацеленным на пас, а не бросок. Но хуже для него, чем сейчас, ситуация складывалась только в дебютном сезоне 1997/98. Тогда он забил в первый раз с начала чемпионата лишь в 22-й игре, теперь — в 39-й. Прервать черную серию ему помогло подключение в атаку защитника Радека Шимека. Чех примчался к чужим воротам и отдал поперечный пас Торнтону на дальнюю штангу.

Большинство

«Баффало» — «Бостон» — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Хоккей НХЛ 2019-2020 Неделя 13, 28.12.2019, 3:00 Баффало Сэйбрз 0 Бостон Брюинз 3

Голы: Бержерон — 16 (бол., Пастрняк, Маршан), 19:38 — 0:1. Бержерон — 17 (Маршан, Пастрняк), 38:26 — 0:2. Карло — 4 (п.в., Койл, Маршан), 58:06 — 0:3.

Вратари: Улльмарк (56:42 — 58:06) — Галак.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 26 (11+5+10) — 25 (8+12+5).

28 декабря. Баффало. KeyBank Center.

К традиционным моментам, за которыми всегда приятно наблюдать — горящему огню, текущей воде и работающим людям — можно добавить еще один. Смотреть, как разыгрывает большинство первая тройка «Бостона», настоящее наслаждение. Брэд Маршанд, Патрис Бержерон и Давид Пастрняк чувствуют друга друга шестым чувством и творят вещи, недоступные остальным. Первый гол в ворота «Баффало» как раз из этой серии. Бержерон, после того как «Брюинз» серией быстрых передач разорвали обороняющуюся четверку и задергали вратаря Линуса Улльмарка, бросал в пустой угол.



Рекорд

«Виннипег» — «Сент-Луис» — 4:5 ОТ (1:1, 1:2, 2:1, 0:1)

Хоккей НХЛ 2019-2020 Неделя 13, 28.12.2019, 4:00 Виннипег Джетс 4 Сент-Луис Блюз 5 ОТ

Голы: Фольк — 3 (Шворц, Шенн), 1:10 — 0:1. Бурк — 2 (Эпплтон, Лаури), 19:14 — 1:1. Пьетранджело — 10 (Шенн, Шворц), 25:30 — 1:2. Коннор — 16 (Болье, Лайне), 29:37 — 2:2. Бозак — 6 (бол., Шворц, Перрон), 36:08 — 2:3. Коннор — 17 (бол., Шайфли, Пионк), 43:12 — 3:3. Бозак — 7 (Томас, Пьетранджело), 45:10 — 3:4. Уилер — 11 (Элерс, Лайне), 58:46 — 4:4. Перрон — 16, 63:14 — 4:5.

Вратари: Хеллебайк (57:46 — 58:46) — Биннингтон.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 29 (12+7+10+0) — 35 (5+15+10+5).

Наши: — — Барбашев (14.23/1/-1).

28 декабря. Виннипег. Bell MTS Place.

Нападающий «Сент-Луиса» Давид Перрон обновил клубное достижение по количеству голов в овертайме за один сезон. Его шайба в ворота «Виннипега» стала уже четвертой в нынешнем чемпионате, забитой в дополнительной пятиминутке. Спорить с тем, что в формате «3 на 3» это делать проще, бессмысленно. Но почему же отдыхают остальные, а решает Перрон? С вратарем «Джетс» Коннором Хеллейбайком он расправился непринужденно.



Провал

«Эдмонтон» — «Калгари» — 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)

Голы: Манджапане — 8 (Линдхольм), 0:11 — 0:1. Ткачак — 15 (Манджапане), 11:39 — 0:2. Макдэвид — 22 (Нерс), 14:26 — 1:2. Монахэн — 12 (Годро, Броди), 21:08 — 1:3. Линдхольм — 16 (Манджапане, Броди), 36:54 — 1:4. Баклунд — 5 (мен., Фролик, Джиордано), 40:57 — 1:5.

Вратари: Коскинен (Смит, 36:54) — Риттих.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 29 (10+10+9) — 31 (11+14+6).

28 декабря. Эдмонтон. Rogers Place.

Первый в чемпионате эпизод «Битвы при Альберте» закончился полным крахом для «Эдмонтона». Команде не помогла перезагрузиться даже пауза на Рождество и она продолжает свое падение в таблице. Еще немного и можно вывалиться за пределы кубковой восьмерки. Самый ценный игрок «Ойлерз» в нынешнем сезоне вопреки общему мнению и фигуре Коннора Макдэвида все-таки вратарь Микко Коскинена. Финн за лето прибавил в технике и с потрохами съел канадского ветерана Майка Смита, застолбив за собой позицию первого номера. Для него Рождество, видимо, прошло бурно — в матче с «Калгари» Коскинен выглядел уязвимым как юниор, пропустил пару легких шайб и был заменен в конце второго периода. За всем этим безобразием наблюдал левый латераль «Баварии» и сборной Канады Альфоно Дэвис. Он родился в Гане в семье беженцев из Либерии, в пять лет с родителями перебрался в Канаду и с 7 жил как раз в Эдмонтоне. Его личное увлечение хоккеем продлилось неделю, но поклонником «Ойлерз» Дэвис стал. Запомнить что-либо позитивное по итогу визита на игру НХЛ кроме участия в церемонии символического вбрасывания совместной фотографии с Макдэвидом ему нечего.

Михаил Зислис