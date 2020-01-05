Белорусский нападающий Евгений Оксентюк повторил трюк Свечникова в OHL

Белорус повторил гол россиянина Андрея Свечникова, защищающего цвета «Каролины Харрикейнз», в подобном стиле забросившего уже две шайбы в этом сезоне.

Летом минувшего года хоккеист находился в Ванкувере на драфте НХЛ, однако ни один клуб не выбрал белоруса. После чего он сначала отправился в тренировочный лагерь «Монреаля», а потом оказался в OHL в команде «Флинт Файрбёрдс».