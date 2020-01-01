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11:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Четыре очка Панарина не спасли «Рейнджерс» от поражения от «Эдмонтона»

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. «Нью-Йорк Рейнджерс» уступил «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая во вторник в Эдмонтоне, завершилась со счетом 7:5 (3:0, 3:1, 1:4) в пользу «Ойлерз». Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил одну шайбу (53-я минута) и сделал три результативных передачи. Также у гостей отличились Крис Крайдер (40), Райн Строум (45), Марк Стаал (52) и Мика Зибанежад (57). В составе «Эдмонтона» хет-трик сделал Джеймс Нил (1, 9, 34), по разу отличились Райан Нюджент-Хопкинс (12), Леон Дайрзайтль (34), Джош Арчибалд (36) и Кайлер Ямамото (59). Голкипер нью-йоркцев Александр Георгиев отразил 18 из 24 бросков за 35 минут 18 секунд и был заменен.

Во время загрузки произошла ошибка.

Панарин по итогам матча стал третьей звездой игры.

«Тампа Бэй» на выезде победила «Баффало» — 6:4. Хоккеисты гостей Никита Кучеров и Михаил Сергачев сделали по передаче. Их одноклубник голкипер Андрей Василевский отразил 24 из 28 бросков.

«Коламбус» на своем льду обыграл «Флориду» — 4:1. Вратарь гостей Сергей Бобровский парировал 24 из 28 бросков.

Эдмонтон Ойлерз
7:5
3:0, 3:1, 1:4
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 151.01.2020, 05:00 (МСК UTC+3)Rogers Place
Главные тренеры
Дэйв ТиппеттДэвид Куинн
Вратари
Микко КоскиненАлександр Георгиев(Хенрик Лундквист, Хенрик Лундквист)
1-й период
00:11Джеймс Нил(Зак Кассиан, Оскар Клефбом)
01:27Сэм Ганье
08:38Бретт Хауден
08:46Джеймс Нил(Райан Ньюджент-Хопкинс, Оскар Клефбом)
11:13Райан Ньюджент-Хопкинс(Итан Бир, Джухар Хайра)
12:52Райан Стром
12:52Райан Стром
12:52Райан Стром
12:52Райан Стром
12:52Райан Стром
12:52Райан Стром
2-й период
25:20Райан Ньюджент-Хопкинс
28:31Командный штраф
32:13Джухар Хайра
32:13Райан Линдгрен
32:13Райан Линдгрен
33:11Леон Драйзайтль(Джеймс Нил, Райан Ньюджент-Хопкинс)
33:11Командный штраф
33:23Джеймс Нил(Райан Ньюджент-Хопкинс, Коннор Макдэвид)
35:04Джош Арчибальд(Райли Шихан)
37:15Филип Хитил
39:34Крис Крайдер(Брэди Шей, Артемий Панарин)
3-й период
44:38Райан Стром(Адам Фокс, Артемий Панарин)
51:29Марк Стаал(Артемий Панарин, Райан Стром)
52:07Артемий Панарин
56:15Мика Зибанежад(Энтони Дианджело, Адам Фокс)
58:53Кайлер Ямамото(Джухар Хайра)
Лучшие игроки матча
Джеймс Нил (Эдмонтон Ойлерз), Райан Ньюджент-Хопкинс (Эдмонтон Ойлерз), Артемий Панарин (Нью-Йорк Рейнджерс)
Статистика
6Штрафное время24
0Игра в большинстве0
3Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Нью-Йорк Рейнджерс
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Эдмонтон Ойлерз
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