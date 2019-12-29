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12:01 (мск), источник: ТАСС

«Флорида» обыграла «Детройт» в матче НХЛ. Дадонов забросил шайбу

ТАСС, 29 декабря. «Флорида» победила «Детройт» со счетом 5:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2019

В составе победителей шайбы забросили российский форвард Евгений Дадонов (3-я минута), Бретт Коннолли (22), Майк Хоффман (27), Доминик Тонинато (27) и Антон Стролман (54). У проигравших отличились Даррен Хельм (10), Дилан Ларкин (11), Франс Нильсен (21) и Люк Гленденинг (56).

Во время загрузки произошла ошибка.

Дадонов забросил 14-ю шайбу в сезоне, всего на его счету 27 очков (14 шайб + 13 передач).

«Флорида» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 43 очка после 37 матчей, «Детройт» идет последним с 21 очком в 39 играх.

Официальный сайт НХЛ

В следующем матче «Флорида» 30 декабря примет «Монреаль», «Детройт» в этот же день в гостях сыграет с «Тампой».

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Главные тренеры
Джоэль КенневилльДжефф Блэшилл
Вратари
Крис ДридгерДжимми Ховард(Джимми Ховард)
1-й период
02:15Джастин Абделькадер
02:46Евгений Дадонов(Майк I Хоффман, Джонатан Юбердо)
09:29Даррен Хелм(Филип Задина)
10:07Дилан Ларкин(Тревор Дэйли, Андреас Атанасиу)
12:39Марк Пайсик
2-й период
20:17Дилан Ларкин
20:46Франс Нильсен(Патрик Немет)
21:58Бретт Коннолли(Винс Трочек, Александр Барков)
26:39Майк I Хоффман(Брайан Бойл, Фрэнк Ватрано)
26:48Доминик Тонинато
29:26Майк Грин
3-й период
49:19Кит Яндл
52:49Винс Трочек
52:49Филип Гронек
53:24Антон Строльман(Майк I Хоффман, Александр Барков)
55:49Люк Гленденинг(Филип Гронек, Дилан Ларкин)
Лучшие игроки матча
Майк I Хоффман (Флорида Пантерз), Антон Строльман (Флорида Пантерз), Дилан Ларкин (Детройт Ред Уингз)
Статистика
6Штрафное время8
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
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