Илья Ковальчук подписал контракт с клубом НХЛ «Монреаль»
ТАСС, 3 января. Российский форвард Илья Ковальчук подписал соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль». Об этом сообщает
ТАСС, 3 января. Российский форвард Илья Ковальчук подписал соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль». Об этом сообщает
Двухсторонний контракт с 36-летним хоккеистом рассчитан до конца сезона. Хоккеист может выступать за «Монреаль» и за
Последним клубом российского форварда был «Лос-Анджелес», за который он выступал с сезона-2018/19. В декабре клуб выставил Ковальчука на драфт отказов, после чего игрок пребывал в статусе неограниченно свободного агента. Игрок был выведен из состава команды, последний матч он провел 9 ноября. Всего за «Лос-Анджелес» он провел 81 матч в регулярных чемпионатах и набрал 43 очка (19+24), в текущем сезоне игрок принял участие в 17 матчах и набрал 9 очков (3+6).
Ранее он в НХЛ играл за «Атланту» и «Нью-Джерси», из которого ушел в 2013 году в
Ковальчук является воспитанником «Спартака», в составе которого дебютировал в 1999 году. На протяжении двух сезонов он защищал цвета
Также российский форвард является олимпийским чемпионом 2018 года и бронзовым призером Игр-2002, в его активе две золотые, две серебряные и три бронзовые награды мировых первенств. Форвард принимал участие в чемпионате мира 2019 года в Словакии, где был капитаном команды и в 10 матчах забил два гола и отдал три результативные передачи.