НХЛ назвала главных тренеров на Матч звезд 2020 года

Тренерами команд были назначены специалисты, чьи клубы лидируют в дивизионах лиги на данный момент. Главным тренером команды Атлантического дивизиона будет наставник «Бостона» Брюс Кэссиди, Центрального — Крейг Беруби («Сент-Луис»), Столичного — Тодд Рирден («Вашингтон»), Тихоокеанского — Жерар Галлан («Вегас»).

Рирден примет участие в Матче звезд во второй раз подряд (единственный наставник «Вашингтона», кому покорялось подобное достижение). Галлан в третий раз будет главным тренером сборной дивизиона на Матче звезд, ранее он работал в 2016 и 2018 годах, Кэссиди и Беруби впервые примут участие в мероприятии.

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В четверг опубликовала составы сборных, из россиян в Матче звезд примет участие форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин (сборная Столичного дивизиона), капитан «Вашингтона» Александр Овечкин второй год подряд был выбран капитаном Столичного дивизиона, но отказался принять участие в Матче звезд.

Во втором сезоне подряд по результатам голосования болельщиков в команду каждого дивизиона добавят еще по одному игроку из списка, предоставленного НХЛ. Российских хоккеистов в нем нет. Голосование завершится 10 января.

Звездный уик-энд пройдет с 25 по 26 января в Сент-Луисе (штат Миссури). Матч звезд пройдет в формате мини-турнира 3 на 3: в полуфиналах между собой встретятся сборные дивизионов, победители выйдут в финал. Продолжительность каждого матча 20 минут, при ничейном результате назначается серия буллитов.