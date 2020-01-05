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13:29 (мск), источник: ТАСС

Ковальчук поприветствовал болельщиков «Монреаля» на французском языке

ТАСС, 5 января. Российский хоккеист Илья Ковальчук впервые пообщался с прессой в качестве игрока клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль». В беседе с журналистами он поприветствовал болельщиков на французском языке.

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Источник: ИТАР-ТАСС

«Монреаль» объявил о подписании контракта с Ковальчуком в пятницу. В субботу клуб проводит домашний матч регулярного чемпионата против «Питтсбурга», Ковальчук в этой игре участия не примет.

«Я очень счастлив, что оказался в «Монреале», — сказал Ковальчук на французском. «Я очень рад, что я здесь, потому что это команда «оригинальной шестерки» с безумной фанатской базой, — продолжил он на английском. — Арена клуба — одна из лучших в лиге, мне уже не терпится выйти на лед».

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Двусторонний контракт с 36-летним игроком с зарплатой $700 тыс. рассчитан до конца сезона. Ранее с форвардом расторг соглашение «Лос-Анджелес», где он получал в среднем $6,75 млн. «Я здесь не из-за денег или чего-либо еще. Я хочу играть в хоккей, быть причастным к нему», — отметил Ковальчук.

Всего за «Лос-Анджелес» он провел 81 матч в регулярных чемпионатах и набрал 43 очка (19+24), в текущем сезоне игрок принял участие в 17 матчах и набрал 9 очков (3+6).

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Ранее он в НХЛ играл за «Атланту» и «Нью-Джерси». Девять раз форвард забрасывал более 30 шайб за сезон, в сезоне-2003/04 стал лучшим снайпером чемпионата.

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20 декабря 2019© Ньюстюб
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