Четыре очка Панарина не спасли «Рейнджерс» от поражения от «Эдмонтона»

Встреча, прошедшая во вторник в Эдмонтоне, завершилась со счетом 7:5 (3:0, 3:1, 1:4) в пользу «Ойлерз». Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил одну шайбу (53-я минута) и сделал три результативных передачи. Также у гостей отличились Крис Крайдер (40), Райн Строум (45), Марк Стаал (52) и Мика Зибанежад (57). В составе «Эдмонтона» хет-трик сделал Джеймс Нил (1, 9, 34), по разу отличились Райан Нюджент-Хопкинс (12), Леон Дайрзайтль (34), Джош Арчибалд (36) и Кайлер Ямамото (59). Голкипер нью-йоркцев Александр Георгиев отразил 18 из 24 бросков за 35 минут 18 секунд и был заменен.