Радулов и Гурьянов — в огне! Русские забиваю и отдают, «Даллас» взлетает на третье место Запада

Источник: AP 2019

В субботу «Даллас» на своем льду дожал «Колорадо» при активном участии российских форвардов. Денис Гурьянов сравнял счет в третьем периоде, а Александр Радулов выдал гениальный пас и исполнил победный буллит. Прошли сутки и русские продолжили тащить клуб из Техаса.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--77939e8bf2bf090696a1" data-vnd="77939e8bf2bf090696a1" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=77939e8bf2bf090696a1" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Но для начала «Старз» поставили сам себя в очень затруднительное положение. В первом периоде выездного матча с «Аризоной» команда Гурьянова и Радулова бросила на растерзание сопернику своего вратаря Антона Худобина, проиграв по количеству бросков в створ со счетом 5−23. Россиянин был хорош, но дважды все-таки не смог выручить свой клуб, правда, ошибок Антона в этих ситуациях не найти. За «Койотис» оба раза сыграли рикошеты — 2:0 к перерыву.

Официальный сайт НХЛ

Вторые 20 минут у хоккеистов «Далласа» ушли на то, чтобы прийти в себя, зато в третьем игровом отрезке они просто уничтожили хозяев льда. Началось все с гола Джейми Бенна, которому никто не помешал разместиться на пятаке и отправить шайбу в находящиеся за его спиной ворота.

Официальный сайт НХЛ

Дальше включился Александр Радулов, разыгравший потрясающую двойку с Андреем Секерой. Словак убедил всех, что отправится в путешествие вдоль лицевого борта, а сам отдал слепой пас на россиянина. Мощный выстрел, огненное празднование и благодарность партнеру — классический Радулов в действии.

Официальный сайт НХЛ

Ну, а победный гол был организован силами Гурьянова — Денис, как показалось, не глядя, отдал резкую передачу от правого борта на пятак, случился небольшой рикошет, и шайба прилетела прямо в клюшку финну Роопе Хинтцу. Все, что оставалось сделать «Далласу» — добить «Койотов» голом в пустые ворота.

Официальный сайт НХЛ

4:2 — Радулов и Гурьянов в огне, а их команда поднимается на третье место в турнирной таблице Западной конференции. Впереди — только действующий чемпион «Сент-Луис» и «Колорадо».