«Удивляюсь, когда меня в Нью-Йорке узнают. Поэтому там особо не хулиганю». Интервью с Панариным, который представит Россию на Матче звезд НХЛ

Источник: AP 2019

Корреспондент «Матч ТВ» в Торонто встретилась с форвардом «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным, который лидирует среди российских бомбардиров. Интересно, что только Хлебушек будет представлять Россию на Матче звезд НХЛ — шоу в конце января пройдет в Сент-Луисе.

Лига проигнорировала Кучерова, но взяла Панарина на Матч звезд НХЛ

Правильно в своем телеграм-канале подметил мой коллега Павел Лысенков. Интересная получается штука:

самый ценный игрок прошлого сезона (обладатель «Харт Трофи»);

лучший бомбардир прошлого чемпионата (128 очков);

лучший бомбардир клуба в этом сезоне (40 очков в 36 матчах);

самый дорогой игрок «Тампы» ($9,5 млн в год)…

Это все Никита Кучеров. И он не приглашён на «Матч звезд НХЛ». А ведь человек с таким статусом просто обязан быть лицом и иконой лиги.

Но Кучеров принципиально не дает интервью. Не общается с прессой. И вот ему аукнулось — его не позвали на праздник.

Может, он и не хотел. Но вот Александра Овечкина позвали, и он отказался. Ну, а Кучерова не позвали вообще.

Никита Кучеров | Источник: AP

Никита — уникальный игрок, но его позиция, то, как он себя поставил перед журналистами… Может, Кучерову так проще жить и играть. Но надо как-то себя менять. Хоккей — это все-таки для болельщиков. Интервью — тоже.

Похоже, Россию на «Матче звезд НХЛ» представит только один россиянин — Артемий Панарин. Это его первый такой праздник.

Да, можно вспомнить классическое. Однажды форвард еще «Коламбуса» Артемий Панарин во время инстаграм-эфира с нападающим «Далласа» Александром Радуловым признался, что не горит желанием быть выбранным для участия в Матче звезд НХЛ.

Матч звезд? По моему мнению, это вообще шняга. Приезжаешь, три дня там ходишь, фигней занимаешься, расписываешься. Для меня это никакого авторитета не имеет. Там выбирают реально не лучших. Я в том году думал, какую отмазку искать, чтобы не позвали. Я бы лучше в Майами поварился, подготовился к играм, чем там непонятно чем заниматься. Литрбол там начинается… Мы с Бобом (Сергеем Бобровским) договорились: в Майами полетим, покайфуем. Артемий Панарин российский хоккеист

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B3nNBJlDNuc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Sergei Bobrovsky (@sergeibobrovsky)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-10-14T20:47:03+00:00">14 Окт 2019 в 1:47 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Но есть два обстоятельства:

1. Теперь Панарин, перефразируя его любимого политика, — человек с повышенной социальной ответственностью. Форвард «Блю Джекетс» и лучший хоккеист Нью-Йорка — это разные роли.

2. Панарин никогда в жизни не играл в Матче звезд: ни в НХЛ, ни в КХЛ, ни в МХЛ, ни в Челябинске, ни в Коркино.

Пришла пора выйти в свет прожекторов! Ну, а с кем в литрбол играть? Других русских нет. Разве только с Патриком Кейном можно затусоваться. Кстати, знаковая будет встреча.

Панарин: «Надеюсь, в России улыбались и радовались после 6:0 с Канадой»

— Поздравляю! Вы набрали 51 (21+30) очко, лидируете среди российских бомбардиров! — я беседую с Хлебушком после его матча в Торонто. Артемий как всегда приветлив и дружелюбен. Солнышко, а не парень!

— Зачем так с ходу-то начинать? — смеется Панарин.

— Кажется, вы даже чуть-чуть поправились в Нью-Йорке.

— На самом деле — нет. Похудел. И щеки обвисли.

— Как вам молодежный чемпионат мира? Видели победу России над Канадой?

— Нарезку лучших моментов не смотрел. Но слышал, что наши победили. Поздравляю ребят, большие молодцы! Надеюсь, в России в тот день улыбались и радовались.

Конфуз, когда канадец не снял шлем во время нашего гимна? Извините, это комментировать не могу. Ничего не видел. Надеюсь, недоразумение.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/k1QAB_GulWg" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Можно ли сказать, что вы теперь более активны в соцсетях?

— Я бы так не сказал. Уже подсбавил обороты. Сезон начался, и я решил сфокусироваться на игре в хоккей. Сейчас стало немного полегче, и я начинаю возвращаться в инстаграм, в соцсети. Людям это интересно, мне многие пишут, чтобы я выставлял побольше фото. Стараюсь это делать. И у меня это накатами идет: когда нравится, когда — не очень.

— Вы гуглите сами себя, чтобы посмотреть, что о вас пишут?

— Наоборот, я поэтому и не пользовался инстаграмом в первой половине сезона. Войду только, поставлю фото и не хожу никуда. Спортивные новости тоже никакие не читаю. Если только о том, что в мире происходит.

«Болельщики в Нью-Йорке махнут тебе рукой: «Здорово, красава!»

— Оцените свою узнаваемость по шкале от одного до десяти в Нью-Йорке, Коламбусе, Санкт-Петербурге и Коркино?

— Да сложно сравнивать. Конечно, меня в Нью-Йорке не так часто узнают, потому что там много людей, которым хоккей вообще до лампочки. Много иммигрантов…

12 фотографий 12 фотографий 12 фотографий

— А я думала, в Нью-Йорке узнают больше.

— Нет-нет. Этот город большой, движняковый. Люди там с работы бегут, по пробкам еще час до дома ехать. Им особо некогда смотреть хоккей.

Я думал, меня там не будут узнавать вообще, и можно делать свободно что хочешь. Что удивило — иногда это происходит. Поэтому я себя сдерживаю, сильно не хулиганю, — смеется Панарин.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B37C9-GJz2s/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B37C9-GJz2s/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B37C9-GJz2s/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Артемий Панарин (@artemiypanarin)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-10-22T13:44:03+00:00">22 Окт 2019 в 6:44 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— К вам в Нью-Йорке можно запросто подойти на улице?

— Болельщики там немного отличаются. Они не за фотографией сразу идут. А просто махнут тебе рукой: «Здорово, красава!» И дальше пойдут по своим делам.

«Уже даю интервью на английском, тыркаюсь-пыркаюсь»

— Какие у вас успехи с английским языком?

— Чуть получше, но… Не хорошо.

— Вас в «Нью-Йорк Рейнджерс» не заставляют по-английски говорить?

— Я как бы начал давать интервью. Но без камеры, на диктофон. Что-то там тыркаюсь-пыркаюсь. Уж не знаю, понимают меня или нет…

— Вы уже обустроились в новом доме?

— Почти что все закончилось. Единственное — нужно поставить заборы вокруг для нашего пса Рыжего. А так по мебели — еще мелочевка приходит.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B6gGZEbpCXn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B6gGZEbpCXn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B6gGZEbpCXn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Артемий Панарин (@artemiypanarin)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-12-25T16:08:39+00:00">25 Дек 2019 в 8:08 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

У меня немного смазанные чувства. Мы приобрели дом по ходу сезона. Там начались выезды, матчи. Особо не было времени там оставаться. Как-то все в суете, а я ожидал, что удовольствия будет больше.

Но все равно я рад. Никакого недовольства даже в помине нет.

— Ваши родные уже приезжали новый дом посмотреть?

— Нет, но думаю на следующий год позвать дедушек и бабушек в гости. Там еще не совсем все готово. Но в следующем сезоне все будет нормально.