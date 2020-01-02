Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Панарин признан третьей звездой декабря в НХЛ

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Первой звездой месяца стал форвард «Флориды» Джонатан Юбердо, набравший 22 очка в 13 матчах (шесть шайб + 16 передач), он набирал очки в 10 матчах. Второй звездой выбран голкипер «Питтсбурга» Тристан Джарри, который защищал ворота в девяти встречах (в них было одержано восемь побед, в трех из них Джарри не пропустил шайб). Джарри пропускал в среднем 1,54 шайбы за игру (второй показатель месяца) и отразил 94,7% бросков (второй показатель месяца). Лучшим новичком месяца стал шведский форвард «Баффало» Виктор Олофссон, набравший 14 очков (6+8) в 14 матчах в декабре.

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Панарин провел 14 матчей в декабре и набрал в них 22 очка (10+12), в одном из матчей россиянин сделал хет-трик. Всего в сезоне игрок принял участие в 39 матчах. в которых набрал 55 очков (22+33) и занимает шестое место в списке лучших бомбардиров, лидирует Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), в активе которого 64 очка (22+42). В понедельник НХЛ объявила участников Матча звезд 2020 года, Панарин впервые в карьере примет участие в этой игре.

В прошлом месяце Панарин набрал 23 очка и стал первым хоккеистом «Рейнджерс» за 14 лет, второй месяц подряд записывающим на свой счет более 20 очков (в ноябре и декабре 2005 года более 20 очков в течение двух месяцев подряд набирал чех Яромир Ягр). Панарин перешел в «Рейнджерс» перед началом текущего сезона, до этого он в течение двух сезонов играл за «Коламбус», а также провел два сезона за «Чикаго».

Всего в регулярных чемпионатах НХЛ российский нападающий отыграл 361 матч, в которых набрал 375 (138+237) очков, в плей-офф на его счету 26 (9+17) очков в 27 играх. По итогам сезона-2015/16 он стал обладателем «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку по итогам регулярного чемпионата НХЛ), набрав 77 (30+47) очков в 80 матчах.

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