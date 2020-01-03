«Рейнджерс» проиграли «Калгари» в матче НХЛ. Бучневич сделал голевую передачу

Источник: AP 2019

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джонни Гудро (5-я минута), Микаэль Баклунд (8), Дерек Райан (14) и Шон Монахан (29), у проигравших отличились Джейкоб Труба (8), Филип Хытил (9) и Каапо Какко (26). В эпизоде с первым голом «Рейнджерс» результативной передачей отметился российский нападающий Павел Бучневич, в текущем сезоне он в 40 матчах набрал 22 очка (6 голов + 16 передач).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--77939e8bf2bf090696a1" data-vnd="77939e8bf2bf090696a1" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=77939e8bf2bf090696a1" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В турнирной таблице Западной конференции «Калгари» занимает восьмое место, набрав в 43 матчах 47 очков, «Рейнджерс» на Востоке с 42 очками после 40 игр идут на 12-м месте.

Официальный сайт НХЛ

В следующем матче «Калгари» 6 января в гостях сыграет с «Миннесотой», «Рейнджерс» днем ранее на выезде встретятся с «Ванкувером».