«Рейнджерс» победили «Торонто» в матче НХЛ, Панарин отдал три передачи

В составе «Рейнджерс» голы забили Бретт Хауден (2-я минута), Райан Стром (8 и 25), Мика Зибанежад (38) и Тони Деанджело (61). У хозяев отличились Вильям Нюландер (5), Остон Мэттьюс (28 и 60) и Пьер Энгвалль (47). Российский форвард гостей Артемий Панарин отметился тремя результативными передачами и преодолел отметку в 50 набранных очков в текущем сезоне (21 гол + 30 передач).