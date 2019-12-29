«Флорида» обыграла «Детройт» в матче НХЛ. Дадонов забросил шайбу
ТАСС, 29 декабря. «Флорида» победила «Детройт» со счетом 5:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 29 декабря. «Флорида» победила «Детройт» со счетом 5:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили российский форвард Евгений Дадонов (3-я минута), Бретт Коннолли (22), Майк Хоффман (27), Доминик Тонинато (27) и Антон Стролман (54). У проигравших отличились Даррен Хельм (10), Дилан Ларкин (11), Франс Нильсен (21) и Люк Гленденинг (56).
Дадонов забросил 14-ю шайбу в сезоне, всего на его счету 27 очков (14 шайб + 13 передач).
«Флорида» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 43 очка после 37 матчей, «Детройт» идет последним с 21 очком в 39 играх.
В следующем матче «Флорида» 30 декабря примет «Монреаль», «Детройт» в этот же день в гостях сыграет с «Тампой».
|Джоэль Кенневилль
|Джефф Блэшилл
|Крис Дридгер
|Джимми Ховард(Джимми Ховард)
|02:15
|Джастин Абделькадер
|02:46
|Евгений Дадонов(Майк I Хоффман, Джонатан Юбердо)
|09:29
|Даррен Хелм(Филип Задина)
|10:07
|Дилан Ларкин(Тревор Дэйли, Андреас Атанасиу)
|12:39
|Марк Пайсик
|20:17
|Дилан Ларкин
|20:46
|Франс Нильсен(Патрик Немет)
|21:58
|Бретт Коннолли(Винс Трочек, Александр Барков)
|26:39
|Майк I Хоффман(Брайан Бойл, Фрэнк Ватрано)
|26:48
|Доминик Тонинато
|29:26
|Майк Грин
|49:19
|Кит Яндл
|52:49
|Винс Трочек
|52:49
|Филип Гронек
|53:24
|Антон Строльман(Майк I Хоффман, Александр Барков)
|55:49
|Люк Гленденинг(Филип Гронек, Дилан Ларкин)
Майк I Хоффман (Флорида Пантерз), Антон Строльман (Флорида Пантерз), Дилан Ларкин (Детройт Ред Уингз)
|6
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|1