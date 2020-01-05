«Нэшвилл» победил «Лос-Анджелес» в матче НХЛ. Тренин забросил вторую шайбу в сезоне

Одну из шайб в составе гостей забросил российский форвард Яков Тренин (50-я минута). Также у «Нэшвилла» отличились Рокко Гримальди (11), Райан Джохансен (20) и Крейг Смит (51). У «Лос-Анджелеса» шайбу забросил Алекс Иафалло (26).

Тренин провел на льду 12 минут 27 секунд, нанес два броска в створ ворот и завершил матч с показателем полезности +1. Россиянин провел седьмой матч в сезоне и набрал третье очко (две шайбы + одна передача). Также в матче принял участие российский форвард Николай Прохоркин («Лос-Анджелес»), который сыграл 11 минут 15 секунд, ни разу не попал в створ и завершил матч с показателем полезности -1.