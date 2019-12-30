«Сент-Луис» вновь обыграл «Виннипег», одержав 8-ю победу подряд в НХЛ
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. «Сент-Луис» на своем льду обыграл «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. «Сент-Луис» на своем льду обыграл «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, прошедшая в
В составе победителей дубль оформил Джейден Шварц (36-я и 60-я минуты), также шайбы забросили Райан О’Райли (15) и Томас Робер (48). У проигравших отличился Николас Шор (26-я). Хоккеисты «Блюз» одержали восьмую победу подряд, их соперники потерпели третье поражение кряду.
Днем ранее «Сент-Луис» на выезде также обыграл «Виннипег» в овертайме со счетом 5:4.
|Крэйг Беруби
|Пол Морис
|Джордан Биннингтон
|Коннор Хеллебайк(Коннор Хеллебайк)
|14:18
|Райан О`Райлли(Дэвид Перрон, Алекс Пьетранджело)
|17:48
|Райан О`Райлли
|25:40
|Ник Шор(Логан Шоу, Дженсен Харкинс)
|35:09
|Джейден Шворц(Джордан Киру, Брэйден Шенн)
|38:18
|Алекс Пьетранджело
|39:36
|Патрик Лайне
|45:37
|Лука Сбиса
|47:06
|Роберт Томас(Винс Данн, Джордан Киру)
|57:10
|Джордан Биннингтон
|59:30
|Джейден Шворц
Алекс Пьетранджело (Сент-Луис Блюз), Джордан Биннингтон (Сент-Луис Блюз), Роберт Бортуццо (Сент-Луис Блюз)
|6
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0