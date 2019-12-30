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10:43 (мск), источник: ТАСС

«Айлендерс» обыграли «Миннесоту» в матче НХЛ. Варламов отразил 25 бросков

ТАСС, 30 декабря. «Миннесота» проиграла «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 1:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2019

В составе победителей шайбы забросили Райан Пулок (45-я минута), Мэтт Мартин (47) и Том Кунхакль (58). У проигравших отличился Райан Донато (16).

Во время загрузки произошла ошибка.

Российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил 25 бросков из 26 и одержал 13-ю победу в сезоне.

«Айлендерс» занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 51 очко после 37 матчей. «Миннесота» идет 10-й на Западе с 43 очками в 40 играх.

Официальный сайт НХЛ

В следующем матче «Айлендерс» 31 декабря в гостях сыграет с «Вашингтоном», «Миннесота» днем позднее примет «Торонто».

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1:0, 0:0, 0:3
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 1430.12.2019, 02:00 (МСК UTC+3)Xcel Energy Center
Главные тренеры
Брюс БудроБарри Тротц
Вратари
Деван ДубникСемен Варламов
1-й период
09:34Райан Хартман
09:34Скотт Мэйфилд
15:43Райан Донато(Райан Сутер, Юэль Эрикссон Эк)
16:32Андерс Ли
18:54Джордан Гринуэй
2-й период
37:12Командный штраф
38:37Мэтью Барзал
3-й период
44:24Райан Пулок(Мэтью Барзал, Адам Пелеч)
46:01Мэтт Мартин(Леонид Комаров, Ник Ледди)
50:35Скотт Мэйфилд
57:29Том Кюнхакль(Брок Нельсон)
Лучшие игроки матча
Мэтт Мартин (Нью-Йорк Айлендерс), Семен Варламов (Нью-Йорк Айлендерс), Райан Донато (Миннесота Уайлд)
Статистика
6Штрафное время8
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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