Овечкин обошёл Селянне! Теперь он в тройке лучших игроков НХЛ по голам в большинстве
Впереди только североамериканцы — Халл и Андрейчук.
Впереди только североамериканцы — Халл и Андрейчук.
Матч «Вашингтона» и «Каролины» — это особая интрига после прошлогоднего розыгрыша Кубка Стэнли, когда матёрые волки из «Кэпиталз» уступили дорогу молодой и талантливой «банде придурков». Нынешняя встреча была первой после апрельского полуфинала Восточной конференции, и её исход вновь оставил мало радости поклонникам «Вашингтона», поскольку их любимцы опять ничего не смогли противопоставить задору и спортивной наглости «ураганов».
«Столичные» начали встречу не слишком удачно. В середине первого периода гости остались втроём против пятерых после удалений Бойда и Дженсена, что привело к голу Лукаса Валльмарка. 24-летний шведский новобранец «Каролины» в последних пяти матчах записал на свой счёт 3 гола и 4 результативные передачи.
Едва начался второй отрезок, как Уоррен Фёгеле удвоил перевес «Харрикейнз».
Шайбы Ника Дауда и Даги Хэмилтона не внесли перелома в игру, а вот гол Александра Овечкина вполне мог это сделать. Незадолго до взятия ворот Овечкина встретил коленом в колено Джордан Стаал, получивший за свои «художества» малый штраф. Александр не сразу поднялся со льда, но смог добраться до скамейки запасных, где разгибал колено во время телевизионного
Убедившись, что всё в порядке, разозлённый капитан «столичных» вышел на лёд и после передачи Дмитрия Орлова выстрелил из своего «кабинета» в сетку ворот Петра Мразека. А как только Стаал покинул штрафной бокс, Овечкин
Этот гол стал 24-м для Александра в сезоне и 682-м в карьере. По голам, забитым в большинстве, Овечкин опередил Теэму Селянне (256) и стал третьим хоккеистом в истории НХЛ, а заодно — первым европейцем. Впереди него только Бретт Халл (265) и Дейв Андрейчук (274).
Впрочем, догнать «Каролину» гол Овечкина не помог. Спустя три минуты Фёгеле забил в меньшинстве и вернул хозяевам преимущество в две шайбы, а «Вашингтон» не спас даже красивейший гол Евгения Кузнецова. Челябинец не забивал с 6 декабря, но на этот раз смог сделать это после шикарного сольного прохода.
Завершилось всё достаточно символично. Андрей Свечников обокрал Овечкина, который не смог обыграть Фёгеле в средней зоне, и забил гол в пустые ворота «Кэпиталз».
«С этими ребятами всегда можно соперничать. Они нам не нравятся. Да, они нам не нравятся — вот так вот просто», — резюмировал набравший 4 очка Фёгеле после игры.
Максим Замятин
|Род Бриндамор
|Тодд Рирден
|Петр Мразек
|Брэйден Холтби(Брэйден Холтби)
|08:30
|Трэвис Бойд
|09:35
|Ник Дженсен
|10:38
|Лукас Валлмарк(Нино Нидеррайтер, Райан Дзингел)
|11:50
|Теуво Терявяйнен
|20:08
|Уоррен Фегеле(Джейкоб Славин, Джордан Стаал)
|23:26
|Ник Дауд(Джон Карлсон, Гарнет Хэтэуэй)
|25:12
|Дуги Хэмилтон(Уоррен Фегеле)
|28:27
|Джордан Стаал
|29:56
|Александр Овечкин(Ларс Эллер, Дмитрий Орлов)
|31:12
|Джоэль Эдмундсон
|33:02
|Уоррен Фегеле(Джордан Мартинук, Гайдн Флери)
|35:43
|Ник Дженсен
|37:29
|Андрей Свечников
|41:11
|Уоррен Фегеле
|42:00
|Евгений Кузнецов(Никлас II Бэкстрем, Джон Карлсон)
|43:20
|Мартин Нечас(Райан Дзингел, Эрик Хаула)
|55:58
|Андрей Свечников(Уоррен Фегеле)
|58:47
|Радко Гудас(Карл Хагелин)
Уоррен Фегеле (Каролина Харрикейнз), Дуги Хэмилтон (Каролина Харрикейнз), Джейкоб Славин (Каролина Харрикейнз)
|10
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|2
|1
|Голы в меньшинстве
|0