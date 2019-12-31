Три очка Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Оттаву»

Источник: AP 2019

В составе победителей дублем отметился российский нападающий Евгений Малкин. Форвард открыл счет в матче уже на 27-й секунде, а вторую шайбу забросил на седьмой минуте второго периода. Также отличились Доминик Симон (12), Патрик Хёрнквист (37) и Джейк Гюнцель (47).

У проигравших дубль себе в актив записал нападающий Ник Пол (25, 36). Российские форварды «Оттавы» Артем Анисимов и Владислав Наместников баллов за результативность в матче не набрали.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/KDf8avVfPbc" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Малкин также отдал голевую передачу в эпизоде с заброшенной шайбой Гюнцеля. Российский нападающий стал лучшим игроком матча, второй звездой был признан Гюнцель, третьей — Хёрнквист. В текущем сезоне Малкин провел 26 встреч и набрал 38 (11 голов + 27 передач) очков.