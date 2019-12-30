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09:26 (мск), источник: Sport24

Радулов и Гурьянов — в огне! Русские забиваю и отдают, «Даллас» взлетает на третье место Запада

Наши парни вытаскивают для «Старз» второй матч подряд.

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Источник: AP 2019

В субботу «Даллас» на своем льду дожал «Колорадо» при активном участии российских форвардов. Денис Гурьянов сравнял счет в третьем периоде, а Александр Радулов выдал гениальный пас и исполнил победный буллит. Прошли сутки и русские продолжили тащить клуб из Техаса.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но для начала «Старз» поставили сам себя в очень затруднительное положение. В первом периоде выездного матча с «Аризоной» команда Гурьянова и Радулова бросила на растерзание сопернику своего вратаря Антона Худобина, проиграв по количеству бросков в створ со счетом 5−23. Россиянин был хорош, но дважды все-таки не смог выручить свой клуб, правда, ошибок Антона в этих ситуациях не найти. За «Койотис» оба раза сыграли рикошеты — 2:0 к перерыву.

Официальный сайт НХЛ

Вторые 20 минут у хоккеистов «Далласа» ушли на то, чтобы прийти в себя, зато в третьем игровом отрезке они просто уничтожили хозяев льда. Началось все с гола Джейми Бенна, которому никто не помешал разместиться на пятаке и отправить шайбу в находящиеся за его спиной ворота.

Официальный сайт НХЛ

Дальше включился Александр Радулов, разыгравший потрясающую двойку с Андреем Секерой. Словак убедил всех, что отправится в путешествие вдоль лицевого борта, а сам отдал слепой пас на россиянина. Мощный выстрел, огненное празднование и благодарность партнеру — классический Радулов в действии.

Официальный сайт НХЛ

Ну, а победный гол был организован силами Гурьянова — Денис, как показалось, не глядя, отдал резкую передачу от правого борта на пятак, случился небольшой рикошет, и шайба прилетела прямо в клюшку финну Роопе Хинтцу. Все, что оставалось сделать «Далласу» — добить «Койотов» голом в пустые ворота.

Официальный сайт НХЛ

4:2 — Радулов и Гурьянов в огне, а их команда поднимается на третье место в турнирной таблице Западной конференции. Впереди — только действующий чемпион «Сент-Луис» и «Колорадо».

Артём Гаев

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Аризона Койотс
2:4
2:0, 0:0, 0:4
Даллас Старз
Хоккей, НХЛ, Неделя 1430.12.2019, 04:00 (МСК UTC+3)Gila River Arena
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08:42Тэйлор Холл(Кристиан Дворак, Конор Гарлэнд)
09:48Оливер Экман-Ларссон
15:57Кори Перри
18:02Конор Гарлэнд(Ник Шмолц, Карл Седерберг)
19:36Эса Линделл
2-й период
22:43Джейми Олексяк
35:58Джейсон Димерс
3-й период
42:18Джейми Бенн(Тайлер Сегин, Эса Линделл)
43:55Фил Кессел
50:46Александр Радулов(Джейми Бенн, Андрей Секера)
55:51Роопе Хинтс(Денис Гурьянов, Йон Клингберг)
58:24Маттиас Янмарк
59:49Оливер Экман-Ларссон
59:49Блэйк Комо
59:49Джейми Бенн
Лучшие игроки матча
Роопе Хинтс (Даллас Старз), Конор Гарлэнд (Аризона Койотс), Джейми Бенн (Даллас Старз)
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8Штрафное время10
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
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  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Аризона Койотс
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