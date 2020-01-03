Форвард «Флориды» Дадонов признан третьей звездой дня в НХЛ
ТАСС, 3 января. Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
ТАСС, 3 января. Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
В ночь на пятницу «Флорида» обыграла «Оттаву» со счетом 6:3, Дадонов забросил две шайбы и сделал результативную передачу.
Первой звездой признан канадский нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон, который в игре с «Сент-Луисом» (7:3) забросил шайбу и сделал три результативных паса.
Второй звездой стал шведский форвард «Торонто» Вильям Нюландер, в матче с «Виннипегом» (6:3) отметившийся двумя голами и одной результативной передачей.