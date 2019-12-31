Панарин впервые в карьере примет участие в Матче всех звезд НХЛ
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин примет участие в Матче всех звезд НХЛ, об этом сообщается на официальном сайте лиги.
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин примет участие в Матче всех звезд НХЛ, об этом сообщается на официальном сайте лиги.
Панарин примет участие в игре, которая состоится 25 января 2020 года в
Капитанами были выбраны: нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк (Атлантический), форвард «Колорадо Эвеланш» Нэйтан Маккиннон (Центральный) и нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»). Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, выбранный капитаном Столичного дивизиона, отказался от участия в «Матче звезд».