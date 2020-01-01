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1 января, источник: Известия

Малкина оштрафовали на $5 тыс. за удар соперника клюшкой

Российского хоккеиста, нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина оштрафовали на $5 тыс. за драку во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Об этом говорится на сайте НХЛ 31 декабря.

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Источник: Reuters

«Евгений Малкин оштрафован на $5 тыс., максимально возможную сумму в рамках Коллективного трудового соглашения за игру высоко поднятой клюшкой против форварда “Оттава Сенаторз” Жана-Габриэля Пажо», — сказано в сообщении.

Инцидент произошел в ходе игры 30 декабря. Во время третьего периода на льду развязалась драка. Когда арбитры попытались разнять хоккеистов, Малкин ударил Пажо клюшкой по шее, за что был наказан двухминутным штрафом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пажо также придется заплатить штраф за инцидент в размере $2,5 тыс., пишет «Газета.ру». Все средства будут направлены в фонд экстренной помощи игрокам.

Встреча закончилась победой «Питтсбург Пингвинз» со счетом 5:2.

Ранее в декабре Малкин вышел на четвертое место среди российских игроков по количеству набранных очков за карьеру в НХЛ — в активе спортсмена 1031 очко.

Питтсбург Пингвинз
5:2
2:0, 2:2, 1:0
Оттава Сенаторз
Хоккей, НХЛ, Неделя 1431.12.2019, 03:00 (МСК UTC+3)PPG Paints Arena, 18653 зрителя
Главные тренеры
Майк СалливанДи Джей Смит
Вратари
Тристан ДжерриМаркус Хегберг
1-й период
00:27Евгений Малкин(Джейк Гюнтцель, Джек Джонсон)
07:16Евгений Малкин
07:16Скотт Сабурин
11:44Доминик Симон(Патрик Хернквист, Джозеф Бландизи)
2-й период
24:21Ник Пол(Скотт Сабурин, Кристиан Ярош)
26:02Евгений Малкин(Джейк Гюнтцель, Брайан Раст)
33:11Джозеф Бландизи
35:58Ник Пол(Тома Шабо, Коннор Браун)
36:51Патрик Хернквист(Джаред Маккэн, Джон Марино)
3-й период
46:55Джейк Гюнтцель(Евгений Малкин, Брайан Раст)
53:51Брайан Раст
59:40Евгений Малкин
59:40Брайан Раст
59:40Брэди Ткачак
59:40Брэди Ткачак
59:40Жан-Габриэль Пажо
59:40Марк Боровицки
Лучшие игроки матча
Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз), Джейк Гюнтцель (Питтсбург Пингвинз), Патрик Хернквист (Питтсбург Пингвинз)
Статистика
18Штрафное время26
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Питтсбург Пингвинз
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