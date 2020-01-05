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12:35 (мск), источник: ТАСС

«Бостон» проиграл «Эдмонтону» и потерпел третье подряд поражение в НХЛ

ТАСС, 4 января. «Бостон» со счетом 1:4 уступил «Эдмонтону» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2019

В составе победителей шайбы забросили Гаэтан Хаас (28-я минута), Дарнелл Нёрс (40), Коннор Макдэвид (42) и Леон Драйзайтль (60). У проигравших отличился Давид Пастрняк (4). Пастрняк забросил 31-ю шайбу в текущем сезоне и продолжает возглавлять список снайперов лиги, всего в активе 23-летнего чешского форварда 61 (31+30) очко в 43 матчах.

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Поражение от «Эдмонтона» стало для «Бостона» третьим кряду, последний раз подопечные Брюса Кэссиди побеждали 24 декабря, прервав тогда серию из трех поражений.

«Эдмонтон» поднялся на шестую строчку турнирной таблицы Западной конференции, набрав 49 очков в 44 матчах. «Бостон» идет вторым на Востоке, имея в активе 59 очков после 43 встреч. В следующем матче «Эдмонтон» 7 января на выезде сыграет с «Торонто», а «Бостон» днем позднее в гостях встретится с «Нэшвиллом».

В параллельном матче «Флорида» на выезде проиграла «Баффало» со счетом 2:3, российский голкипер гостей Сергей Бобровский был заменен во втором периоде после трех пропущенных шайб. Его одноклубник россиянин Евгений Дадонов забросил 17-ю шайбу в сезоне, всего в активе 30-летнего форварда 33 (17 шайб + 16 передач) очка в 41 матче. В другом матче игрового дня «Коламбус» дома проиграл «Сан-Хосе» (2:3).

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3 декабря 2019© Ньюстюб
Бостон Брюинз
1:4
1:0, 0:2, 0:2
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей, НХЛ, Неделя 154.01.2020, 21:00 (МСК UTC+3)TD Garden, 17850 зрителей
Главные тренеры
Брюс КэссидиДэйв Типпетт
Вратари
Ярослав Галак(Ярослав Галак)Майк Смит
1-й период
03:05Леон Драйзайтль
03:10Давид Пастрняк(Тори Краг, Брэд Маршан)
15:26Гаэтан Хас
2-й период
22:25Шон Керали
27:41Гаэтан Хас
32:03Здено Хара
39:53Дарнелл Нерс(Леон Драйзайтль)
3-й период
41:48Коннор Макдэвид(Зак Кассиан, Итан Бир)
44:02Итан Бир
59:51Леон Драйзайтль
Лучшие игроки матча
Майк Смит (Эдмонтон Ойлерз), Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз), Дарнелл Нерс (Эдмонтон Ойлерз)
Статистика
4Штрафное время6
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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