Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Панарин признан третьей звездой декабря в НХЛ
ТАСС, 2 января. Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин выбран третьей звездой месяца в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
ТАСС, 2 января. Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин выбран третьей звездой месяца в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
Первой звездой месяца стал форвард «Флориды» Джонатан Юбердо, набравший 22 очка в 13 матчах (шесть шайб + 16 передач), он набирал очки в 10 матчах. Второй звездой выбран голкипер «Питтсбурга» Тристан Джарри, который защищал ворота в девяти встречах (в них было одержано восемь побед, в трех из них Джарри не пропустил шайб). Джарри пропускал в среднем 1,54 шайбы за игру (второй показатель месяца) и отразил 94,7% бросков (второй показатель месяца). Лучшим новичком месяца стал шведский форвард «Баффало» Виктор Олофссон, набравший 14 очков (6+8) в 14 матчах в декабре.
Панарин провел 14 матчей в декабре и набрал в них 22 очка (10+12), в одном из матчей россиянин сделал
В прошлом месяце Панарин набрал 23 очка и стал первым хоккеистом «Рейнджерс» за 14 лет, второй месяц подряд записывающим на свой счет более 20 очков (в ноябре и декабре 2005 года более 20 очков в течение двух месяцев подряд набирал чех Яромир Ягр). Панарин перешел в «Рейнджерс» перед началом текущего сезона, до этого он в течение двух сезонов играл за «Коламбус», а также провел два сезона за «Чикаго».
Всего в регулярных чемпионатах НХЛ российский нападающий отыграл 361 матч, в которых набрал 375 (138+237) очков, в
В России форвард играл за подмосковный «Витязь», казанский «Ак Барс» и петербургский СКА. В составе последнего он стал обладателем Кубка Гагарина в 2015 году. На его счету серебряная (2015) и две бронзовые (2016, 2017) медали чемпионатов мира, а также золото мирового первенства среди молодежных команд 2011 года.