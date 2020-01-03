Передача Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Сент-Луис» в матче НХЛ

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Натан Маккиннон (20-я минута), Назем Кадри (24, 47), Микко Рантанен (28), Кейл Макар (40), Джей Ти Комфер (53) и Йоонас Донской (55), у проигравших отличились Роберт Томас (34, 57) и Алекс Пьетранджело (37). В эпизоде с пятым голом «Колорадо» результативной передачей отметился российский нападающий Валерий Ничушкин, в текущем сезоне он в 36 матчах набрал 15 очков (7 голов + 8 передач).