Три очка Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Оттаву»
ТАСС, 31 декабря. «Питтсбург» обыграл «Оттаву» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:2.
ТАСС, 31 декабря. «Питтсбург» обыграл «Оттаву» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:2.
В составе победителей дублем отметился российский нападающий Евгений Малкин. Форвард открыл счет в матче уже на 27-й секунде, а вторую шайбу забросил на седьмой минуте второго периода. Также отличились Доминик Симон (12), Патрик Хёрнквист (37) и Джейк Гюнцель (47).
У проигравших дубль себе в актив записал нападающий Ник Пол (25, 36). Российские форварды «Оттавы» Артем Анисимов и Владислав Наместников баллов за результативность в матче не набрали.
Малкин также отдал голевую передачу в эпизоде с заброшенной шайбой Гюнцеля. Российский нападающий стал лучшим игроком матча, второй звездой был признан Гюнцель, третьей — Хёрнквист. В текущем сезоне Малкин провел 26 встреч и набрал 38 (11 голов + 27 передач) очков.
«Питтсбург» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 52 очка после 39 матчей. «Оттава» идет 14-й с 37 очками в 40 играх. В следующем матче «Питтсбург» 3 января примет «Сан-Хосе». «Оттава» в этот же день дома сыграет с «Флоридой».
|Майк Салливан
|Ди Джей Смит
|Тристан Джерри
|Маркус Хегберг
|00:27
|Евгений Малкин(Джейк Гюнтцель, Джек Джонсон)
|07:16
|Евгений Малкин
|07:16
|Скотт Сабурин
|11:44
|Доминик Симон(Джозеф Бландизи, Патрик Хернквист)
|24:21
|Ник Пол(Кристиан Ярош, Скотт Сабурин)
|26:02
|Евгений Малкин(Брайан Раст, Джейк Гюнтцель)
|33:11
|Джозеф Бландизи
|35:58
|Ник Пол(Коннор Браун, Тома Шабо)
|36:51
|Патрик Хернквист(Джаред Маккэн, Джон Марино)
|46:55
|Джейк Гюнтцель(Евгений Малкин, Брайан Раст)
|53:51
|Брайан Раст
|59:40
|Евгений Малкин
|59:40
|Брайан Раст
|59:40
|Брэди Ткачак
|59:40
|Брэди Ткачак
|59:40
|Жан-Габриэль Пажо
|59:40
|Марк Боровицки
Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз), Джейк Гюнтцель (Питтсбург Пингвинз), Патрик Хернквист (Питтсбург Пингвинз)
|18
|Штрафное время
|26
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0