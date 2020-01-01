Четыре очка Панарина не спасли «Рейнджерс» от поражения от «Эдмонтона»
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. «Нью-Йорк Рейнджерс» уступил «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. «Нью-Йорк Рейнджерс» уступил «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, прошедшая во вторник в Эдмонтоне, завершилась со счетом 7:5 (3:0, 3:1, 1:4) в пользу «Ойлерз». Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил одну шайбу (53-я минута) и сделал три результативных передачи. Также у гостей отличились Крис Крайдер (40), Райн Строум (45), Марк Стаал (52) и Мика Зибанежад (57). В составе «Эдмонтона»
Панарин по итогам матча стал третьей звездой игры.
«Тампа Бэй» на выезде победила «Баффало» — 6:4. Хоккеисты гостей Никита Кучеров и Михаил Сергачев сделали по передаче. Их одноклубник голкипер Андрей Василевский отразил 24 из 28 бросков.
«Коламбус» на своем льду обыграл «Флориду» — 4:1. Вратарь гостей Сергей Бобровский парировал 24 из 28 бросков.
|Дэйв Типпетт
|Дэвид Куинн
|Микко Коскинен
|Александр Георгиев(Хенрик Лундквист, Хенрик Лундквист)
|00:11
|Джеймс Нил(Зак Кассиан, Оскар Клефбом)
|01:27
|Сэм Ганье
|08:38
|Бретт Хауден
|08:46
|Джеймс Нил(Райан Ньюджент-Хопкинс, Оскар Клефбом)
|11:13
|Райан Ньюджент-Хопкинс(Итан Бир, Джухар Хайра)
|12:52
|Райан Стром
|12:52
|Райан Стром
|12:52
|Райан Стром
|12:52
|Райан Стром
|12:52
|Райан Стром
|12:52
|Райан Стром
|25:20
|Райан Ньюджент-Хопкинс
|28:31
|Командный штраф
|32:13
|Джухар Хайра
|32:13
|Райан Линдгрен
|32:13
|Райан Линдгрен
|33:11
|Леон Драйзайтль(Джеймс Нил, Райан Ньюджент-Хопкинс)
|33:11
|Командный штраф
|33:23
|Джеймс Нил(Райан Ньюджент-Хопкинс, Коннор Макдэвид)
|35:04
|Джош Арчибальд(Райли Шихан)
|37:15
|Филип Хитил
|39:34
|Крис Крайдер(Брэди Шей, Артемий Панарин)
|44:38
|Райан Стром(Адам Фокс, Артемий Панарин)
|51:29
|Марк Стаал(Артемий Панарин, Райан Стром)
|52:07
|Артемий Панарин
|56:15
|Мика Зибанежад(Энтони Дианджело, Адам Фокс)
|58:53
|Кайлер Ямамото(Джухар Хайра)
Джеймс Нил (Эдмонтон Ойлерз), Райан Ньюджент-Хопкинс (Эдмонтон Ойлерз), Артемий Панарин (Нью-Йорк Рейнджерс)
|6
|Штрафное время
|24
|0
|Игра в большинстве
|0
|3
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0