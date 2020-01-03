Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Металлург Мг
Автомобилист
31
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
Амур
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
Трактор
Хоккей. КХЛ
17:00
Авангард
Адмирал
Хоккей. КХЛ
17:00
ХК Динамо
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
Витязь
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
Нефтехимик
12
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
СКА
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Чикаго Блэкхокс
75
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс
Филадельфия Флайерз
54
Хоккей. НХЛ
05:30
Колорадо Эвеланш
Сент-Луис Блюз
73
Хоккей. НХЛ
4.01
Каролина Харрикейнз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз
Нью-Йорк Рейнджерс
43
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс
Анахайм Дакс
42
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс
Торонто Мэйпл Ливз
36
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава Сенаторз
Флорида Пантерз
36
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз
Коламбус Блю Джэкетс
ОТ
12
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало Сэйбрз
Эдмонтон Ойлерз
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс
Тампа-Бэй Лайтнинг
12
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Джерси Дэвилз
12
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз
Сан-Хосе Шаркс
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
10Большунов выиграл гонку преследования на «Тур де Ски»
8Российские хоккеисты вышли в плей-офф МЧМ
15:10 (мск), источник: ТАСС

Форвард «Флориды» Дадонов признан третьей звездой дня в НХЛ

ТАСС, 3 января. Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Наверх
Источник: AP 2019

В ночь на пятницу «Флорида» обыграла «Оттаву» со счетом 6:3, Дадонов забросил две шайбы и сделал результативную передачу.

Первой звездой признан канадский нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон, который в игре с «Сент-Луисом» (7:3) забросил шайбу и сделал три результативных паса.

Второй звездой стал шведский форвард «Торонто» Вильям Нюландер, в матче с «Виннипегом» (6:3) отметившийся двумя голами и одной результативной передачей.

Флорида Пантерз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Тарасова считает, что Загитова навсегда потеряна для большого спорта
Русские допустили ошибки, виновных надо отослать в Магадан — Рене Фазель
«Все должны нас бояться»: России достался главный фаворит
Самый дорогой вратарь испугался Кучерова? Василевский дал урок
«Барселона» планирует продать защитника за € 50 млн
«Реал» никого не купит зимой. Зидан согласен с клубом
«Ливерпуль» выиграл 11-й матч подряд в нынешнем сезоне АПЛ
Эксперты сомневаются в победе сборной России на МЧМ-2020
Подсчитана стоимость одного точного удара Флойда Мейвезера
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь