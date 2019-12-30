«Айлендерс» обыграли «Миннесоту» в матче НХЛ. Варламов отразил 25 бросков
ТАСС, 30 декабря. «Миннесота» проиграла «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 1:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 30 декабря. «Миннесота» проиграла «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 1:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Райан Пулок (45-я минута), Мэтт Мартин (47) и Том Кунхакль (58). У проигравших отличился Райан Донато (16).
Российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил 25 бросков из 26 и одержал 13-ю победу в сезоне.
«Айлендерс» занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 51 очко после 37 матчей. «Миннесота» идет 10-й на Западе с 43 очками в 40 играх.
В следующем матче «Айлендерс» 31 декабря в гостях сыграет с «Вашингтоном», «Миннесота» днем позднее примет «Торонто».
|Брюс Будро
|Барри Тротц
|Деван Дубник
|Семен Варламов
|09:34
|Райан Хартман
|09:34
|Скотт Мэйфилд
|15:43
|Райан Донато(Райан Сутер, Юэль Эрикссон Эк)
|16:32
|Андерс Ли
|18:54
|Джордан Гринуэй
|37:12
|Командный штраф
|38:37
|Мэтью Барзал
|44:24
|Райан Пулок(Мэтью Барзал, Адам Пелеч)
|46:01
|Мэтт Мартин(Леонид Комаров, Ник Ледди)
|50:35
|Скотт Мэйфилд
|57:29
|Том Кюнхакль(Брок Нельсон)
Мэтт Мартин (Нью-Йорк Айлендерс), Семен Варламов (Нью-Йорк Айлендерс), Райан Донато (Миннесота Уайлд)
|6
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0