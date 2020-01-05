Белорусский нападающий Евгений Оксентюк повторил трюк Свечникова в OHL
В Хоккейной лиге Онтарио (OHL) белорусский нападающий «Флинт Файрбёрдс» Евгений Оксентюк забросил шайбу в стиле лакросс в матче с «Лондон Найтс» (3:4 ОТ).
В Хоккейной лиге Онтарио (OHL) белорусский нападающий «Флинт Файрбёрдс» Евгений Оксентюк забросил шайбу в стиле лакросс в матче с «Лондон Найтс» (3:4 ОТ).
Белорус повторил гол россиянина Андрея Свечникова, защищающего цвета «Каролины Харрикейнз», в подобном стиле забросившего уже две шайбы в этом сезоне.
Оксентюк набирает в OHL очки в 13 матчах подряд. На счету 18-летнего нападающего 42 (16+26) очка в 31 матче нынешнего сезона.
Летом минувшего года хоккеист находился в Ванкувере на драфте НХЛ, однако ни один клуб не выбрал белоруса. После чего он сначала отправился в тренировочный лагерь «Монреаля», а потом оказался в OHL в команде «Флинт Файрбёрдс».