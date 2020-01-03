Дадонов хочет затащить «Флориду» в плей-офф! Голевой дубль и 6 очков в четырёх матчах

Источник: AP 2019

Перед визитом в столицу Канады «Флорида» обидно уступила в гостях «Коламбусу», и это было первое посещение голкипером Сергеем Бобровским своих некогда родных мест.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--77939e8bf2bf090696a1" data-vnd="77939e8bf2bf090696a1" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=77939e8bf2bf090696a1" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

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К счастью для вратаря, матчи в НХЛ идут один за другим, и долго горевать о поражении в принципиальном поединке не пришлось — на носу была игра с «Оттавой», в которой «пантерам» для продолжения гонки за местом в плей-офф необходимо было выигрывать.

«Сенаторы» не побеждали «пантер» уже полтора года, поэтому соперник у южан был вполне подходящий для восстановления собственной уверенности.

Евгений Дадонов вновь проявил себя одним из лидеров команды, став главным действующим лицом «Пантерз» в атаке.

Челябинец открыл счёт уже на второй минуте, когда в большинстве удачно подкараулил отскок на пятачке.

Официальный сайт НХЛ

«Оттава» ответила на это голами Тайлера Энниса и Криса Тирни, причём первая шайба хозяев получилась достаточно курьёзной. После того, как Эннис попытался бросить с неудобной руки, снаряд срикошетил от клюшки защитника Райли Стиллмана и по причудливой траектории залетел за спину Сергею Бобровскому, который ничем не смог помочь своей команде.

Официальный сайт НХЛ

С началом второй двадцатиминутки Дадонов снова взялся за дело, и в большинстве завершил красивую трёхходовку с участием Джонатана Юбердо и Кейта Яндла. Этот гол стал для россиянина 16-м в сезоне, и нет сомнений в том, что Евгений превзойдёт собственный снайперский рекорд двух последних лет, который равняется 28 шайбам.

Официальный сайт НХЛ

Поучаствовал Дадонов и в победном голе «Флориды», автором которого стал Фрэнк Ватрано. Острая контратака «пантер» привела к выходу два в один, и россиянин всё сделал образцово: подождал партнёра и выдал Ватрано удобнейший пас под бросок. Для Ватрано, который не забивал 10 матчей подряд, этот успех был крайне важен, о чём он не стеснялся говорить в послематчевых интервью.

Официальный сайт НХЛ

Всего Дадонов набрал в этом матче 3 (2+1) очка, а в четырёх последних встречах на его счету 3 гола и 3 результативные передачи.

«Сейчас мы бьёмся за каждое очко и не важно, кто соперник. Каждый матч очень важен — в Атлантическом дивизионе всё очень плотно. Сегодня оба моих гола были забиты в большинстве, все хорошо держали и перемещали шайбу, всё работало неплохо — я просто завершал комбинации», — сказал Дадонов после матча.

Что же касается Сергея Бобровского, то он отразил 28 бросков из 31 и одержал первую победу на выезде с 30 октября. В турнирной таблице «Флорида» на два очка отстаёт от последнего кубкового места, которое пока занимает «Филадельфия», но вполне может побороться и с «Тампой», которая набрала ход, но всё ещё действует нестабильно.

Максим Замятин