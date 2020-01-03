«Рейнджерс» проиграли «Калгари» в матче НХЛ. Бучневич сделал голевую передачу
ТАСС, 3 января. «Калгари» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 3 января. «Калгари» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джонни Гудро (5-я минута), Микаэль Баклунд (8), Дерек Райан (14) и Шон Монахан (29), у проигравших отличились Джейкоб Труба (8), Филип Хытил (9) и Каапо Какко (26). В эпизоде с первым голом «Рейнджерс» результативной передачей отметился российский нападающий Павел Бучневич, в текущем сезоне он в 40 матчах набрал 22 очка (6 голов + 16 передач).
В турнирной таблице Западной конференции «Калгари» занимает восьмое место, набрав в 43 матчах 47 очков, «Рейнджерс» на Востоке с 42 очками после 40 игр идут на 12-м месте.
В следующем матче «Калгари» 6 января в гостях сыграет с «Миннесотой», «Рейнджерс» днем ранее на выезде встретятся с «Ванкувером».
|Джефф Уорд
|Дэвид Куинн
|Кэм Тэлбот
|Хенрик Лундквист
|04:15
|Джонни Годро
|05:59
|Сэм Беннетт
|06:48
|Дерек Райан
|07:16
|Микаэль Баклунд
|07:42
|Джейкоб Труба(Адам Фокс, Павел Бучневич)
|08:07
|Филип Хитил(Каапо Какко, Адам Фокс)
|09:06
|Йеспер Фаст
|13:18
|Дерек Райан(Диллон Дюбе)
|25:46
|Каапо Какко(Адам Фокс, Бретт Хауден)
|28:22
|Шон Монахэн(Ноа Хэнифин, Джонни Годро)
|40:17
|Крис Крайдер
|44:21
|Брэди Шей
|45:11
|Микаэль Баклунд
|52:08
|Каапо Какко
|53:41
|Милан Лучич
|53:41
|Райан Линдгрен
Шон Монахэн (Калгари Флэймз), Джонни Годро (Калгари Флэймз), Адам Фокс (Нью-Йорк Рейнджерс)
|8
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
|1
|Голы в меньшинстве
|0