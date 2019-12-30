Гусев красиво забил в большинстве! Скоро он станет лидером «Нью-Джерси»

Источник: Reuters

Перед гостевым матчем в столице Канады у «дьяволов» вернулся в строй травмированный Павел Заха.

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Чех пропустил концовку пятничной игры с «Торонто» из-за повреждения спины, но обследование не выявило серьёзной травмы, а вот Уилл Батчер был вынужден отправиться в лазарет с подозрениями на перелом руки.

Все эти перестановки не коснулись тройки Никиты Гусева, который уже привычно занял место на правом фланге второго звена в сочетании с Трэвисом Зэйджаком и Блейком Коулмэном. До предыдущего матча с «Мэйпл Лифс» Гусев не забивал полтора месяца, но после отставки Джона Хайнса с поста главного тренера «Нью-Джерси» заиграл намного увереннее: теперь на его счету 10 (2+8) очков в 11 последних матчах.

Первый период вместил в себя большое количество удалений и стычек, которые пошли на пользу «Нью-Джерси». «Дьяволы» были гораздо более активны у чужих ворот и в заработанном большинстве смогли открыть счёт, когда Нико Хишир подправил дальний выстрел защитника Сами Ватанена.

Официальный сайт НХЛ

«Оттава» не позволила гостям увеличить преимущество, а после перерыва сделала ответный ход. Сначала нападающий Ник Пол воспользовался удобной передачей Дюклера и смог реализовать выход к воротам, а затем забил Артём Анисимов. Российскому центрфорварду откровенно повезло: после того как он сыграл на добивании, шайба ударилась в штангу, а затем причудливым рикошетом от ноги голкипера Маккензи Блэквуда отскочила за линию ворот.

Для Анисимова этот гол стал седьмым в сезоне и вторым за последние пять матчей. Удивительно, но у Артёма в нынешнем регулярном чемпионате лишь одна голевая передача, зато по заброшенным шайбам он выглядит очень неплохо.

Официальный сайт НХЛ

Ну, а затем пришло время Никиты Гусева. «Оттава» осталась втроём против пятерых после удалений Колина Уайта и Владислава Наместникова, и этот численный перевес был мастерски реализован. Трёхходовка в касание с участием Сами Ватанена и Джека Хьюза получилась эффективной и красивой, а забитый россиянином гол придал «Дэвилз» уверенности. Для Гусева это было седьмое очко в пяти последних матчах, а если взять более длительный отрезок, то можно без особой боязни говорить о том, что Никита становится одним из лидеров команды: в 22 матчах на его счету 17 результативных баллов. Кроме этого, Гусев лидирует в команде с 1 ноября по расширенному показателю полезности Corsi for и идёт первым в НХЛ по количеству первых передач в равных составах.

Официальный сайт НХЛ

Лидерство в счёте, добытое форвардом «Дэвилз» Майлзом Вудом, «Нью-Джерси» удержать не смог, но вырвал победу в овертайме. Гол, автором которого стал первый номер драфта-2019 Джек Хьюз, был забит после выхода один на один, а финальная подработка шайбы и сам бросок были сделаны таким неуловимо тонким движением, что впору восхититься даже опытным мастерам.

Официальный сайт НХЛ

«Это было здорово. Нам была необходима эта победа, и очень хорошо, что мы смогли добыть её, додавить соперника. Нам очень нужны очки, потому что турнирное положение нас не устраивает. На этом мы делаем акцент», — сказал Хьюз после матча.

«Сегодня именно Джек внёс решающую разницу между победой и поражением. Если бы я мог выбирать, то, конечно, выбрал бы его, поэтому счастлив увидеть счёт на табло», — отметил главный тренер «Дэвилз» Ален Насреддин. «Нельзя весь матч сидеть в своей зоне. По такой игре одно очко — очень неплохой результат. Что поделать, у нас молодая команда, мы учимся, но не сдаёмся», — констатировал наставник «Оттавы» Ди Джей Смит.

Максим Замятин