«Флорида» обыграла «Монреаль» в матче НХЛ. Дадонов сделал две передачи

Источник: AP 2019

В составе победителей шайбы забросили Ноэл Аккьяри (5-я минута), Александр Барков (7, 24), Джонатан Юбердо (34, 35) и Майк Мэтисон (41). У проигравших отличились Томас Татар (14), Джефф Петри (22), Макс Доми (23), Йеспери Котканиеми (45) и Ши Вебер (59).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--77939e8bf2bf090696a1" data-vnd="77939e8bf2bf090696a1" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=77939e8bf2bf090696a1" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Российский форвард «Флориды» Евгений Дадонов отметился двумя результативными передачами, всего на его счету в текущем сезоне 29 очков (14 шайб + 15 передач). Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 38 бросков из 43 и одержал 14-ю победу в сезоне.

«Флорида» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 45 очков после 38 матчей, «Монреаль» идет 12-м с 42 очками в 39 играх.

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В следующем матче «Флорида» 1 января в гостях сыграет с «Коламбусом», «Монреаль» в этот же день на выезде встретится с «Каролиной».

В других матчах игрового дня «Тампа» дома победила «Детройт» (2:1), а «Бостон» на своем льду обыграл «Баффало» (3:2).

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