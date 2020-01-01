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12:00 (мск), источник: ТАСС

Кучеров и Сергачев помогли «Тампе» победить «Баффало»

ТАСС, 1 января. «Тампа-Бэй» на выезде одержала победу над «Баффало» со счетом 6:4 во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Нападающий гостей Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачев сделали по одной результативной передаче.

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Источник: AP 2019

В составе победителей отличились Ондржей Палат (28-я минута), Алекс Киллорн (34, 49), Тайлер Джонсон (37), Кевин Шаттенкирк (47) и Энтони Сирелли (60). Кучеров и Сергачев выступили ассистентами в эпизодах с голами Палата и Киллорна соответственно. Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 24 броска по воротам.

Во время загрузки произошла ошибка.

На счету Кучерова 41 (13 шайб + 28 передач) очко в текущем регулярном чемпионате НХЛ. Сергачев набрал 20 (6+14) баллов за результативность.

У проигравших шайбы забросили Конор Шири (20), Маркус Юханссон (23), Джимми Веси (29) и Джек Айкел (30). Лучшим игроком матча был признан Киллорн. Второй звездой стал Шири, третьей — Джонсон.

«Тампа» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 46 очков в 38 матчах. «Баффало» идет на 13-й строчке, имея в активе 41 балл после 41 встречи.

В другом матче дня «Коламбус» дома победил «Флориду» со счетом 4:1. Российский голкипер гостей Сергей Бобровский отразил 24 броска. Защитник хозяев Владислав Гавриков очков во встрече не набрал.

Баффало Сэйбрз
4:6
1:0, 3:3, 0:3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей, НХЛ, Неделя 151.01.2020, 03:00 (МСК UTC+3)KeyBank Center
Главные тренеры
Ральф КрюгерДжон Купер
Вратари
Линус Улльмарк(Линус Улльмарк)Андрей Василевский
1-й период
04:03Стивен Стэмкос
10:29Хенри Йокихарью
19:03Конор Шири(Кертис Лазар)
2-й период
20:08Далтон Смит
20:08Люк Шенн
22:12Маркус Юханссон(Конор Шири, Марко Сканделла)
23:21Кайл Окпосо
25:08Хенри Йокихарью
27:00Ондржей Палат(Тайлер Джонсон, Михаил Сергачев)
28:12Джимми Веси(Конор Шири, Маркус Юханссон)
28:34Джейк Маккейб
28:34Джейк Маккейб
28:34Джейк Маккейб
28:34Михаил Сергачев
29:56Джек Айкел
31:06Тайлер Джонсон
32:59Маркус Юханссон
33:57Алекс Киллорн(Брэйден Пойнт, Никита Кучеров)
36:55Тайлер Джонсон(Райан Макдона, Ондржей Палат)
3-й период
46:20Кевин Шаттенкирк(Тайлер Джонсон, Энтони Чирелли)
48:08Алекс Киллорн(Седрик Пакетт, Патрик Марун)
52:07Михаил Сергачев
55:42Никита Кучеров
59:57Энтони Чирелли(Алекс Киллорн, Стивен Стэмкос)
Лучшие игроки матча
Алекс Киллорн (Тампа-Бэй Лайтнинг), Конор Шири (Баффало Сэйбрз), Тайлер Джонсон (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Статистика
27Штрафное время15
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве2
1Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Тампа-Бэй Лайтнинг
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