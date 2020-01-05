Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
перерыв
Канада U20
Россия U20
00
Хоккей. НХЛ
2-й период
Вашингтон Кэпиталз
Сан-Хосе Шаркс
12
Хоккей. НХЛ
6.01
Питтсбург Пингвинз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
6.01
Каролина Харрикейнз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. КХЛ
17:30
Ак Барс
Трактор
ОТ
43
Хоккей. КХЛ
17:30
Спартак
ХК Динамо
03
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
СКА
14
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:00
Швеция U20
Финляндия U20
32
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
Куньлунь
50
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
Амур
21
Хоккей. КХЛ
17:00
Витязь
Адмирал
43
Хоккей. НХЛ
6.01
Миннесота Уайлд
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
6.01
Чикаго Блэкхокс
Детройт Ред Уингз
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
Нефтехимик
30
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург Мг
Сибирь
31
Хоккей. НХЛ
6.01
Анахайм Дакс
Нэшвилл Предаторз
Все события
Фоторепортажи
11Российские хоккеисты проиграли американцам на молодежном ЧМ
8Российские хоккеисты вышли в полуфинал молодежного ЧМ
13:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Белорусский нападающий Евгений Оксентюк повторил трюк Свечникова в OHL

В Хоккейной лиге Онтарио (OHL) белорусский нападающий «Флинт Файрбёрдс» Евгений Оксентюк забросил шайбу в стиле лакросс в матче с «Лондон Найтс» (3:4 ОТ).

Наверх

Белорус повторил гол россиянина Андрея Свечникова, защищающего цвета «Каролины Харрикейнз», в подобном стиле забросившего уже две шайбы в этом сезоне.

Во время загрузки произошла ошибка.

Оксентюк набирает в OHL очки в 13 матчах подряд. На счету 18-летнего нападающего 42 (16+26) очка в 31 матче нынешнего сезона.

Летом минувшего года хоккеист находился в Ванкувере на драфте НХЛ, однако ни один клуб не выбрал белоруса. После чего он сначала отправился в тренировочный лагерь «Монреаля», а потом оказался в OHL в команде «Флинт Файрбёрдс».

НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Топ-модели показали грудь на стадионе и получили ответ!
Новая жена Алдонина восхититила пользователей соцсетей!
Большунов и Устюгов разгромили Клебо в финале «Тур де Ски»
Сборная Швеции стала бронзовым призером молодежного ЧМ по хоккею
Глава совета директоров «Локомотива» высказался о будущем Семина
«Ливерпуль» победил «Эвертон» в третьем раунде Кубка Англии
Медведев принес победу сборной России в матче с командой США
Россия проведет молодежный ЧМ по хоккею вопреки санкциям WADA
АЕК под руководством Карреры одержал третью победу в 4-х матчах
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь