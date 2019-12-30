«Сент-Луис» вновь обыграл «Виннипег», одержав 8-ю победу подряд в НХЛ

Встреча, прошедшая в Сент-Луисе, завершилась со счетом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0).

Во время загрузки произошла ошибка.

В составе победителей дубль оформил Джейден Шварц (36-я и 60-я минуты), также шайбы забросили Райан О’Райли (15) и Томас Робер (48). У проигравших отличился Николас Шор (26-я). Хоккеисты «Блюз» одержали восьмую победу подряд, их соперники потерпели третье поражение кряду.