«Рейнджерс» победили «Торонто» в матче НХЛ, Панарин отдал три передачи
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» в овертайме одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» в овертайме одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, прошедшая в Торонто, завершилась со счетом 5:4 (2:1, 2:1, 0:2, 1:0).
В составе «Рейнджерс» голы забили Бретт Хауден (2-я минута), Райан Стром (8 и 25), Мика Зибанежад (38) и Тони Деанджело (61). У хозяев отличились Вильям Нюландер (5), Остон Мэттьюс (28 и 60) и Пьер Энгвалль (47). Российский форвард гостей Артемий Панарин отметился тремя результативными передачами и преодолел отметку в 50 набранных очков в текущем сезоне (21 гол + 30 передач).
«Питтсбург» на своем льду переиграл «Нэшвилл» (6:4), нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин сделал три результативных паса.
|Шелдон Киф
|Дэвид Куинн
|Фредерик Андерсен
|Александр Георгиев(Александр Георгиев)
|01:41
|Бретт Хауден(Джейкоб Труба, Райан Стром)
|02:23
|Джейкоб Труба
|04:21
|Вильям Нюландер(Джон Таварес, Остон Мэттьюс)
|07:59
|Райан Стром(Артемий Панарин)
|11:28
|Павел Бучневич
|24:37
|Райан Стром(Артемий Панарин, Йеспер Фаст)
|25:15
|Каапо Какко
|27:48
|Остон Мэттьюс(Митчелл Марнер)
|33:57
|Пьер Энгвалль
|37:05
|Мика Зибанежад(Крис Крайдер)
|39:53
|Мартин Маринчин
|39:53
|Мартин Маринчин
|39:53
|Райан Стром
|39:53
|Райан Стром
|46:22
|Пьер Энгвалль(Тайсон Бэрри, Каспери Капанен)
|59:07
|Остон Мэттьюс(Вильям Нюландер, Тайсон Бэрри)
|60:51
|Энтони Дианджело(Артемий Панарин, Райан Стром)
Райан Стром (Нью-Йорк Рейнджерс), Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Ливз), Энтони Дианджело (Нью-Йорк Рейнджерс)
|6
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0