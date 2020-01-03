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12:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Дадонов хочет затащить «Флориду» в плей-офф! Голевой дубль и 6 очков в четырёх матчах

А Бобровский выиграл первый матч на выезде с 30 октября.

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Источник: AP 2019

Перед визитом в столицу Канады «Флорида» обидно уступила в гостях «Коламбусу», и это было первое посещение голкипером Сергеем Бобровским своих некогда родных мест.

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К счастью для вратаря, матчи в НХЛ идут один за другим, и долго горевать о поражении в принципиальном поединке не пришлось — на носу была игра с «Оттавой», в которой «пантерам» для продолжения гонки за местом в плей-офф необходимо было выигрывать.

«Сенаторы» не побеждали «пантер» уже полтора года, поэтому соперник у южан был вполне подходящий для восстановления собственной уверенности.

Евгений Дадонов вновь проявил себя одним из лидеров команды, став главным действующим лицом «Пантерз» в атаке.

Челябинец открыл счёт уже на второй минуте, когда в большинстве удачно подкараулил отскок на пятачке.

Официальный сайт НХЛ

«Оттава» ответила на это голами Тайлера Энниса и Криса Тирни, причём первая шайба хозяев получилась достаточно курьёзной. После того, как Эннис попытался бросить с неудобной руки, снаряд срикошетил от клюшки защитника Райли Стиллмана и по причудливой траектории залетел за спину Сергею Бобровскому, который ничем не смог помочь своей команде.

Официальный сайт НХЛ

С началом второй двадцатиминутки Дадонов снова взялся за дело, и в большинстве завершил красивую трёхходовку с участием Джонатана Юбердо и Кейта Яндла. Этот гол стал для россиянина 16-м в сезоне, и нет сомнений в том, что Евгений превзойдёт собственный снайперский рекорд двух последних лет, который равняется 28 шайбам.

Официальный сайт НХЛ

Поучаствовал Дадонов и в победном голе «Флориды», автором которого стал Фрэнк Ватрано. Острая контратака «пантер» привела к выходу два в один, и россиянин всё сделал образцово: подождал партнёра и выдал Ватрано удобнейший пас под бросок. Для Ватрано, который не забивал 10 матчей подряд, этот успех был крайне важен, о чём он не стеснялся говорить в послематчевых интервью.

Официальный сайт НХЛ

Всего Дадонов набрал в этом матче 3 (2+1) очка, а в четырёх последних встречах на его счету 3 гола и 3 результативные передачи.

«Сейчас мы бьёмся за каждое очко и не важно, кто соперник. Каждый матч очень важен — в Атлантическом дивизионе всё очень плотно. Сегодня оба моих гола были забиты в большинстве, все хорошо держали и перемещали шайбу, всё работало неплохо — я просто завершал комбинации», — сказал Дадонов после матча.

Что же касается Сергея Бобровского, то он отразил 28 бросков из 31 и одержал первую победу на выезде с 30 октября. В турнирной таблице «Флорида» на два очка отстаёт от последнего кубкового места, которое пока занимает «Филадельфия», но вполне может побороться и с «Тампой», которая набрала ход, но всё ещё действует нестабильно.

Максим Замятин

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Хоккей, НХЛ, Неделя 153.01.2020, 03:30 (МСК UTC+3)Canadian Tire Centre
Главные тренеры
Ди Джей СмитДжоэль Кенневилль
Вратари
Крэйг Андерсон(Крэйг Андерсон)Сергей Бобровский
1-й период
01:10Марк Боровицки
01:41Евгений Дадонов(Майк I Хоффман, Кит Яндл)
10:59Тайлер Эннис(Ник Пол)
15:39Крис Тирни(Энтони Дюклер)
19:43Фрэнк Ватрано
2-й период
24:33Брэди Ткачак
28:23Марк Боровицки
28:54Евгений Дадонов(Кит Яндл, Джонатан Юбердо)
30:23Ноэль Аккьяри(Антон Строльман, Винс Трочек)
34:42Евгений Дадонов
39:08Фрэнк Ватрано(Доминик Тонинато, Евгений Дадонов)
39:55Колтон Сивиур(Брайан Бойл, Марк Пайсик)
3-й период
46:32Райли Стиллман
57:15Коннор Браун(Тайлер Эннис)
58:14Джонатан Юбердо(Райли Стиллман, Антон Строльман)
Лучшие игроки матча
Евгений Дадонов (Флорида Пантерз), Тайлер Эннис (Оттава Сенаторз), Кит Яндл (Флорида Пантерз)
Статистика
6Штрафное время6
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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