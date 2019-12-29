«Флорида» обыграла «Детройт» в матче НХЛ. Дадонов забросил шайбу

Источник: AP 2019

В составе победителей шайбы забросили российский форвард Евгений Дадонов (3-я минута), Бретт Коннолли (22), Майк Хоффман (27), Доминик Тонинато (27) и Антон Стролман (54). У проигравших отличились Даррен Хельм (10), Дилан Ларкин (11), Франс Нильсен (21) и Люк Гленденинг (56).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--77939e8bf2bf090696a1" data-vnd="77939e8bf2bf090696a1" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=77939e8bf2bf090696a1" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Дадонов забросил 14-ю шайбу в сезоне, всего на его счету 27 очков (14 шайб + 13 передач).

«Флорида» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 43 очка после 37 матчей, «Детройт» идет последним с 21 очком в 39 играх.

Официальный сайт НХЛ

В следующем матче «Флорида» 30 декабря примет «Монреаль», «Детройт» в этот же день в гостях сыграет с «Тампой».