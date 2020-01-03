НХЛ назвала главных тренеров на Матч звезд 2020 года
ТАСС, 3 января. Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила имена главных тренеров сборных дивизионов на Матч звезд 2020 года. Об этом сообщает
ТАСС, 3 января. Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила имена главных тренеров сборных дивизионов на Матч звезд 2020 года. Об этом сообщает
Тренерами команд были назначены специалисты, чьи клубы лидируют в дивизионах лиги на данный момент. Главным тренером команды Атлантического дивизиона будет наставник «Бостона» Брюс Кэссиди, Центрального — Крейг Беруби («Сент-Луис»), Столичного — Тодд Рирден («Вашингтон»), Тихоокеанского — Жерар Галлан («Вегас»).
Рирден примет участие в Матче звезд во второй раз подряд (единственный наставник «Вашингтона», кому покорялось подобное достижение). Галлан в третий раз будет главным тренером сборной дивизиона на Матче звезд, ранее он работал в 2016 и 2018 годах, Кэссиди и Беруби впервые примут участие в мероприятии.
В четверг опубликовала составы сборных, из россиян в Матче звезд примет участие форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин (сборная Столичного дивизиона), капитан «Вашингтона» Александр Овечкин второй год подряд был выбран капитаном Столичного дивизиона, но отказался принять участие в Матче звезд.
Во втором сезоне подряд по результатам голосования болельщиков в команду каждого дивизиона добавят еще по одному игроку из списка, предоставленного НХЛ. Российских хоккеистов в нем нет. Голосование завершится 10 января.
Звездный