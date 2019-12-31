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12:16 (мск), источник: ТАСС

Три очка Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Оттаву»

ТАСС, 31 декабря. «Питтсбург» обыграл «Оттаву» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:2.

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Источник: AP 2019

В составе победителей дублем отметился российский нападающий Евгений Малкин. Форвард открыл счет в матче уже на 27-й секунде, а вторую шайбу забросил на седьмой минуте второго периода. Также отличились Доминик Симон (12), Патрик Хёрнквист (37) и Джейк Гюнцель (47).

У проигравших дубль себе в актив записал нападающий Ник Пол (25, 36). Российские форварды «Оттавы» Артем Анисимов и Владислав Наместников баллов за результативность в матче не набрали.

Во время загрузки произошла ошибка.

Малкин также отдал голевую передачу в эпизоде с заброшенной шайбой Гюнцеля. Российский нападающий стал лучшим игроком матча, второй звездой был признан Гюнцель, третьей — Хёрнквист. В текущем сезоне Малкин провел 26 встреч и набрал 38 (11 голов + 27 передач) очков.

«Питтсбург» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 52 очка после 39 матчей. «Оттава» идет 14-й с 37 очками в 40 играх. В следующем матче «Питтсбург» 3 января примет «Сан-Хосе». «Оттава» в этот же день дома сыграет с «Флоридой».

Питтсбург Пингвинз
5:2
2:0, 2:2, 1:0
Оттава Сенаторз
Хоккей, НХЛ, Неделя 1431.12.2019, 03:00 (МСК UTC+3)PPG Paints Arena
Главные тренеры
Майк СалливанДи Джей Смит
Вратари
Тристан ДжерриМаркус Хегберг
1-й период
00:27Евгений Малкин(Джейк Гюнтцель, Джек Джонсон)
07:16Евгений Малкин
07:16Скотт Сабурин
11:44Доминик Симон(Джозеф Бландизи, Патрик Хернквист)
2-й период
24:21Ник Пол(Кристиан Ярош, Скотт Сабурин)
26:02Евгений Малкин(Брайан Раст, Джейк Гюнтцель)
33:11Джозеф Бландизи
35:58Ник Пол(Коннор Браун, Тома Шабо)
36:51Патрик Хернквист(Джаред Маккэн, Джон Марино)
3-й период
46:55Джейк Гюнтцель(Евгений Малкин, Брайан Раст)
53:51Брайан Раст
59:40Евгений Малкин
59:40Брайан Раст
59:40Брэди Ткачак
59:40Брэди Ткачак
59:40Жан-Габриэль Пажо
59:40Марк Боровицки
Лучшие игроки матча
Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз), Джейк Гюнтцель (Питтсбург Пингвинз), Патрик Хернквист (Питтсбург Пингвинз)
Статистика
18Штрафное время26
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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