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14:52 (мск), источник: ТАСС

«Рейнджерс» проиграли «Калгари» в матче НХЛ. Бучневич сделал голевую передачу

ТАСС, 3 января. «Калгари» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2019

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джонни Гудро (5-я минута), Микаэль Баклунд (8), Дерек Райан (14) и Шон Монахан (29), у проигравших отличились Джейкоб Труба (8), Филип Хытил (9) и Каапо Какко (26). В эпизоде с первым голом «Рейнджерс» результативной передачей отметился российский нападающий Павел Бучневич, в текущем сезоне он в 40 матчах набрал 22 очка (6 голов + 16 передач).

Во время загрузки произошла ошибка.

В турнирной таблице Западной конференции «Калгари» занимает восьмое место, набрав в 43 матчах 47 очков, «Рейнджерс» на Востоке с 42 очками после 40 игр идут на 12-м месте.

Официальный сайт НХЛ

В следующем матче «Калгари» 6 января в гостях сыграет с «Миннесотой», «Рейнджерс» днем ранее на выезде встретятся с «Ванкувером».

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Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 153.01.2020, 05:00 (МСК UTC+3)Scotiabank Saddledome
Главные тренеры
Джефф УордДэвид Куинн
Вратари
Кэм ТэлботХенрик Лундквист
1-й период
04:15Джонни Годро
05:59Сэм Беннетт
06:48Дерек Райан
07:16Микаэль Баклунд
07:42Джейкоб Труба(Адам Фокс, Павел Бучневич)
08:07Филип Хитил(Каапо Какко, Адам Фокс)
09:06Йеспер Фаст
13:18Дерек Райан(Диллон Дюбе)
2-й период
25:46Каапо Какко(Адам Фокс, Бретт Хауден)
28:22Шон Монахэн(Ноа Хэнифин, Джонни Годро)
3-й период
40:17Крис Крайдер
44:21Брэди Шей
45:11Микаэль Баклунд
52:08Каапо Какко
53:41Милан Лучич
53:41Райан Линдгрен
Лучшие игроки матча
Шон Монахэн (Калгари Флэймз), Джонни Годро (Калгари Флэймз), Адам Фокс (Нью-Йорк Рейнджерс)
Статистика
8Штрафное время10
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве2
1Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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