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11:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Рейнджерс» победили «Торонто» в матче НХЛ, Панарин отдал три передачи

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» в овертайме одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Встреча, прошедшая в Торонто, завершилась со счетом 5:4 (2:1, 2:1, 0:2, 1:0).

Во время загрузки произошла ошибка.

В составе «Рейнджерс» голы забили Бретт Хауден (2-я минута), Райан Стром (8 и 25), Мика Зибанежад (38) и Тони Деанджело (61). У хозяев отличились Вильям Нюландер (5), Остон Мэттьюс (28 и 60) и Пьер Энгвалль (47). Российский форвард гостей Артемий Панарин отметился тремя результативными передачами и преодолел отметку в 50 набранных очков в текущем сезоне (21 гол + 30 передач).

Официальный сайт НХЛ

«Питтсбург» на своем льду переиграл «Нэшвилл» (6:4), нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин сделал три результативных паса.

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Торонто Мэйпл Ливз
4:5ОТ
1:2, 1:2, 2:0
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 1329.12.2019, 03:00 (МСК UTC+3)Scotiabank Arena
Главные тренеры
Шелдон КифДэвид Куинн
Вратари
Фредерик АндерсенАлександр Георгиев(Александр Георгиев)
1-й период
01:41Бретт Хауден(Джейкоб Труба, Райан Стром)
02:23Джейкоб Труба
04:21Вильям Нюландер(Джон Таварес, Остон Мэттьюс)
07:59Райан Стром(Артемий Панарин)
11:28Павел Бучневич
2-й период
24:37Райан Стром(Артемий Панарин, Йеспер Фаст)
25:15Каапо Какко
27:48Остон Мэттьюс(Митчелл Марнер)
33:57Пьер Энгвалль
37:05Мика Зибанежад(Крис Крайдер)
39:53Мартин Маринчин
39:53Мартин Маринчин
39:53Райан Стром
39:53Райан Стром
3-й период
46:22Пьер Энгвалль(Тайсон Бэрри, Каспери Капанен)
59:07Остон Мэттьюс(Вильям Нюландер, Тайсон Бэрри)
Овертайм
60:51Энтони Дианджело(Артемий Панарин, Райан Стром)
Лучшие игроки матча
Райан Стром (Нью-Йорк Рейнджерс), Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Ливз), Энтони Дианджело (Нью-Йорк Рейнджерс)
Статистика
6Штрафное время8
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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