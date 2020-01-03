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14:56 (мск), источник: ТАСС

Передача Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Сент-Луис» в матче НХЛ

ТАСС, 3 января. «Колорадо» одержал победу над «Сент-Луисом» со счетом 7:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2019

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Натан Маккиннон (20-я минута), Назем Кадри (24, 47), Микко Рантанен (28), Кейл Макар (40), Джей Ти Комфер (53) и Йоонас Донской (55), у проигравших отличились Роберт Томас (34, 57) и Алекс Пьетранджело (37). В эпизоде с пятым голом «Колорадо» результативной передачей отметился российский нападающий Валерий Ничушкин, в текущем сезоне он в 36 матчах набрал 15 очков (7 голов + 8 передач).

Во время загрузки произошла ошибка.

В турнирной таблице Западной конференции «Сент-Луис» (58 очков) и «Колорадо» (52) занимают первые два места.

Официальный сайт НХЛ

В следующем матче «Колорадо» в гостях сыграет с «Нью-Джерси», «Сент-Луис» на выезде встретится с «Вегасом». Обе игры состоятся 5 января.

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7:3
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Сент-Луис Блюз
Хоккей, НХЛ, Неделя 153.01.2020, 05:30 (МСК UTC+3)Pepsi Center
Главные тренеры
Джаред БеднарКрэйг Беруби
Вратари
Филипп ГрубауэрДжордан Биннингтон(Джейк Аллен)
1-й период
09:10Йоонас Донской
13:50Мэтью Нието
16:18Брэйден Шенн
19:49Натан Маккиннон
2-й период
23:20Назем Кадри(Мэттью Колверт, Самуэль Жирар)
25:41Тайлер Бозак
26:36Алекс Пьетранджело
27:40Микко Рантанен(Натан Маккиннон, Кейл Макар)
33:42Роберт Томас(Тайлер Бозак, Алекс Пьетранджело)
36:15Самуэль Жирар
36:19Алекс Пьетранджело(Райан О`Райлли)
38:59Джей Боумистер
39:44Кейл Макар(Натан Маккиннон, Андре Бураковски)
3-й период
46:56Назем Кадри(Самуэль Жирар, Валерий Ничушкин)
51:22Джейден Шворц
52:05Джей Ти Комфер(Самуэль Жирар, Габриэль Ландескуг)
54:19Йоонас Донской(Самуэль Жирар, Натан Маккиннон)
56:14Роберт Томас(Джейден Шворц)
Лучшие игроки матча
Натан Маккиннон (Колорадо Эвеланш), Самуэль Жирар (Колорадо Эвеланш), Назем Кадри (Колорадо Эвеланш)
Статистика
6Штрафное время10
0Игра в большинстве0
3Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
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  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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