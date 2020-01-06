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13:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Передача Кузнецова помогла «Вашингтону» обыграть «Сан-Хосе»

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. «Вашингтон» в овертайме обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая на льду «Вашингтона», завершилась со счетом 5:4 (0:0, 2:3, 2:1, 1:0) в пользу столичного клуба, в составе которого шайбы забросили Ник Дауд (28-я минута), Якуб Врана (40, 60), Ти-Джей Оши (60) с передачи российского форварда Евгения Кузнецова и Ларс Эллер (63). У «Сан-Хосе» хет-трик оформил Эвандер Кейн (27, 31, 37), еще один гол забил Логан Кутюр (60).

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Главные тренеры
Тодд РирденБоб Бугнер
Вратари
Брэйден Холтби(Брэйден Холтби, Брэйден Холтби, Брэйден Холтби)Мартин Джонс
2-й период
25:13Рихард Паник
26:25Эвандер Кейн(Тимо Майер, Джо Торнтон)
27:29Ник Дауд(Брендан Лейпсик, Гарнет Хэтэуэй)
27:56Эвандер Кейн
30:06Эвандер Кейн(Логан Кутюр, Мелькер Карлссон)
35:29Радко Гудас
36:49Эвандер Кейн(Тимо Майер, Эрик Карлссон)
38:42Якуб Врана(Ти. Джей. Оши)
3-й период
44:31Ник Дауд
50:26Эвандер Кейн
54:52Джон Карлсон
59:00Логан Кутюр(Брент Бернс, Томаш Хертл)
59:13Якуб Врана(Радко Гудас, Ларс Эллер)
59:45Ти. Джей. Оши(Никлас II Бэкстрем, Евгений Кузнецов)
Овертайм
62:01Ларс Эллер(Джон Карлсон, Брэйден Холтби)
Лучшие игроки матча
Ларс Эллер (Вашингтон Кэпиталз), Эвандер Кейн (Сан-Хосе Шаркс), Якуб Врана (Вашингтон Кэпиталз)
Статистика
8Штрафное время4
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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