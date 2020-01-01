«Удивляюсь, когда меня в Нью-Йорке узнают. Поэтому там особо не хулиганю». Интервью с Панариным, который представит Россию на Матче звезд НХЛ

Корреспондент «Матч ТВ» в Торонто встретилась с форвардом «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным, который лидирует среди российских бомбардиров. Интересно, что только Хлебушек будет представлять Россию на Матче звезд НХЛ — шоу в конце января пройдет в Сент-Луисе.
Лига проигнорировала Кучерова, но взяла Панарина на Матч звезд НХЛ
Правильно в своем телеграм-канале подметил мой коллега Павел Лысенков. Интересная получается штука:
- самый ценный игрок прошлого сезона (обладатель «Харт Трофи»);
- лучший бомбардир прошлого чемпионата (128 очков);
- лучший бомбардир клуба в этом сезоне (40 очков в 36 матчах);
- самый дорогой игрок «Тампы» ($9,5 млн в год)…
Это все Никита Кучеров. И он не приглашён на «Матч звезд НХЛ». А ведь человек с таким статусом просто обязан быть лицом и иконой лиги.
Но Кучеров принципиально не дает интервью. Не общается с прессой. И вот ему аукнулось — его не позвали на праздник.
Может, он и не хотел. Но вот Александра Овечкина позвали, и он отказался. Ну, а Кучерова не позвали вообще.
Никита Кучеров | Источник: AP
Никита — уникальный игрок, но его позиция, то, как он себя поставил перед журналистами… Может, Кучерову так проще жить и играть. Но надо как-то себя менять. Хоккей — это все-таки для болельщиков. Интервью — тоже.
Похоже, Россию на «Матче звезд НХЛ» представит только один россиянин — Артемий Панарин. Это его первый такой праздник.
Да, можно вспомнить классическое. Однажды форвард еще «Коламбуса» Артемий Панарин во время инстаграм-эфира с нападающим «Далласа» Александром Радуловым признался, что не горит желанием быть выбранным для участия в Матче звезд НХЛ.
Матч звезд? По моему мнению, это вообще шняга. Приезжаешь, три дня там ходишь, фигней занимаешься, расписываешься. Для меня это никакого авторитета не имеет. Там выбирают реально не лучших. Я в том году думал, какую отмазку искать, чтобы не позвали. Я бы лучше в Майами поварился, подготовился к играм, чем там непонятно чем заниматься. Литрбол там начинается… Мы с Бобом (Сергеем Бобровским) договорились: в Майами полетим, покайфуем.
Артемий Панаринроссийский хоккеист
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Но есть два обстоятельства:
1. Теперь Панарин, перефразируя его любимого политика, — человек с повышенной социальной ответственностью. Форвард «Блю Джекетс» и лучший хоккеист Нью-Йорка — это разные роли.
2. Панарин никогда в жизни не играл в Матче звезд: ни в НХЛ, ни в КХЛ, ни в МХЛ, ни в Челябинске, ни в Коркино.
Пришла пора выйти в свет прожекторов! Ну, а с кем в литрбол играть? Других русских нет. Разве только с Патриком Кейном можно затусоваться. Кстати, знаковая будет встреча.
Панарин: «Надеюсь, в России улыбались и радовались после 6:0 с Канадой»
— Поздравляю! Вы набрали 51 (21+30) очко, лидируете среди российских бомбардиров! — я беседую с Хлебушком после его матча в Торонто. Артемий как всегда приветлив и дружелюбен. Солнышко, а не парень!
— Зачем так с ходу-то начинать? — смеется Панарин.
— Кажется, вы даже чуть-чуть поправились в Нью-Йорке.
— На самом деле — нет. Похудел. И щеки обвисли.
— Как вам молодежный чемпионат мира? Видели победу России над Канадой?
— Нарезку лучших моментов не смотрел. Но слышал, что наши победили. Поздравляю ребят, большие молодцы! Надеюсь, в России в тот день улыбались и радовались.
Конфуз, когда канадец не снял шлем во время нашего гимна? Извините, это комментировать не могу. Ничего не видел. Надеюсь, недоразумение.
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— Можно ли сказать, что вы теперь более активны в соцсетях?
— Я бы так не сказал. Уже подсбавил обороты. Сезон начался, и я решил сфокусироваться на игре в хоккей. Сейчас стало немного полегче, и я начинаю возвращаться в инстаграм, в соцсети. Людям это интересно, мне многие пишут, чтобы я выставлял побольше фото. Стараюсь это делать. И у меня это накатами идет: когда нравится, когда — не очень.
— Вы гуглите сами себя, чтобы посмотреть, что о вас пишут?
— Наоборот, я поэтому и не пользовался инстаграмом в первой половине сезона. Войду только, поставлю фото и не хожу никуда. Спортивные новости тоже никакие не читаю. Если только о том, что в мире происходит.
«Болельщики в Нью-Йорке махнут тебе рукой: «Здорово, красава!»
— Оцените свою узнаваемость по шкале от одного до десяти в Нью-Йорке, Коламбусе, Санкт-Петербурге и Коркино?
— Да сложно сравнивать. Конечно, меня в Нью-Йорке не так часто узнают, потому что там много людей, которым хоккей вообще до лампочки. Много иммигрантов…
— А я думала, в Нью-Йорке узнают больше.
— Нет-нет. Этот город большой, движняковый. Люди там с работы бегут, по пробкам еще час до дома ехать. Им особо некогда смотреть хоккей.
Я думал, меня там не будут узнавать вообще, и можно делать свободно что хочешь. Что удивило — иногда это происходит. Поэтому я себя сдерживаю, сильно не хулиганю, — смеется Панарин.
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— К вам в Нью-Йорке можно запросто подойти на улице?
— Болельщики там немного отличаются. Они не за фотографией сразу идут. А просто махнут тебе рукой: «Здорово, красава!» И дальше пойдут по своим делам.
«Уже даю интервью на английском, тыркаюсь-пыркаюсь»
— Какие у вас успехи с английским языком?
— Чуть получше, но… Не хорошо.
— Вас в «Нью-Йорк Рейнджерс» не заставляют по-английски говорить?
— Я как бы начал давать интервью. Но без камеры, на диктофон. Что-то там тыркаюсь-пыркаюсь. Уж не знаю, понимают меня или нет…
— Вы уже обустроились в новом доме?
— Почти что все закончилось. Единственное — нужно поставить заборы вокруг для нашего пса Рыжего. А так по мебели — еще мелочевка приходит.
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У меня немного смазанные чувства. Мы приобрели дом по ходу сезона. Там начались выезды, матчи. Особо не было времени там оставаться. Как-то все в суете, а я ожидал, что удовольствия будет больше.
Но все равно я рад. Никакого недовольства даже в помине нет.
— Ваши родные уже приезжали новый дом посмотреть?
— Нет, но думаю на следующий год позвать дедушек и бабушек в гости. Там еще не совсем все готово. Но в следующем сезоне все будет нормально.