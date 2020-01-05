«Нэшвилл» победил «Лос-Анджелес» в матче НХЛ. Тренин забросил вторую шайбу в сезоне
ТАСС, 5 января. «Нэшвилл» на выезде переиграл «Лос-Анджелес» со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 5 января. «Нэшвилл» на выезде переиграл «Лос-Анджелес» со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Одну из шайб в составе гостей забросил российский форвард Яков Тренин (50-я минута). Также у «Нэшвилла» отличились Рокко Гримальди (11), Райан Джохансен (20) и Крейг Смит (51). У «Лос-Анджелеса» шайбу забросил Алекс Иафалло (26).
Тренин провел на льду 12 минут 27 секунд, нанес два броска в створ ворот и завершил матч с показателем полезности +1. Россиянин провел седьмой матч в сезоне и набрал третье очко (две шайбы + одна передача). Также в матче принял участие российский форвард Николай Прохоркин («Лос-Анджелес»), который сыграл 11 минут 15 секунд, ни разу не попал в створ и завершил матч с показателем полезности -1.
«Нэшвилл» занимает 11-е место в Западной конференции, набрав 44 очка в 40 матчах. «Лос-Анджелес» идет 14-м в Западной конференции, в активе клуба 38 очков в 43 играх. В следующем матче «Нэшвилл» на выезде сыграет с «Анахаймом» в понедельник, «Лос-Анджелес» примет «Коламбус» во вторник.
|Тодд Маклеллан
|Питер Лавиолетт
|Джек Кэмпбелл
|Пекка Ринне
|03:16
|Калле Ярнкрок
|10:21
|Рокко Гримальди(Крэйг Смит, Роман Йоси)
|13:20
|Остин Вагнер
|14:24
|Микаэль Гранлунд
|19:16
|Райан Джохансен(Роман Йоси, Маттиас Экхольм)
|19:16
|Кайл Клиффорд
|19:16
|Джарред Тинорди
|22:16
|Мартин Фрк
|25:33
|Крэйг Смит
|25:57
|Алекс Иафалло(Тайлер Тоффоли)
|33:19
|Блэйк Лизотт
|49:37
|Яков Тренин(Мэттью Ирвин, Остин Уотсон)
|50:46
|Крэйг Смит(Рокко Гримальди)
|53:00
|Бен Хаттон
|54:21
|Мэтт Рой
|54:48
|Ник Бонино
Роман Йоси (Нэшвилл Предаторз), Рокко Гримальди (Нэшвилл Предаторз), Алекс Иафалло (Лос-Анджелес Кингз)
|15
|Штрафное время
|13
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0