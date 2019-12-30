Радулов и Гурьянов — в огне! Русские забиваю и отдают, «Даллас» взлетает на третье место Запада
Наши парни вытаскивают для «Старз» второй матч подряд.
Наши парни вытаскивают для «Старз» второй матч подряд.
В субботу «Даллас» на своем льду дожал «Колорадо» при активном участии российских форвардов. Денис Гурьянов сравнял счет в третьем периоде, а Александр Радулов выдал гениальный пас и исполнил победный буллит. Прошли сутки и русские продолжили тащить клуб из Техаса.
Но для начала «Старз» поставили сам себя в очень затруднительное положение. В первом периоде выездного матча с «Аризоной» команда Гурьянова и Радулова бросила на растерзание сопернику своего вратаря Антона Худобина, проиграв по количеству бросков в створ со счетом 5−23. Россиянин был хорош, но дважды
Вторые 20 минут у хоккеистов «Далласа» ушли на то, чтобы прийти в себя, зато в третьем игровом отрезке они просто уничтожили хозяев льда. Началось все с гола Джейми Бенна, которому никто не помешал разместиться на пятаке и отправить шайбу в находящиеся за его спиной ворота.
Дальше включился Александр Радулов, разыгравший потрясающую двойку с Андреем Секерой. Словак убедил всех, что отправится в путешествие вдоль лицевого борта, а сам отдал слепой пас на россиянина. Мощный выстрел, огненное празднование и благодарность партнеру — классический Радулов в действии.
Ну, а победный гол был организован силами Гурьянова — Денис, как показалось, не глядя, отдал резкую передачу от правого борта на пятак, случился небольшой рикошет, и шайба прилетела прямо в клюшку финну Роопе Хинтцу. Все, что оставалось сделать «Далласу» — добить «Койотов» голом в пустые ворота.
4:2 — Радулов и Гурьянов в огне, а их команда поднимается на третье место в турнирной таблице Западной конференции. Впереди — только действующий чемпион «Сент-Луис» и «Колорадо».
Артём Гаев
|Рик Токкет
|Рик Боунесс
|Антти Раанта(Антти Раанта, Антти Раанта)
|Антон Худобин
|08:42
|Тэйлор Холл(Кристиан Дворак, Конор Гарлэнд)
|09:48
|Оливер Экман-Ларссон
|15:57
|Кори Перри
|18:02
|Конор Гарлэнд(Ник Шмолц, Карл Седерберг)
|19:36
|Эса Линделл
|22:43
|Джейми Олексяк
|35:58
|Джейсон Димерс
|42:18
|Джейми Бенн(Тайлер Сегин, Эса Линделл)
|43:55
|Фил Кессел
|50:46
|Александр Радулов(Джейми Бенн, Андрей Секера)
|55:51
|Роопе Хинтс(Денис Гурьянов, Йон Клингберг)
|58:24
|Маттиас Янмарк
|59:49
|Оливер Экман-Ларссон
|59:49
|Блэйк Комо
|59:49
|Джейми Бенн
Роопе Хинтс (Даллас Старз), Конор Гарлэнд (Аризона Койотс), Джейми Бенн (Даллас Старз)
|8
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0