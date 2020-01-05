«Вегас» в овертайме обыграл «Сент-Луис» в матче лидеров Западной конференции НХЛ

В составе победителей шайбы забросили Райан Ривз (34-я минута), Пол Штястны (36), Николя Руа (44), Райлли Смит (53) и Чендлер Стивенсон (64). У проигравших отличились Алекс Пьетранжело (8), Джейден Шварц (13), Оскар Сундквист (17) и Давид Перрон (53).

Действующий обладатель Кубка Стэнли «Сент-Луис» продолжает лидировать в таблице Западной конференции с 59 очками в 43 играх. «Вегас» идет на второй позиции с 54 очками в 45 встречах.