Малкина оштрафовали на $5 тыс. за удар соперника клюшкой

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«Евгений Малкин оштрафован на $5 тыс., максимально возможную сумму в рамках Коллективного трудового соглашения за игру высоко поднятой клюшкой против форварда “Оттава Сенаторз” Жана-Габриэля Пажо», — сказано в сообщении.

Инцидент произошел в ходе игры 30 декабря. Во время третьего периода на льду развязалась драка. Когда арбитры попытались разнять хоккеистов, Малкин ударил Пажо клюшкой по шее, за что был наказан двухминутным штрафом.

Пажо также придется заплатить штраф за инцидент в размере $2,5 тыс., пишет «Газета.ру». Все средства будут направлены в фонд экстренной помощи игрокам.

Встреча закончилась победой «Питтсбург Пингвинз» со счетом 5:2.