«Флорида» обыграла «Монреаль» в матче НХЛ. Дадонов сделал две передачи
ТАСС, 30 декабря. «Флорида» победила «Монреаль» со счетом 6:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 30 декабря. «Флорида» победила «Монреаль» со счетом 6:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Ноэл Аккьяри (5-я минута), Александр Барков (7, 24), Джонатан Юбердо (34, 35) и Майк Мэтисон (41). У проигравших отличились Томас Татар (14), Джефф Петри (22), Макс Доми (23), Йеспери Котканиеми (45) и Ши Вебер (59).
Российский форвард «Флориды» Евгений Дадонов отметился двумя результативными передачами, всего на его счету в текущем сезоне 29 очков (14 шайб + 15 передач). Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 38 бросков из 43 и одержал 14-ю победу в сезоне.
«Флорида» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 45 очков после 38 матчей, «Монреаль» идет 12-м с 42 очками в 39 играх.
В следующем матче «Флорида» 1 января в гостях сыграет с «Коламбусом», «Монреаль» в этот же день на выезде встретится с «Каролиной».
В других матчах игрового дня «Тампа» дома победила «Детройт» (2:1), а «Бостон» на своем льду обыграл «Баффало» (3:2).
|Джоэль Кенневилль
|Клод Жюльен
|Сергей Бобровский
|Кэри Прайс(Кэри Прайс, Кэри Прайс)
|04:34
|Ноэль Аккьяри(Бретт Коннолли, Майкл Матесон)
|06:33
|Александр Барков(Джонатан Юбердо)
|10:18
|Нэйт Томпсон
|11:58
|Аарон Экблад
|13:31
|Томаш Татар(Джефф Питри, Ник Сузуки)
|14:47
|Брендан Галлахер
|18:16
|Еспери Котканиеми
|20:37
|Командный штраф
|21:01
|Брендан Галлахер
|21:20
|Джефф Питри(Ник Сузуки)
|22:12
|Макс Доми(Бретт Кулак, Ник Сузуки)
|23:41
|Александр Барков(Джонатан Юбердо, Евгений Дадонов)
|26:12
|Фрэнк Ватрано
|27:10
|Филлип Дано
|33:30
|Джонатан Юбердо(Евгений Дадонов, Майкл Матесон)
|34:05
|Джонатан Юбердо(Антон Строльман, Александр Барков)
|40:45
|Майкл Матесон
|42:23
|Фрэнк Ватрано
|44:11
|Еспери Котканиеми(Джордан Уил, Макс Доми)
|58:08
|Ши Уэбер(Джефф Питри, Томаш Татар)
Джонатан Юбердо (Флорида Пантерз), Александр Барков (Флорида Пантерз), Джефф Питри (Монреаль Канадиенс)
|8
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0