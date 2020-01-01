Кучеров и Сергачев помогли «Тампе» победить «Баффало»

В составе победителей отличились Ондржей Палат (28-я минута), Алекс Киллорн (34, 49), Тайлер Джонсон (37), Кевин Шаттенкирк (47) и Энтони Сирелли (60). Кучеров и Сергачев выступили ассистентами в эпизодах с голами Палата и Киллорна соответственно. Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 24 броска по воротам.
На счету Кучерова 41 (13 шайб + 28 передач) очко в текущем регулярном чемпионате НХЛ. Сергачев набрал 20 (6+14) баллов за результативность.
У проигравших шайбы забросили Конор Шири (20), Маркус Юханссон (23), Джимми Веси (29) и Джек Айкел (30). Лучшим игроком матча был признан Киллорн. Второй звездой стал Шири, третьей — Джонсон.
«Тампа» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 46 очков в 38 матчах. «Баффало» идет на 13-й строчке, имея в активе 41 балл после 41 встречи.
В другом матче дня «Коламбус» дома победил «Флориду» со счетом 4:1. Российский голкипер гостей Сергей Бобровский отразил 24 броска. Защитник хозяев Владислав Гавриков очков во встрече не набрал.