Ковальчук поприветствовал болельщиков «Монреаля» на французском языке

«Монреаль» объявил о подписании контракта с Ковальчуком в пятницу. В субботу клуб проводит домашний матч регулярного чемпионата против «Питтсбурга», Ковальчук в этой игре участия не примет.
«Я очень счастлив, что оказался в «Монреале», — сказал Ковальчук на французском. «Я очень рад, что я здесь, потому что это команда «оригинальной шестерки» с безумной фанатской базой, — продолжил он на английском. — Арена клуба — одна из лучших в лиге, мне уже не терпится выйти на лед».
Двусторонний контракт с 36-летним игроком с зарплатой $700 тыс. рассчитан до конца сезона. Ранее с форвардом расторг соглашение «Лос-Анджелес», где он получал в среднем $6,75 млн. «Я здесь не из-за денег или чего-либо еще. Я хочу играть в хоккей, быть причастным к нему», — отметил Ковальчук.
Всего за «Лос-Анджелес» он провел 81 матч в регулярных чемпионатах и набрал 43 очка (19+24), в текущем сезоне игрок принял участие в 17 матчах и набрал 9 очков (3+6).
Ранее он в НХЛ играл за «Атланту» и «Нью-Джерси». Девять раз форвард забрасывал более 30 шайб за сезон, в сезоне-2003/04 стал лучшим снайпером чемпионата.