Две передачи Проворова не спасли «Филадельфию» от поражения в матче НХЛ с «Вегасом»

Источник: AP 2019

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ши Теодор (9-я минута), Макс Пачиоретти (11, 18), Джон Меррилл (12) и Коди Гласс (30), у проигравших отличились Клод Жиру (8), Трэвис Конекны (15) и Шон Кутюрье (33, 41). Двумя результативными передачами отметился российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов, в текущем сезоне он в 41 матче набрал 25 очков (9 голов + 16 передач).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--77939e8bf2bf090696a1" data-vnd="77939e8bf2bf090696a1" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=77939e8bf2bf090696a1" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В турнирной таблице Западной конференции «Вегас» занимает третье место, набрав 52 очка после 44 игр, «Филадельфия» на Востоке идет седьмой, имея в активе 49 очков в 41 матче.

Официальный сайт НХЛ

В следующей встрече «Вегас» примет «Сент-Луис», «Филадельфия» на выезде встретится с «Аризоной». Обе игры состоятся 5 января.