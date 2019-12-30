Текущие события
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Куньлунь
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:00
Казахстан U20
Швеция U20
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:00
Германия U20
Канада U20
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Авангард
Хоккей. НХЛ
05:30
Калгари Флэймз
Ванкувер Кэнакс
25
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Динамо Р
Хоккей. НХЛ
04:30
Анахайм Дакс
Филадельфия Флайерз
ОТ
12
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Витязь
Хоккей. НХЛ
04:00
Аризона Койотс
Даллас Старз
24
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз
Баффало Сэйбрз
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Детройт Ред Уингз
21
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз
Монреаль Канадиенс
65
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:00
Словакия U20
Швейцария U20
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:00
США U20
Чехия U20
Хоккей. НХЛ
02:00
Миннесота Уайлд
Нью-Йорк Айлендерс
13
Хоккей. НХЛ
01:00
Оттава Сенаторз
Нью-Джерси Дэвилз
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
01:00
Коламбус Блю Джэкетс
Чикаго Блэкхокс
Б
23
Хоккей. НХЛ
29.12
Сент-Луис Блюз
Виннипег Джетс
41
Все события
Фоторепортажи
11Российские хоккеисты проиграли американцам на молодежном ЧМ
7«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира
10:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Сент-Луис» вновь обыграл «Виннипег», одержав 8-ю победу подряд в НХЛ

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. «Сент-Луис» на своем льду обыграл «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Наверх
Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая в Сент-Луисе, завершилась со счетом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0).

Во время загрузки произошла ошибка.

В составе победителей дубль оформил Джейден Шварц (36-я и 60-я минуты), также шайбы забросили Райан О’Райли (15) и Томас Робер (48). У проигравших отличился Николас Шор (26-я). Хоккеисты «Блюз» одержали восьмую победу подряд, их соперники потерпели третье поражение кряду.

Официальный сайт НХЛ

Днем ранее «Сент-Луис» на выезде также обыграл «Виннипег» в овертайме со счетом 5:4.

15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий
Как Овечкин фотографируется со звездами
Читайте также
Сент-Луис Блюз
4:1
1:0, 1:1, 2:0
Виннипег Джетс
Хоккей, НХЛ, Неделя 1329.12.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Enterprise Center, 18096 зрителей
Главные тренеры
Крэйг БерубиПол Морис
Вратари
Джордан БиннингтонКоннор Хеллебайк(Коннор Хеллебайк)
1-й период
14:18Райан О`Райлли(Дэвид Перрон, Алекс Пьетранджело)
17:48Райан О`Райлли
2-й период
25:40Ник Шор(Логан Шоу, Дженсен Харкинс)
35:09Джейден Шворц(Джордан Киру, Брэйден Шенн)
38:18Алекс Пьетранджело
39:36Патрик Лайне
3-й период
45:37Лука Сбиса
47:06Роберт Томас(Винс Данн, Джордан Киру)
57:10Джордан Биннингтон
59:30Джейден Шворц
Лучшие игроки матча
Алекс Пьетранджело (Сент-Луис Блюз), Джордан Биннингтон (Сент-Луис Блюз), Роберт Бортуццо (Сент-Луис Блюз)
Статистика
6Штрафное время4
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Сент-Луис Блюз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Виннипег Джетс
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Как накачать попу: пять эффективных упражнений от Екатерины Усмановой
Самая горячая жена футболиста РПЛ взрывает Instagram своими фото
С небес на землю. России нужно выгрызать победу с Германией
«Вы всех обманули»: Ласицкене и компания бунтуют против ВФЛА
Радулов и Гурьянов — в огне. «Даллас» взлетает на 3 место Запада
Североамериканские СМИ: Проблема России — реализация большинства
«Это война»: что говорили участники матча Россия — США на МЧМ
Гусев красиво забил. Скоро он станет лидером «Нью-Джерси»
Матчи между Шараповой и Уильямс вошли в список лучших за 10 лет
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь