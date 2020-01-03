Форвард «Флориды» Дадонов признан третьей звездой дня в НХЛ

Источник: AP 2019

В ночь на пятницу «Флорида» обыграла «Оттаву» со счетом 6:3, Дадонов забросил две шайбы и сделал результативную передачу.

Первой звездой признан канадский нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон, который в игре с «Сент-Луисом» (7:3) забросил шайбу и сделал три результативных паса.