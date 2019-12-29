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10:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Овечкин обошёл Селянне! Теперь он в тройке лучших игроков НХЛ по голам в большинстве

Впереди только североамериканцы — Халл и Андрейчук.

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Матч «Вашингтона» и «Каролины» — это особая интрига после прошлогоднего розыгрыша Кубка Стэнли, когда матёрые волки из «Кэпиталз» уступили дорогу молодой и талантливой «банде придурков». Нынешняя встреча была первой после апрельского полуфинала Восточной конференции, и её исход вновь оставил мало радости поклонникам «Вашингтона», поскольку их любимцы опять ничего не смогли противопоставить задору и спортивной наглости «ураганов».

«Столичные» начали встречу не слишком удачно. В середине первого периода гости остались втроём против пятерых после удалений Бойда и Дженсена, что привело к голу Лукаса Валльмарка. 24-летний шведский новобранец «Каролины» в последних пяти матчах записал на свой счёт 3 гола и 4 результативные передачи.

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Едва начался второй отрезок, как Уоррен Фёгеле удвоил перевес «Харрикейнз».

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Шайбы Ника Дауда и Даги Хэмилтона не внесли перелома в игру, а вот гол Александра Овечкина вполне мог это сделать. Незадолго до взятия ворот Овечкина встретил коленом в колено Джордан Стаал, получивший за свои «художества» малый штраф. Александр не сразу поднялся со льда, но смог добраться до скамейки запасных, где разгибал колено во время телевизионного тайм-аута.

Убедившись, что всё в порядке, разозлённый капитан «столичных» вышел на лёд и после передачи Дмитрия Орлова выстрелил из своего «кабинета» в сетку ворот Петра Мразека. А как только Стаал покинул штрафной бокс, Овечкин что-то ему крикнул.

Этот гол стал 24-м для Александра в сезоне и 682-м в карьере. По голам, забитым в большинстве, Овечкин опередил Теэму Селянне (256) и стал третьим хоккеистом в истории НХЛ, а заодно — первым европейцем. Впереди него только Бретт Халл (265) и Дейв Андрейчук (274).

Официальный сайт НХЛ

Впрочем, догнать «Каролину» гол Овечкина не помог. Спустя три минуты Фёгеле забил в меньшинстве и вернул хозяевам преимущество в две шайбы, а «Вашингтон» не спас даже красивейший гол Евгения Кузнецова. Челябинец не забивал с 6 декабря, но на этот раз смог сделать это после шикарного сольного прохода.

Официальный сайт НХЛ

Завершилось всё достаточно символично. Андрей Свечников обокрал Овечкина, который не смог обыграть Фёгеле в средней зоне, и забил гол в пустые ворота «Кэпиталз».

Официальный сайт НХЛ

«С этими ребятами всегда можно соперничать. Они нам не нравятся. Да, они нам не нравятся — вот так вот просто», — резюмировал набравший 4 очка Фёгеле после игры.

Максим Замятин

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Каролина Харрикейнз
6:4
1:0, 3:2, 2:2
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей, НХЛ, Неделя 1329.12.2019, 03:00 (МСК UTC+3)PNC Arena
Главные тренеры
Род БриндаморТодд Рирден
Вратари
Петр МразекБрэйден Холтби(Брэйден Холтби)
1-й период
08:30Трэвис Бойд
09:35Ник Дженсен
10:38Лукас Валлмарк(Нино Нидеррайтер, Райан Дзингел)
11:50Теуво Терявяйнен
2-й период
20:08Уоррен Фегеле(Джейкоб Славин, Джордан Стаал)
23:26Ник Дауд(Джон Карлсон, Гарнет Хэтэуэй)
25:12Дуги Хэмилтон(Уоррен Фегеле)
28:27Джордан Стаал
29:56Александр Овечкин(Ларс Эллер, Дмитрий Орлов)
31:12Джоэль Эдмундсон
33:02Уоррен Фегеле(Джордан Мартинук, Гайдн Флери)
35:43Ник Дженсен
37:29Андрей Свечников
3-й период
41:11Уоррен Фегеле
42:00Евгений Кузнецов(Никлас II Бэкстрем, Джон Карлсон)
43:20Мартин Нечас(Райан Дзингел, Эрик Хаула)
55:58Андрей Свечников(Уоррен Фегеле)
58:47Радко Гудас(Карл Хагелин)
Лучшие игроки матча
Уоррен Фегеле (Каролина Харрикейнз), Дуги Хэмилтон (Каролина Харрикейнз), Джейкоб Славин (Каролина Харрикейнз)
Статистика
10Штрафное время6
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве2
1Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Каролина Харрикейнз
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