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11:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Овечкин и Кузнецов наконец победили Свечникова. Главный герой — Cамсонов

«Вашингтон» обыграл «Каролину» — 4:3.

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Источник: AP 2019

Сэйвы Самсонова

К третьему матчу в сезоне с «Каролиной» «Вашингтон» отнесся с гораздо большой ответственностью, чем к двум предыдущим, в которых «Харрикейнз» одержали победу. Молодая и быстрая «Каролина» еще с прошлогоднего плей-офф является принципиальным и ужасно неудобным соперником для «Кэпс».

Последние несколько матчей Брэйден Холтби выглядел не очень уверенно, а против «Каролины» уже дважды проиграл. Потому выбор Тодда Рирдена в пользу Ильи Самсонова был понятен.

Первый период по броскам однозначно остался за «Харрикейнз», в основном благодаря многочисленным удалениям гостей. Но ни одна атака команды Рода Бриндамора не была реализована. На протяжении всего матча Самсонов тащил: прыжки, «фехтовальные» выпады, 18 сэйвов только за первый период.

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И несколько из этих спасений можно назвать действительно отличными.

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Голы Паника и Кузнецова

Несмотря на двукратное преимущество «Каролины» по броскам, во втором периоде счет открыл «Вашингтон». Рихард Паник протащил шайбу, а потом Бретт Песке умудрился забросить в свои же ворота. Нельзя не отметить красивую диагональ Ларса Эллера, который также поучаствовал в первом голе.

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Затем Евгений Кузнецов, особо не напрягаясь, забросил вторую шайбу в большинстве с четкой передачи лучшего защитника НХЛ Джона Карлсона.

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Это третья подряд результативная игра для Евгения — форвард забросил 4 шайбы в последних трех матчах, и две из них — в большинстве.

Попытки «Каролины» отыграться

Третья двадцатиминутка началась с ответного гола «Каролины» — забил Джордан Стаал с передач Песке и Андрея Свечникова.

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Но «Кэпс» снова увеличили свое преимущество до двух шайб. Ларс Эллер стал автором третьего гола — его он забил с передач Александра Овечкина (бросал по воротам) и Дмитрия Орлова.

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«Каролина» совсем рассыпалась и начала допускать ошибки. Потеря шайбы на пятой минуте третьего периода обернулась еще одним голом для «Кейнз» — Якуб Врана с передач Ти Джея Оши и Евгения Кузнецова.

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Однако на седьмой минуте Карл Хагелин заработал удаление теперь уже для «Вашингтона». «Кейнз» удалось взять себя в руки и забросить вторую шайбу. Финн Теуво Терявяйнен забил с передач Себастьяна Ахо и Свечникова.

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Следом «Харрикейнз» забили еще один гол в большинстве — отличился Райан Дзингел.

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Несмотря на яркий третий период, команде Бриндамора не удалось догнать «Столичных». А «Кэпс» наконец обыграли быструю и неудобную «Каролину».

Каролина Харрикейнз
3:4
0:0, 0:2, 3:2
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей, НХЛ, Неделя 154.01.2020, 03:30 (МСК UTC+3)PNC Arena
Главные тренеры
Род БриндаморТодд Рирден
Вратари
Петр МразекИлья Самсонов
1-й период
07:14Йонас Зигенталер
11:26Нино Нидеррайтер
11:26Илья Самсонов
12:16Ларс Эллер
2-й период
20:00Ник Дауд
22:58Рихард Паник(Ларс Эллер)
24:17Себастьян Ахо
25:07Евгений Кузнецов(Джон Карлсон, Никлас II Бэкстрем)
28:12Александр Овечкин
33:43Себастьян Ахо
36:18Том Уилсон
3-й период
40:39Джордан Стаал(Бретт Песке, Андрей Свечников)
40:53Эрик Хаула
42:29Ларс Эллер(Александр Овечкин, Дмитрий Орлов)
44:51Якуб Врана(Ти. Джей. Оши, Евгений Кузнецов)
46:27Карл Хагелин
46:35Теуво Терявяйнен(Себастьян Ахо, Андрей Свечников)
50:59Ти. Джей. Оши
52:35Райан Дзингел(Джейк Гардинер, Мартин Нечас)
57:16Дуги Хэмилтон
Лучшие игроки матча
Илья Самсонов (Вашингтон Кэпиталз), Андрей Свечников (Каролина Харрикейнз), Евгений Кузнецов (Вашингтон Кэпиталз)
Статистика
10Штрафное время24
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон Кэпиталз
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