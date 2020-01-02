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12:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Победный гол Радулова в «Зимней классике»! Впечатляющий камбэк при 85 тысячах зрителей

А если бы Гурьянов реализовал буллит, то было бы ещё интереснее.

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Источник: AP 2019

Казалось бы, хоккей на открытом воздухе в почти мексиканском Техасе — это абсолютная фантастика. Однако Национальная хоккейная лига в очередной раз доказала, что для любой забавы нет никаких преград. «Мы пытались объединить Техас и хоккей. Каждый год мы стараемся чему-то научиться и сделать что-то немного лучше», — сказал комиссар лиги Гэри Беттмэн.

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Изначально вместимость стадиона «Коттон Боул» планировалась в районе 65 тыс., так как НХЛ опасалась, что полностью арена не сможет заполниться. Но когда билеты поступили в продажу, то стало ясно, что спрос очень велик. Стали продавать «проходки» и на те сектора, которые раньше были закрыты для посещения, и в итоге НХЛ получила второй по посещаемости матч «Зимней классики» (85 630 зрителей), который уступает только игре «Торонто» — «Детройт» 2014 года. Что удивительно, фанатов номинально гостевой команды — «Нэшвилла» — было намного больше, поскольку многие болельщики «Предаторз» не сочли за труд «пробить выезд». И хотя «зелёного моря» не состоялось, победа осталась за «Далласом», который добился её в очень драматичной борьбе.

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Началось всё очень небанально. Уже на третьей минуте игрок хозяев получил удаление до конца матча: форвард «Старз» Кори Перри заехал локтем в голову защитнику «хищников» Райану Эллису и был изгнан со льда. «Это был неудачный, неловкий момент. Я уезжал на скамейку за клюшкой и вернулся, попытался добраться до шайбы, но вышло неудачно. Я играл с Райаном раньше, знаю его лично. Это получилось непреднамеренно, я никого не хотел травмировать. Я надеюсь, что с Эллисом всё в порядке», — заявил Перри, который, таким образом, вывел Эллиса из строя.

Удаление Перри, которое отбывал Александр Радулов, и штраф Блейка Комо за выброс шайбы вынудили «Даллас» играть в меньшинстве три на пять, и неудивительно, что это привело к голу в ворота «звёзд». Его автором стал Мэтт Дюшейн, которого вывели на удобный бросок при розыгрыше численного преимущества.

Две минуты спустя Данте Фаббро удвоил перевес «Нэшвилла», также реализовав большинство, но техасцы могли не дать гостям уйти в отрыв, так как очень скоро в ворота «Предаторз» был назначен штрафной бросок. Денис Гурьянов выходил один на один и был сбит Мэттом Ирвиным, но исполнение буллита россиянина подвело — бросок получился мимо створа.

И всё же «Даллас» добился своего. Во втором периоде Блейк Комо отыграл один гол, а удаление центрфорварда «Нэшвилла» Колина Блэкуэлла за выброс шайбы было реализовано уже после второго перерыва. Равный счёт мог перевести концовку игры в тягучее, вязкое русло, когда никто не хотел бы рисковать, но у «звёзд» есть человек, способный взорвать ситуацию.

Александр Радулов сделал всё образцово и практически «исполнил Овечкина». В большинстве, когда ему скинули шайбу в правый круг вбрасывания, российский форвард не стал ничего придумывать, а мощно бросил в касание — этот гол стал для «Далласа» победным.

«Когда Радс забил этот гол, я даже не слышал, что он там кричал. Поднялся такой шум! Это было круто», — сказал защитник «звёзд» Джон Клингберг. «Мы будем наслаждаться этим моментом. Такое бывает один раз в жизни, один раз в карьере!» — отметил голкипер Бен Бишоп.

После матча НХЛ объявила, что «Зимняя классика» в следующем году пройдёт в самом хоккейном штате США — Миннесоте.

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Даллас Старз
4:2
0:2, 1:0, 3:0
Нэшвилл Предаторз
Хоккей, НХЛ, Неделя 151.01.2020, 22:00 (МСК UTC+3)Cotton Bowl
Главные тренеры
Рик БоунессПитер Лавиолетт
Вратари
Бен БишопПекка Ринне
1-й период
02:44Кори Перри
02:44Кори Перри
04:22Блэйк Комо
05:46Мэтт Дюшен(Филип Форсберг, Роман Йоси)
07:36Данте Фаббро(Мэтт Дюшен, Роман Йоси)
08:38Денис Гурьянов
11:27Радек Факса
11:27Колин Блэкуэлл
2-й период
31:00Тайлер Сегин
36:44Роман Йоси
38:52Блэйк Комо(Джейсон Дикинсон, Эса Линделл)
39:11Колин Блэкуэлл
3-й период
40:58Маттиас Янмарк(Йон Клингберг, Роопе Хинтс)
43:42Райан Джохансен
45:06Александр Радулов(Джейми Бенн, Йон Клингберг)
46:35Андрей Секера(Маттиас Янмарк, Радек Факса)
Лучшие игроки матча
Блэйк Комо (Даллас Старз), Йон Клингберг (Даллас Старз), Мэтт Дюшен (Нэшвилл Предаторз)
Статистика
21Штрафное время8
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Нэшвилл Предаторз
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