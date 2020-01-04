Овечкин и Кузнецов наконец победили Свечникова. Главный герой — Cамсонов
«Вашингтон» обыграл «Каролину» — 4:3.
«Вашингтон» обыграл «Каролину» — 4:3.
К третьему матчу в сезоне с «Каролиной» «Вашингтон» отнесся с гораздо большой ответственностью, чем к двум предыдущим, в которых «Харрикейнз» одержали победу. Молодая и быстрая «Каролина» еще с прошлогоднего
Последние несколько матчей Брэйден Холтби выглядел не очень уверенно, а против «Каролины» уже дважды проиграл. Потому выбор Тодда Рирдена в пользу Ильи Самсонова был понятен.
Первый период по броскам однозначно остался за «Харрикейнз», в основном благодаря многочисленным удалениям гостей. Но ни одна атака команды Рода Бриндамора не была реализована. На протяжении всего матча Самсонов тащил: прыжки, «фехтовальные» выпады, 18 сэйвов только за первый период.
И несколько из этих спасений можно назвать действительно отличными.
Несмотря на двукратное преимущество «Каролины» по броскам, во втором периоде счет открыл «Вашингтон». Рихард Паник протащил шайбу, а потом Бретт Песке умудрился забросить в свои же ворота. Нельзя не отметить красивую диагональ Ларса Эллера, который также поучаствовал в первом голе.
Затем Евгений Кузнецов, особо не напрягаясь, забросил вторую шайбу в большинстве с четкой передачи лучшего защитника НХЛ Джона Карлсона.
Это третья подряд результативная игра для Евгения — форвард забросил 4 шайбы в последних трех матчах, и две из них — в большинстве.
Третья двадцатиминутка началась с ответного гола «Каролины» — забил Джордан Стаал с передач Песке и Андрея Свечникова.
Но «Кэпс» снова увеличили свое преимущество до двух шайб. Ларс Эллер стал автором третьего гола — его он забил с передач Александра Овечкина (бросал по воротам) и Дмитрия Орлова.
«Каролина» совсем рассыпалась и начала допускать ошибки. Потеря шайбы на пятой минуте третьего периода обернулась еще одним голом для «Кейнз» — Якуб Врана с передач Ти Джея Оши и Евгения Кузнецова.
Однако на седьмой минуте Карл Хагелин заработал удаление теперь уже для «Вашингтона». «Кейнз» удалось взять себя в руки и забросить вторую шайбу. Финн Теуво Терявяйнен забил с передач Себастьяна Ахо и Свечникова.
Следом «Харрикейнз» забили еще один гол в большинстве — отличился Райан Дзингел.
Несмотря на яркий третий период, команде Бриндамора не удалось догнать «Столичных». А «Кэпс» наконец обыграли быструю и неудобную «Каролину».
|Род Бриндамор
|Тодд Рирден
|Петр Мразек
|Илья Самсонов
|07:14
|Йонас Зигенталер
|11:26
|Нино Нидеррайтер
|11:26
|Илья Самсонов
|12:16
|Ларс Эллер
|20:00
|Ник Дауд
|22:58
|Рихард Паник(Ларс Эллер)
|24:17
|Себастьян Ахо
|25:07
|Евгений Кузнецов(Джон Карлсон, Никлас II Бэкстрем)
|28:12
|Александр Овечкин
|33:43
|Себастьян Ахо
|36:18
|Том Уилсон
|40:39
|Джордан Стаал(Бретт Песке, Андрей Свечников)
|40:53
|Эрик Хаула
|42:29
|Ларс Эллер(Александр Овечкин, Дмитрий Орлов)
|44:51
|Якуб Врана(Ти. Джей. Оши, Евгений Кузнецов)
|46:27
|Карл Хагелин
|46:35
|Теуво Терявяйнен(Себастьян Ахо, Андрей Свечников)
|50:59
|Ти. Джей. Оши
|52:35
|Райан Дзингел(Джейк Гардинер, Мартин Нечас)
|57:16
|Дуги Хэмилтон
Илья Самсонов (Вашингтон Кэпиталз), Андрей Свечников (Каролина Харрикейнз), Евгений Кузнецов (Вашингтон Кэпиталз)
|10
|Штрафное время
|24
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0