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14:03 (мск), источник: ТАСС

«Нэшвилл» победил «Лос-Анджелес» в матче НХЛ. Тренин забросил вторую шайбу в сезоне

ТАСС, 5 января. «Нэшвилл» на выезде переиграл «Лос-Анджелес» со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2019

Одну из шайб в составе гостей забросил российский форвард Яков Тренин (50-я минута). Также у «Нэшвилла» отличились Рокко Гримальди (11), Райан Джохансен (20) и Крейг Смит (51). У «Лос-Анджелеса» шайбу забросил Алекс Иафалло (26).

Тренин провел на льду 12 минут 27 секунд, нанес два броска в створ ворот и завершил матч с показателем полезности +1. Россиянин провел седьмой матч в сезоне и набрал третье очко (две шайбы + одна передача). Также в матче принял участие российский форвард Николай Прохоркин («Лос-Анджелес»), который сыграл 11 минут 15 секунд, ни разу не попал в створ и завершил матч с показателем полезности -1.

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«Нэшвилл» занимает 11-е место в Западной конференции, набрав 44 очка в 40 матчах. «Лос-Анджелес» идет 14-м в Западной конференции, в активе клуба 38 очков в 43 играх. В следующем матче «Нэшвилл» на выезде сыграет с «Анахаймом» в понедельник, «Лос-Анджелес» примет «Коламбус» во вторник.

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12 декабря 2019© Ньюстюб
Лос-Анджелес Кингз
1:4
0:2, 1:0, 0:2
Нэшвилл Предаторз
Хоккей, НХЛ, Неделя 155.01.2020, 06:30 (МСК UTC+3)Staples Center
Главные тренеры
Тодд МаклелланПитер Лавиолетт
Вратари
Джек КэмпбеллПекка Ринне
1-й период
03:16Калле Ярнкрок
10:21Рокко Гримальди(Крэйг Смит, Роман Йоси)
13:20Остин Вагнер
14:24Микаэль Гранлунд
19:16Райан Джохансен(Роман Йоси, Маттиас Экхольм)
19:16Кайл Клиффорд
19:16Джарред Тинорди
2-й период
22:16Мартин Фрк
25:33Крэйг Смит
25:57Алекс Иафалло(Тайлер Тоффоли)
33:19Блэйк Лизотт
3-й период
49:37Яков Тренин(Мэттью Ирвин, Остин Уотсон)
50:46Крэйг Смит(Рокко Гримальди)
53:00Бен Хаттон
54:21Мэтт Рой
54:48Ник Бонино
Лучшие игроки матча
Роман Йоси (Нэшвилл Предаторз), Рокко Гримальди (Нэшвилл Предаторз), Алекс Иафалло (Лос-Анджелес Кингз)
Статистика
15Штрафное время13
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Нэшвилл Предаторз
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