«Нью-Джерси» подписал контракт новичка с россиянином Охотюком

19-летний хоккеист подписал трехлетний контракт новичка. Последние три сезона он провел в команде «Оттава 67», которая выступает в Хоккейной лиге Онтарио (OHL). В текущем регулярном чемпионате Охотюк провел девять матчей и сделал пять результативных передач. В прошлом сезоне защитник провел 56 матчей и набрал 17 (2 гола + 15 передач) очков.

На драфте 2019 года «Нью-Джерси» выбрал Охотюка под общим 61-м номером. В составе молодежной команды России защитник принимал участие в Суперсерии 2019 года против сборных канадских лиг. Также он выступал на чемпионате мира среди юниоров 2018 года, где российская команда завершила выступление на стадии четвертьфинала, проиграв американцам со счетом 1:5.