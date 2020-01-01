«Даллас» и «Нэшвилл» сыграют в матче «Зимней классики»

Источник: AP 2019

В нынешнем году «Зимней классике» исполняется 12 лет — первый матч в таком формате прошел 1 января 2008 года между «Баффало» и «Питтсбургом». Победу со счетом 2:1 по буллитам одержал «Питтсбург». Рекорд посещаемости «Зимней классики» был установлен в 2014 году, когда на футбольном стадионе в Энн-Арборе (штат Мичиган) «Детройт» и «Торонто» сыграли при 105 тыс. человек.

Аншлаг в Далласе выведет арену «Коттон Боул» на второе место в этом историческом рейтинге. На данный момент продано 84 тыс. билетов, при этом около 20 тыс. купили болельщики гостей. Средняя цена одного билета составляет $517. Дороже поход на «Зимнюю классику» обходился болельщикам только в 2017 году, когда «Сент-Луис» принимал «Чикаго» ($632).

«Даллас» и «Нэшвилл» принимают участие в «Зимней классике» впервые. Команды выступают в Центральном дивизионе и являются принципиальными соперниками. «Даллас» после 40 матчей набрал 48 очков и занимает третье место в дивизионе, «Нэшвилл» находится на шестой строчке, имея в активе 42 очка после 38 игр. В прошлом сезоне команды встречались в первом раунде плей-офф, «Даллас» одержал победу в серии со счетом 4−2.

В «Зимней классике» примут участие два российских хоккеиста — нападающие «Далласа» Денис Гурьянов и Александр Радулов. 33-летний Радулов в 37 матчах набрал 26 (11 голов + 15 результативных передач) очков. Гурьянов проводит свой первый полноценный сезон в НХЛ, в активе 22-летнего форварда 15 (9+6) очков в 35 встречах.