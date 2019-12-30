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10:31 (мск), источник: ТАСС

«Флорида» обыграла «Монреаль» в матче НХЛ. Дадонов сделал две передачи

ТАСС, 30 декабря. «Флорида» победила «Монреаль» со счетом 6:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2019

В составе победителей шайбы забросили Ноэл Аккьяри (5-я минута), Александр Барков (7, 24), Джонатан Юбердо (34, 35) и Майк Мэтисон (41). У проигравших отличились Томас Татар (14), Джефф Петри (22), Макс Доми (23), Йеспери Котканиеми (45) и Ши Вебер (59).

Во время загрузки произошла ошибка.

Российский форвард «Флориды» Евгений Дадонов отметился двумя результативными передачами, всего на его счету в текущем сезоне 29 очков (14 шайб + 15 передач). Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 38 бросков из 43 и одержал 14-ю победу в сезоне.

«Флорида» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 45 очков после 38 матчей, «Монреаль» идет 12-м с 42 очками в 39 играх.

Официальный сайт НХЛ

В следующем матче «Флорида» 1 января в гостях сыграет с «Коламбусом», «Монреаль» в этот же день на выезде встретится с «Каролиной».

В других матчах игрового дня «Тампа» дома победила «Детройт» (2:1), а «Бостон» на своем льду обыграл «Баффало» (3:2).

Официальный сайт НХЛ
Официальный сайт НХЛ
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2:1, 3:2, 1:2
Монреаль Канадиенс
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Главные тренеры
Джоэль КенневилльКлод Жюльен
Вратари
Сергей БобровскийКэри Прайс(Кэри Прайс, Кэри Прайс)
1-й период
04:34Ноэль Аккьяри(Бретт Коннолли, Майкл Матесон)
06:33Александр Барков(Джонатан Юбердо)
10:18Нэйт Томпсон
11:58Аарон Экблад
13:31Томаш Татар(Джефф Питри, Ник Сузуки)
14:47Брендан Галлахер
18:16Еспери Котканиеми
2-й период
20:37Командный штраф
21:01Брендан Галлахер
21:20Джефф Питри(Ник Сузуки)
22:12Макс Доми(Бретт Кулак, Ник Сузуки)
23:41Александр Барков(Джонатан Юбердо, Евгений Дадонов)
26:12Фрэнк Ватрано
27:10Филлип Дано
33:30Джонатан Юбердо(Евгений Дадонов, Майкл Матесон)
34:05Джонатан Юбердо(Антон Строльман, Александр Барков)
3-й период
40:45Майкл Матесон
42:23Фрэнк Ватрано
44:11Еспери Котканиеми(Джордан Уил, Макс Доми)
58:08Ши Уэбер(Джефф Питри, Томаш Татар)
Лучшие игроки матча
Джонатан Юбердо (Флорида Пантерз), Александр Барков (Флорида Пантерз), Джефф Питри (Монреаль Канадиенс)
Статистика
8Штрафное время10
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Флорида Пантерз
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