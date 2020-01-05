Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
перерыв
Канада U20
Россия U20
00
Хоккей. НХЛ
2-й период
Вашингтон Кэпиталз
Сан-Хосе Шаркс
12
Хоккей. НХЛ
6.01
Питтсбург Пингвинз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
6.01
Каролина Харрикейнз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. КХЛ
17:30
Ак Барс
Трактор
ОТ
43
Хоккей. КХЛ
17:30
Спартак
ХК Динамо
03
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
СКА
14
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:00
Швеция U20
Финляндия U20
32
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
Куньлунь
50
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
Амур
21
Хоккей. КХЛ
17:00
Витязь
Адмирал
43
Хоккей. НХЛ
6.01
Миннесота Уайлд
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
6.01
Чикаго Блэкхокс
Детройт Ред Уингз
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
Нефтехимик
30
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург Мг
Сибирь
31
Хоккей. НХЛ
6.01
Анахайм Дакс
Нэшвилл Предаторз
Все события
Фоторепортажи
11Российские хоккеисты проиграли американцам на молодежном ЧМ
8Российские хоккеисты вышли в полуфинал молодежного ЧМ
13:26 (мск), источник: ТАСС

«Вегас» в овертайме обыграл «Сент-Луис» в матче лидеров Западной конференции НХЛ

ТАСС, 5 января. «Вегас» дома победил «Сент-Луис» в овертайме со счетом 5:4 в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Наверх
Источник: AP 2019

В составе победителей шайбы забросили Райан Ривз (34-я минута), Пол Штястны (36), Николя Руа (44), Райлли Смит (53) и Чендлер Стивенсон (64). У проигравших отличились Алекс Пьетранжело (8), Джейден Шварц (13), Оскар Сундквист (17) и Давид Перрон (53).

Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев отметился результативной передачей. Первой звездой матча назвали Стивенсона, помимо победного гола, отметившегося голевым пасом. Второй звездой признан защитник «Вегаса» Николас Хаг (2 передачи), третьей — форвард победителей Уильям Каррье, отдавший результативный пас после красивого сольного прохода.

Во время загрузки произошла ошибка.

Действующий обладатель Кубка Стэнли «Сент-Луис» продолжает лидировать в таблице Западной конференции с 59 очками в 43 играх. «Вегас» идет на второй позиции с 54 очками в 45 встречах.

Читайте также
Форвад «Сент-Луиса» Иван Барбашев представил Кубок Стэнли в Москве
Во время загрузки произошла ошибка.
17 августа 2019© Ньюстюб
Вегас Голден Найтс
5:4ОТ
0:3, 2:0, 2:1
Сент-Луис Блюз
Хоккей, НХЛ, Неделя 154.01.2020, 23:59 (МСК UTC+3)T-Mobile Arena, 18334 зрителя
Главные тренеры
Жерар ГалланКрэйг Беруби
Вратари
Марк-Андре ФлериДжейк Аллен
1-й период
06:29Дерик Энгелланд
07:05Алекс Пьетранджело(Райан О`Райлли, Дэвид Перрон)
12:41Джейден Шворц(Райан О`Райлли, Дэвид Перрон)
16:16Оскар Сундквист(Александр Стин, Иван Барбашев)
2-й период
27:09Николас Хэйг
27:09Макс Пачоретти
27:09Дерик Энгелланд
27:09Маккензи Макичерн
27:09Закари Сэнфорд
33:10Райан Ривз
35:32Пол Штястны(Николас Хэйг, Вильям Каррье)
37:10Джастин Фольк
3-й период
43:02Николя Руа(Николас Хэйг, Томаш Носек)
49:50Райлли Смит(Чендлер Стивенсон)
52:08Чендлер Стивенсон
52:50Дэвид Перрон(Алекс Пьетранджело, Райан О`Райлли)
57:49Макс Пачоретти
57:49Дэвид Перрон
58:44Роберт Томас
Овертайм
63:01Чендлер Стивенсон
Лучшие игроки матча
Чендлер Стивенсон (Вегас Голден Найтс), Николас Хэйг (Вегас Голден Найтс), Вильям Каррье (Вегас Голден Найтс)
Статистика
12Штрафное время10
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Сент-Луис Блюз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Вегас Голден Найтс
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Тарасова считает, что Загитова навсегда потеряна для большого спорта
Русские допустили ошибки, виновных надо отослать в Магадан — Рене Фазель
Большунов и Устюгов разгромили Клебо в финале «Тур де Ски»
Сборная Швеции стала бронзовым призером молодежного ЧМ по хоккею
Глава совета директоров «Локомотива» высказался о будущем Семина
«Ливерпуль» победил «Эвертон» в третьем раунде Кубка Англии
Медведев принес победу сборной России в матче с командой США
Россия проведет молодежный ЧМ по хоккею вопреки санкциям WADA
АЕК под руководством Карреры одержал третью победу в 4-х матчах
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь