Текущие события
Хоккей. НХЛ
4.01
Каролина Харрикейнз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
СКА
60
Хоккей. НХЛ
4.01
Даллас Старз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
Амур
20
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
Динамо Мн
23
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
Трактор
16
Хоккей. КХЛ
17:00
Авангард
Адмирал
41
Хоккей. КХЛ
17:00
ХК Динамо
Куньлунь
20
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
Витязь
23
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
Автомобилист
32
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
Нефтехимик
12
Все события
Фоторепортажи
13Кого потерял спорт в 2019 году
11Российские хоккеисты проиграли американцам на молодежном ЧМ
21:42 (мск), источник: ТАСС

НХЛ назвала главных тренеров на Матч звезд 2020 года

ТАСС, 3 января. Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила имена главных тренеров сборных дивизионов на Матч звезд 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Наверх

Тренерами команд были назначены специалисты, чьи клубы лидируют в дивизионах лиги на данный момент. Главным тренером команды Атлантического дивизиона будет наставник «Бостона» Брюс Кэссиди, Центрального — Крейг Беруби («Сент-Луис»), Столичного — Тодд Рирден («Вашингтон»), Тихоокеанского — Жерар Галлан («Вегас»).

Во время загрузки произошла ошибка.

Рирден примет участие в Матче звезд во второй раз подряд (единственный наставник «Вашингтона», кому покорялось подобное достижение). Галлан в третий раз будет главным тренером сборной дивизиона на Матче звезд, ранее он работал в 2016 и 2018 годах, Кэссиди и Беруби впервые примут участие в мероприятии.

Во время загрузки произошла ошибка.
Главные события 2019 года
Все самое важное из мира спорта в уходящем году

В четверг опубликовала составы сборных, из россиян в Матче звезд примет участие форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин (сборная Столичного дивизиона), капитан «Вашингтона» Александр Овечкин второй год подряд был выбран капитаном Столичного дивизиона, но отказался принять участие в Матче звезд.

Во втором сезоне подряд по результатам голосования болельщиков в команду каждого дивизиона добавят еще по одному игроку из списка, предоставленного НХЛ. Российских хоккеистов в нем нет. Голосование завершится 10 января.

Звездный уик-энд пройдет с 25 по 26 января в Сент-Луисе (штат Миссури). Матч звезд пройдет в формате мини-турнира 3 на 3: в полуфиналах между собой встретятся сборные дивизионов, победители выйдут в финал. Продолжительность каждого матча 20 минут, при ничейном результате назначается серия буллитов.

15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий
Как Овечкин фотографируется со звездами
Читайте также
Бостон Брюинз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Сент-Луис Блюз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Вашингтон Кэпиталз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Вегас Голден Найтс
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Тарасова считает, что Загитова навсегда потеряна для большого спорта
Русские допустили ошибки, виновных надо отослать в Магадан — Рене Фазель
«Все должны нас бояться»: России достался главный фаворит
Клэбо победил россиян. Но Большунов остался лидером «Тур де Ски»
«Барселона» планирует продать защитника за € 50 млн
«Будем побеждать нашим оружием». РФ готовится к полуфиналу МЧМ
Футболист из клуба ФНЛ перебрался в европейскую команду
«Реал» никого не купит зимой. Зидан согласен с клубом
Медведев, Хачанов и Сафин принесли России первую победу года
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь