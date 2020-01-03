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15:05 (мск), источник: ТАСС

Две передачи Проворова не спасли «Филадельфию» от поражения в матче НХЛ с «Вегасом»

ТАСС, 3 января. «Вегас» одержал победу над «Филадельфией» со счетом 5:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2019

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ши Теодор (9-я минута), Макс Пачиоретти (11, 18), Джон Меррилл (12) и Коди Гласс (30), у проигравших отличились Клод Жиру (8), Трэвис Конекны (15) и Шон Кутюрье (33, 41). Двумя результативными передачами отметился российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов, в текущем сезоне он в 41 матче набрал 25 очков (9 голов + 16 передач).

Во время загрузки произошла ошибка.

В турнирной таблице Западной конференции «Вегас» занимает третье место, набрав 52 очка после 44 игр, «Филадельфия» на Востоке идет седьмой, имея в активе 49 очков в 41 матче.

Официальный сайт НХЛ

В следующей встрече «Вегас» примет «Сент-Луис», «Филадельфия» на выезде встретится с «Аризоной». Обе игры состоятся 5 января.

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Хоккей, НХЛ, Неделя 153.01.2020, 06:00 (МСК UTC+3)T-Mobile Arena
Главные тренеры
Жерар ГалланАлен Виньо
Вратари
Марк-Андре ФлериКартер Харт
1-й период
07:33Клод Жиру(Шон Кутюрье, Якуб Ворачек)
08:42Ши Теодор(Пол Штястны)
09:52Шон Кутюрье
10:08Макс Пачоретти(Пол Штястны, Ши Теодор)
11:27Джон Меррилл(Николя Руа)
13:23Скотт Лотон
14:40Трэвис Конекны
17:03Макс Пачоретти(Марк Стоун)
2-й период
29:37Коди Гласс(Вильям Каррье)
32:08Шон Кутюрье(Мэтт Нисканен, Иван Проворов)
38:15Райан Ривз
3-й период
40:15Шон Кутюрье(Иван Проворов, Клод Жиру)
57:14Райлли Смит
58:31Дерик Энгелланд
Лучшие игроки матча
Макс Пачоретти (Вегас Голден Найтс), Джон Меррилл (Вегас Голден Найтс), Брэйден Макнэбб (Вегас Голден Найтс)
Статистика
6Штрафное время2
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
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  • Автогол
  • Буллит
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