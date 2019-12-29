Три передачи Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Нэшвилл» в матче НХЛ

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В составе победителей шайбы забросили Брайан Раст (1-я и 60-я минуты), Доминик Кахун (2), Крис Летанг (10), Алекс Гальченюк (29) и Джейк Гюнцель (59). У проигравших отличились Виктор Арвидссон (25), Крэйг Смит (37) и Микаэль Гранлунд (40, 49).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--77939e8bf2bf090696a1" data-vnd="77939e8bf2bf090696a1" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=77939e8bf2bf090696a1" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился в матче тремя результативными передачами, всего на его счету в текущем сезоне 35 очков (9 шайб + 26 передач).

«Питтсбург» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 50 очков после 38 матчей, «Нэшвилл» идет 10-м на Западе с 42 очками в 38 играх.

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