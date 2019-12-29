Три передачи Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Нэшвилл» в матче НХЛ
ТАСС, 29 декабря. «Питтсбург» обыграл «Нэшвилл» со счетом 6:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 29 декабря. «Питтсбург» обыграл «Нэшвилл» со счетом 6:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Брайан Раст (1-я и 60-я минуты), Доминик Кахун (2), Крис Летанг (10), Алекс Гальченюк (29) и Джейк Гюнцель (59). У проигравших отличились Виктор Арвидссон (25), Крэйг Смит (37) и Микаэль Гранлунд (40, 49).
Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился в матче тремя результативными передачами, всего на его счету в текущем сезоне 35 очков (9 шайб + 26 передач).
«Питтсбург» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 50 очков после 38 матчей, «Нэшвилл» идет 10-м на Западе с 42 очками в 38 играх.
В следующем матче «Питтсбург» 31 декабря примет «Оттаву», «Нэшвилл» 1 января в гостях сыграет с «Далласом».
|Майк Салливан
|Питер Лавиолетт
|Мэттью Мюррей
|Юусе Сарос(Пекка Ринне, Пекка Ринне)
|00:32
|Брайан Раст(Джейк Гюнтцель, Евгений Малкин)
|01:05
|Доминик Кахун(Алекс Гальченюк, Юусо Риикола)
|08:01
|Кайл Террис
|09:04
|Крис Летанг(Брайан Раст, Евгений Малкин)
|23:41
|Сэм Лафферти
|24:07
|Виктор Арвидссон(Роман Йоси, Калле Ярнкрок)
|24:31
|Кайл Террис
|26:53
|Командный штраф
|28:02
|Алекс Гальченюк(Юусо Риикола, Джон Марино)
|36:03
|Крэйг Смит(Роман Йоси, Колин Блэкуэлл)
|39:01
|Микаэль Гранлунд(Филип Форсберг, Мэтт Дюшен)
|44:37
|Евгений Малкин
|48:56
|Микаэль Гранлунд(Мэтт Дюшен, Роман Йоси)
|58:34
|Остин Уотсон
|58:57
|Джейк Гюнтцель(Брайан Раст, Евгений Малкин)
|59:22
|Брайан Раст(Джейк Гюнтцель)
Джейк Гюнтцель (Питтсбург Пингвинз), Микаэль Гранлунд (Нэшвилл Предаторз), Алекс Гальченюк (Питтсбург Пингвинз)
|4
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|3
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0