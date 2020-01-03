Передача Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Сент-Луис» в матче НХЛ
ТАСС, 3 января. «Колорадо» одержал победу над «Сент-Луисом» со счетом 7:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 3 января. «Колорадо» одержал победу над «Сент-Луисом» со счетом 7:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Натан Маккиннон (20-я минута), Назем Кадри (24, 47), Микко Рантанен (28), Кейл Макар (40), Джей Ти Комфер (53) и Йоонас Донской (55), у проигравших отличились Роберт Томас (34, 57) и Алекс Пьетранджело (37). В эпизоде с пятым голом «Колорадо» результативной передачей отметился российский нападающий Валерий Ничушкин, в текущем сезоне он в 36 матчах набрал 15 очков (7 голов + 8 передач).
В турнирной таблице Западной конференции «Сент-Луис» (58 очков) и «Колорадо» (52) занимают первые два места.
В следующем матче «Колорадо» в гостях сыграет с «Нью-Джерси», «Сент-Луис» на выезде встретится с «Вегасом». Обе игры состоятся 5 января.
|Джаред Беднар
|Крэйг Беруби
|Филипп Грубауэр
|Джордан Биннингтон(Джейк Аллен)
|09:10
|Йоонас Донской
|13:50
|Мэтью Нието
|16:18
|Брэйден Шенн
|19:49
|Натан Маккиннон
|23:20
|Назем Кадри(Мэттью Колверт, Самуэль Жирар)
|25:41
|Тайлер Бозак
|26:36
|Алекс Пьетранджело
|27:40
|Микко Рантанен(Натан Маккиннон, Кейл Макар)
|33:42
|Роберт Томас(Тайлер Бозак, Алекс Пьетранджело)
|36:15
|Самуэль Жирар
|36:19
|Алекс Пьетранджело(Райан О`Райлли)
|38:59
|Джей Боумистер
|39:44
|Кейл Макар(Натан Маккиннон, Андре Бураковски)
|46:56
|Назем Кадри(Самуэль Жирар, Валерий Ничушкин)
|51:22
|Джейден Шворц
|52:05
|Джей Ти Комфер(Самуэль Жирар, Габриэль Ландескуг)
|54:19
|Йоонас Донской(Самуэль Жирар, Натан Маккиннон)
|56:14
|Роберт Томас(Джейден Шворц)
Натан Маккиннон (Колорадо Эвеланш), Самуэль Жирар (Колорадо Эвеланш), Назем Кадри (Колорадо Эвеланш)
|6
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|3
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0