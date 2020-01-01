Кучеров и Сергачев помогли «Тампе» победить «Баффало»

Источник: AP 2019

В составе победителей отличились Ондржей Палат (28-я минута), Алекс Киллорн (34, 49), Тайлер Джонсон (37), Кевин Шаттенкирк (47) и Энтони Сирелли (60). Кучеров и Сергачев выступили ассистентами в эпизодах с голами Палата и Киллорна соответственно. Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 24 броска по воротам.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/XPZyYIzr650" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На счету Кучерова 41 (13 шайб + 28 передач) очко в текущем регулярном чемпионате НХЛ. Сергачев набрал 20 (6+14) баллов за результативность.

У проигравших шайбы забросили Конор Шири (20), Маркус Юханссон (23), Джимми Веси (29) и Джек Айкел (30). Лучшим игроком матча был признан Киллорн. Второй звездой стал Шири, третьей — Джонсон.

«Тампа» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 46 очков в 38 матчах. «Баффало» идет на 13-й строчке, имея в активе 41 балл после 41 встречи.