«Хороший импульс для борьбы за титул в АХЛ». В Америке смеются над контрактом Ковальчука

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Подписание Ильёй Ковальчуком скромного двустороннего контракта с «Монреаль Канадиенс» вызвало достаточно бурную реакцию за океаном. Кто-то откровенно смеялся над нападающим, кто-то вспоминал сложные взаимоотношения генменеджера «Канадиенс» Марка Бержевена с российскими легионерами — Радуловым и Марковым, а наиболее памятливые журналисты даже нашли заголовки газет 20-летней давности, когда «Монреаль» пытался выменять права на Ковальчука у ныне несуществующей «Атланты».

«Приманка в виде выступлений за знаменитый клуб»

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«Генменеджер «Монреаля» Марк Бержевен представил эту сделку как безрисковую — она призвана компенсировать потери нападающих из-за травм в основной группе хоккеистов. «Ковальчук знает, что это его последний шанс. Я никогда не слышал ничего плохого о Кови. Нам терять нечего. Посмотрим, где он находится, в какой он форме и что он может продемонстрировать», — сказал Бержевен в интервью.

Примечательно, что нынешний помощник генерального менеджера «Монреаля» Скотт Мелланби играл с Ковальчуком вместе ещё в «Атланте», а форвард Нейт Томпсон делал это в составе «Лос-Анджелеса» совсем недавно. «Он очень счастливый парень, потому что очень любит игру. Он много работает, чтобы преуспеть, он хочет быть конкурентоспособным и хочет быть лучше. Думаю, что это приобретение очень хорошо для нас. Молодые парни увидят, как он работает, это привнесёт в нашу команду энтузиазм», — отметил Томпсон". Так характеризует приобретение Ковальчука «канадцами» агентство CP.

Поскольку Ковальчук будет играть практически бесплатно, то это отвечает на главный вопрос о мотивации Ильи: он должен доказать, что всё ещё может играть на уровне НХЛ. Кроме того, приманка в виде выступлений за знаменитый клуб, вероятно, тоже сыграла свою роль в его решении. Эрик Духачек журналист The Athletic

«Учитывая совсем маленькие цифры зарплаты Ковальчука, это равносильно тому, чтобы сесть за стол игры в блэк-джек со ставками в $ 5, когда в кармане у вас $ 100. Вы готовы посмотреть, готовы ли «поймать колоду», но готовы и уйти, если дела пойдут плохо. Скотт Мелланби, игравший вместе с Ковальчуком за «Трэшерз», должен смягчить опасения, если Илья станет негативно влиять в раздевалке. Нейт Томпсон тоже отзывался об Илье только положительно, не говоря уже об Анже Копитаре, который Ковальчука только хвалил. Ковальчук — настоящий снайпер, который использует свой бросок для реализации численного преимущества, чего так не хватает «Канадиенс». Его 15,6 броска за 60 минут в большинстве за последние два сезона стали бы лучшим показателем в «Монреале». Значительной результативности в равных составах от него ждать вряд ли стоит, но большинство он должен усилить и добавить креативности в зоне атаки.

Кроме того, подписание Ковальчука показывает, что Бержевен пока не готов махнуть рукой на нынешний сезон. Когда дела идут плохо, нужно действовать если не в пользу команды, то в пользу болельщиков. А в идеале делать и то, и другое. «Бросить косточку» фанатам, которые были очень терпеливы в последние полвека, никогда не было плохой идеей. В настоящее время шансы «Монреаля» попасть в плей-офф равны примерно 11%. Это не так много, но и не очень мало, и «канадцы» отчаянно нуждаются в здоровом нападающем, чтобы компенсировать отсутствие травмированных. Конечно, эта сделка — это не так много, но идеально согласуется со стратегией Бержевена. Он не хочет вкладывать большие средства в нынешний состав, если вообще что-то хочет туда вкладывать", — считает ещё один обозреватель The Athletic Марк Дюмон.

«Почему Ковальчука не взял «Бостон»?

Примечательно, что нашлись репортёры, которые даже пожалели о том, что Ковальчука не пригласила команда, матчи которой они освещают — примером стал бостонский корреспондент NBC Джо Хаггерти.

«Загадка, почему “Бостон Брюинз” не воспользовался шансом подписать Илью Ковальчука на минимальный контракт. Вместо этого “мишки” предпочли использовать свою серединную группу неэффективных форвардов, а “Монреаль” взял себе игрока без всякого риска. Конечно, Ковальчуку 36 лет, у него было плохое время в “Лос-Анджелесе”, но он будет играть с прицелом на вторую тройку нападения и в большинстве. Даже будучи медленным хоккеистом, Ковальчук способен забивать и делать это лучше, чем многие форварды глубины состава у “Бостона”. Не понимаю, почему руководство “Брюинз” не решилось взять Ковальчука, который не представлял риска и затрат, ведь от второй и третьей троек нападения команда не получает никакой результативности», — отметил Хаггерти.

Риска никакого. Нет сомнений и в таланте Ковальчука, но есть вопросы в том, сколько бензина у него осталось в баке. Понятно, что Илья, заработавший за карьеру около $ 68 млн, в «Монреале» не из-за денег… Будет интересно посмотреть, как Клод Жюльен сможет использовать Ковальчука. Стю Коуэн журналист Montreal Gazette

«Импульс для победы в АХЛ»

Негативные мнения о перспективах Ковальчука в «Канадиенс», конечно, тоже были.

Ковальчук должен стать хорошим импульсом для «Лаваль Рокет» в борьбе за Кубок Колдера. Yahoo Sports североамериканское издание

Кубок Колдера — главный приз АХЛ, но «Лавалю» до него пока очень далеко, поскольку команда не попадает в плей-офф, занимая пятую строчку в Северном дивизионе, так что подобные острые комментарии были несколько преждевременны.

«Когда я последний раз смотрел на игру Ильи Ковальчука в НХЛ, то моё впечатление, и впечатление одного профессионального скаута, было не очень хорошим. Скаут сказал: «Ни один клуб с настоящим скаутским отделом никогда не пригласит Ковальчука — он не может двигаться и не хочет двигаться. Его бросок, который раньше был смертельным, больше не хорош». И вот теперь стало известно, что Ковальчук подписал двусторонний контракт с «Монреалем». Когда Бержевена спросили, способен ли Илья подорвать командную «химию», то Марк сказал, что не слышал плохого о характере Ковальчука. Может ли Ковальчук быть хорошим хоккеистом? Очень сомнительно.

У Бержевена не было проблем с тем, чтобы убедить Ковальчука играть за такую ничтожную сумму и заключить двусторонний контракт. Проблем этих не было потому, что никто не был заинтересован в его услугах. Надежда на то, что для Ильи это будет вызов", — отметил обозреватель Sportsnet Эрик Энгелс.