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11:03 (мск), источник: ТАСС

Три передачи Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Нэшвилл» в матче НХЛ

ТАСС, 29 декабря. «Питтсбург» обыграл «Нэшвилл» со счетом 6:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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В составе победителей шайбы забросили Брайан Раст (1-я и 60-я минуты), Доминик Кахун (2), Крис Летанг (10), Алекс Гальченюк (29) и Джейк Гюнцель (59). У проигравших отличились Виктор Арвидссон (25), Крэйг Смит (37) и Микаэль Гранлунд (40, 49).

Во время загрузки произошла ошибка.

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился в матче тремя результативными передачами, всего на его счету в текущем сезоне 35 очков (9 шайб + 26 передач).

«Питтсбург» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 50 очков после 38 матчей, «Нэшвилл» идет 10-м на Западе с 42 очками в 38 играх.

Официальный сайт НХЛ

В следующем матче «Питтсбург» 31 декабря примет «Оттаву», «Нэшвилл» 1 января в гостях сыграет с «Далласом».

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6:4
3:0, 1:3, 2:1
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Хоккей, НХЛ, Неделя 1329.12.2019, 03:00 (МСК UTC+3)PPG Paints Arena
Главные тренеры
Майк СалливанПитер Лавиолетт
Вратари
Мэттью МюррейЮусе Сарос(Пекка Ринне, Пекка Ринне)
1-й период
00:32Брайан Раст(Джейк Гюнтцель, Евгений Малкин)
01:05Доминик Кахун(Алекс Гальченюк, Юусо Риикола)
08:01Кайл Террис
09:04Крис Летанг(Брайан Раст, Евгений Малкин)
2-й период
23:41Сэм Лафферти
24:07Виктор Арвидссон(Роман Йоси, Калле Ярнкрок)
24:31Кайл Террис
26:53Командный штраф
28:02Алекс Гальченюк(Юусо Риикола, Джон Марино)
36:03Крэйг Смит(Роман Йоси, Колин Блэкуэлл)
39:01Микаэль Гранлунд(Филип Форсберг, Мэтт Дюшен)
3-й период
44:37Евгений Малкин
48:56Микаэль Гранлунд(Мэтт Дюшен, Роман Йоси)
58:34Остин Уотсон
58:57Джейк Гюнтцель(Брайан Раст, Евгений Малкин)
59:22Брайан Раст(Джейк Гюнтцель)
Лучшие игроки матча
Джейк Гюнтцель (Питтсбург Пингвинз), Микаэль Гранлунд (Нэшвилл Предаторз), Алекс Гальченюк (Питтсбург Пингвинз)
Статистика
4Штрафное время8
0Игра в большинстве0
3Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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