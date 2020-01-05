«Вегас» в овертайме обыграл «Сент-Луис» в матче лидеров Западной конференции НХЛ
ТАСС, 5 января. «Вегас» дома победил «Сент-Луис» в овертайме со счетом 5:4 в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 5 января. «Вегас» дома победил «Сент-Луис» в овертайме со счетом 5:4 в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Райан Ривз (34-я минута), Пол Штястны (36), Николя Руа (44), Райлли Смит (53) и Чендлер Стивенсон (64). У проигравших отличились Алекс Пьетранжело (8), Джейден Шварц (13), Оскар Сундквист (17) и Давид Перрон (53).
Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев отметился результативной передачей. Первой звездой матча назвали Стивенсона, помимо победного гола, отметившегося голевым пасом. Второй звездой признан защитник «Вегаса» Николас Хаг (2 передачи), третьей — форвард победителей Уильям Каррье, отдавший результативный пас после красивого сольного прохода.
Действующий обладатель Кубка Стэнли «Сент-Луис» продолжает лидировать в таблице Западной конференции с 59 очками в 43 играх. «Вегас» идет на второй позиции с 54 очками в 45 встречах.
|Жерар Галлан
|Крэйг Беруби
|Марк-Андре Флери
|Джейк Аллен
|06:29
|Дерик Энгелланд
|07:05
|Алекс Пьетранджело(Райан О`Райлли, Дэвид Перрон)
|12:41
|Джейден Шворц(Райан О`Райлли, Дэвид Перрон)
|16:16
|Оскар Сундквист(Александр Стин, Иван Барбашев)
|27:09
|Николас Хэйг
|27:09
|Макс Пачоретти
|27:09
|Дерик Энгелланд
|27:09
|Маккензи Макичерн
|27:09
|Закари Сэнфорд
|33:10
|Райан Ривз
|35:32
|Пол Штястны(Николас Хэйг, Вильям Каррье)
|37:10
|Джастин Фольк
|43:02
|Николя Руа(Николас Хэйг, Томаш Носек)
|49:50
|Райлли Смит(Чендлер Стивенсон)
|52:08
|Чендлер Стивенсон
|52:50
|Дэвид Перрон(Алекс Пьетранджело, Райан О`Райлли)
|57:49
|Макс Пачоретти
|57:49
|Дэвид Перрон
|58:44
|Роберт Томас
|63:01
|Чендлер Стивенсон
Чендлер Стивенсон (Вегас Голден Найтс), Николас Хэйг (Вегас Голден Найтс), Вильям Каррье (Вегас Голден Найтс)
|12
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0