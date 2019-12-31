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12:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Панарин впервые в карьере примет участие в Матче всех звезд НХЛ

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин примет участие в Матче всех звезд НХЛ, об этом сообщается на официальном сайте лиги.

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13
фотографий
13
фотографий

Панарин примет участие в игре, которая состоится 25 января 2020 года в Сент-Луисе, впервые в карьере. Артемий — единственный россиянин в списке участников Матча всех звезд.

Капитанами были выбраны: нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк (Атлантический), форвард «Колорадо Эвеланш» Нэйтан Маккиннон (Центральный) и нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»). Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, выбранный капитаном Столичного дивизиона, отказался от участия в «Матче звезд».

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