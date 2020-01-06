Передача Кузнецова помогла «Вашингтону» обыграть «Сан-Хосе»

Встреча, прошедшая на льду «Вашингтона», завершилась со счетом 5:4 (0:0, 2:3, 2:1, 1:0) в пользу столичного клуба, в составе которого шайбы забросили Ник Дауд (28-я минута), Якуб Врана (40, 60), Ти-Джей Оши (60) с передачи российского форварда Евгения Кузнецова и Ларс Эллер (63). У «Сан-Хосе» хет-трик оформил Эвандер Кейн (27, 31, 37), еще один гол забил Логан Кутюр (60).