Дадонов хочет затащить «Флориду» в плей-офф! Голевой дубль и 6 очков в четырёх матчах
А Бобровский выиграл первый матч на выезде с 30 октября.
А Бобровский выиграл первый матч на выезде с 30 октября.
Перед визитом в столицу Канады «Флорида» обидно уступила в гостях «Коламбусу», и это было первое посещение голкипером Сергеем Бобровским своих некогда родных мест.
К счастью для вратаря, матчи в НХЛ идут один за другим, и долго горевать о поражении в принципиальном поединке не пришлось — на носу была игра с «Оттавой», в которой «пантерам» для продолжения гонки за местом в
«Сенаторы» не побеждали «пантер» уже полтора года, поэтому соперник у южан был вполне подходящий для восстановления собственной уверенности.
Евгений Дадонов вновь проявил себя одним из лидеров команды, став главным действующим лицом «Пантерз» в атаке.
Челябинец открыл счёт уже на второй минуте, когда в большинстве удачно подкараулил отскок на пятачке.
«Оттава» ответила на это голами Тайлера Энниса и Криса Тирни, причём первая шайба хозяев получилась достаточно курьёзной. После того, как Эннис попытался бросить с неудобной руки, снаряд срикошетил от клюшки защитника Райли Стиллмана и по причудливой траектории залетел за спину Сергею Бобровскому, который ничем не смог помочь своей команде.
С началом второй двадцатиминутки Дадонов снова взялся за дело, и в большинстве завершил красивую трёхходовку с участием Джонатана Юбердо и Кейта Яндла. Этот гол стал для россиянина 16-м в сезоне, и нет сомнений в том, что Евгений превзойдёт собственный снайперский рекорд двух последних лет, который равняется 28 шайбам.
Поучаствовал Дадонов и в победном голе «Флориды», автором которого стал Фрэнк Ватрано. Острая контратака «пантер» привела к выходу два в один, и россиянин всё сделал образцово: подождал партнёра и выдал Ватрано удобнейший пас под бросок. Для Ватрано, который не забивал 10 матчей подряд, этот успех был крайне важен, о чём он не стеснялся говорить в послематчевых интервью.
Всего Дадонов набрал в этом матче 3 (2+1) очка, а в четырёх последних встречах на его счету 3 гола и 3 результативные передачи.
«Сейчас мы бьёмся за каждое очко и не важно, кто соперник. Каждый матч очень важен — в Атлантическом дивизионе всё очень плотно. Сегодня оба моих гола были забиты в большинстве, все хорошо держали и перемещали шайбу, всё работало неплохо — я просто завершал комбинации», — сказал Дадонов после матча.
Что же касается Сергея Бобровского, то он отразил 28 бросков из 31 и одержал первую победу на выезде с 30 октября. В турнирной таблице «Флорида» на два очка отстаёт от последнего кубкового места, которое пока занимает «Филадельфия», но вполне может побороться и с «Тампой», которая набрала ход, но всё ещё действует нестабильно.
Максим Замятин
|Ди Джей Смит
|Джоэль Кенневилль
|Крэйг Андерсон(Крэйг Андерсон)
|Сергей Бобровский
|01:10
|Марк Боровицки
|01:41
|Евгений Дадонов(Майк I Хоффман, Кит Яндл)
|10:59
|Тайлер Эннис(Ник Пол)
|15:39
|Крис Тирни(Энтони Дюклер)
|19:43
|Фрэнк Ватрано
|24:33
|Брэди Ткачак
|28:23
|Марк Боровицки
|28:54
|Евгений Дадонов(Кит Яндл, Джонатан Юбердо)
|30:23
|Ноэль Аккьяри(Антон Строльман, Винс Трочек)
|34:42
|Евгений Дадонов
|39:08
|Фрэнк Ватрано(Доминик Тонинато, Евгений Дадонов)
|39:55
|Колтон Сивиур(Брайан Бойл, Марк Пайсик)
|46:32
|Райли Стиллман
|57:15
|Коннор Браун(Тайлер Эннис)
|58:14
|Джонатан Юбердо(Райли Стиллман, Антон Строльман)
Евгений Дадонов (Флорида Пантерз), Тайлер Эннис (Оттава Сенаторз), Кит Яндл (Флорида Пантерз)
|6
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0