Овечкин и Кузнецов наконец победили Свечникова. Главный герой — Cамсонов

Источник: AP 2019

Сэйвы Самсонова

К третьему матчу в сезоне с «Каролиной» «Вашингтон» отнесся с гораздо большой ответственностью, чем к двум предыдущим, в которых «Харрикейнз» одержали победу. Молодая и быстрая «Каролина» еще с прошлогоднего плей-офф является принципиальным и ужасно неудобным соперником для «Кэпс».

Последние несколько матчей Брэйден Холтби выглядел не очень уверенно, а против «Каролины» уже дважды проиграл. Потому выбор Тодда Рирдена в пользу Ильи Самсонова был понятен.

Первый период по броскам однозначно остался за «Харрикейнз», в основном благодаря многочисленным удалениям гостей. Но ни одна атака команды Рода Бриндамора не была реализована. На протяжении всего матча Самсонов тащил: прыжки, «фехтовальные» выпады, 18 сэйвов только за первый период.

И несколько из этих спасений можно назвать действительно отличными.

Голы Паника и Кузнецова

Несмотря на двукратное преимущество «Каролины» по броскам, во втором периоде счет открыл «Вашингтон». Рихард Паник протащил шайбу, а потом Бретт Песке умудрился забросить в свои же ворота. Нельзя не отметить красивую диагональ Ларса Эллера, который также поучаствовал в первом голе.

Затем Евгений Кузнецов, особо не напрягаясь, забросил вторую шайбу в большинстве с четкой передачи лучшего защитника НХЛ Джона Карлсона.

Это третья подряд результативная игра для Евгения — форвард забросил 4 шайбы в последних трех матчах, и две из них — в большинстве.

Попытки «Каролины» отыграться

Третья двадцатиминутка началась с ответного гола «Каролины» — забил Джордан Стаал с передач Песке и Андрея Свечникова.

Но «Кэпс» снова увеличили свое преимущество до двух шайб. Ларс Эллер стал автором третьего гола — его он забил с передач Александра Овечкина (бросал по воротам) и Дмитрия Орлова.

«Каролина» совсем рассыпалась и начала допускать ошибки. Потеря шайбы на пятой минуте третьего периода обернулась еще одним голом для «Кейнз» — Якуб Врана с передач Ти Джея Оши и Евгения Кузнецова.

Однако на седьмой минуте Карл Хагелин заработал удаление теперь уже для «Вашингтона». «Кейнз» удалось взять себя в руки и забросить вторую шайбу. Финн Теуво Терявяйнен забил с передач Себастьяна Ахо и Свечникова.

Следом «Харрикейнз» забили еще один гол в большинстве — отличился Райан Дзингел.