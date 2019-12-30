«Айлендерс» обыграли «Миннесоту» в матче НХЛ. Варламов отразил 25 бросков

Источник: AP 2019

В составе победителей шайбы забросили Райан Пулок (45-я минута), Мэтт Мартин (47) и Том Кунхакль (58). У проигравших отличился Райан Донато (16).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--77939e8bf2bf090696a1" data-vnd="77939e8bf2bf090696a1" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=77939e8bf2bf090696a1" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил 25 бросков из 26 и одержал 13-ю победу в сезоне.

«Айлендерс» занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 51 очко после 37 матчей. «Миннесота» идет 10-й на Западе с 43 очками в 40 играх.

Официальный сайт НХЛ

В следующем матче «Айлендерс» 31 декабря в гостях сыграет с «Вашингтоном», «Миннесота» днем позднее примет «Торонто».