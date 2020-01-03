Две передачи Проворова не спасли «Филадельфию» от поражения в матче НХЛ с «Вегасом»
ТАСС, 3 января. «Вегас» одержал победу над «Филадельфией» со счетом 5:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 3 января. «Вегас» одержал победу над «Филадельфией» со счетом 5:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ши Теодор (9-я минута), Макс Пачиоретти (11, 18), Джон Меррилл (12) и Коди Гласс (30), у проигравших отличились Клод Жиру (8), Трэвис Конекны (15) и Шон Кутюрье (33, 41). Двумя результативными передачами отметился российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов, в текущем сезоне он в 41 матче набрал 25 очков (9 голов + 16 передач).
В турнирной таблице Западной конференции «Вегас» занимает третье место, набрав 52 очка после 44 игр, «Филадельфия» на Востоке идет седьмой, имея в активе 49 очков в 41 матче.
В следующей встрече «Вегас» примет «Сент-Луис», «Филадельфия» на выезде встретится с «Аризоной». Обе игры состоятся 5 января.
|Жерар Галлан
|Ален Виньо
|Марк-Андре Флери
|Картер Харт
|07:33
|Клод Жиру(Шон Кутюрье, Якуб Ворачек)
|08:42
|Ши Теодор(Пол Штястны)
|09:52
|Шон Кутюрье
|10:08
|Макс Пачоретти(Пол Штястны, Ши Теодор)
|11:27
|Джон Меррилл(Николя Руа)
|13:23
|Скотт Лотон
|14:40
|Трэвис Конекны
|17:03
|Макс Пачоретти(Марк Стоун)
|29:37
|Коди Гласс(Вильям Каррье)
|32:08
|Шон Кутюрье(Мэтт Нисканен, Иван Проворов)
|38:15
|Райан Ривз
|40:15
|Шон Кутюрье(Иван Проворов, Клод Жиру)
|57:14
|Райлли Смит
|58:31
|Дерик Энгелланд
Макс Пачоретти (Вегас Голден Найтс), Джон Меррилл (Вегас Голден Найтс), Брэйден Макнэбб (Вегас Голден Найтс)
|6
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0