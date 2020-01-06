Передача Кузнецова помогла «Вашингтону» обыграть «Сан-Хосе»
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. «Вашингтон» в овертайме обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. «Вашингтон» в овертайме обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Встреча, прошедшая на льду «Вашингтона», завершилась со счетом 5:4 (0:0, 2:3, 2:1, 1:0) в пользу столичного клуба, в составе которого шайбы забросили Ник Дауд (28-я минута), Якуб Врана (40, 60),
|Тодд Рирден
|Боб Бугнер
|Брэйден Холтби(Брэйден Холтби, Брэйден Холтби, Брэйден Холтби)
|Мартин Джонс
|25:13
|Рихард Паник
|26:25
|Эвандер Кейн(Тимо Майер, Джо Торнтон)
|27:29
|Ник Дауд(Брендан Лейпсик, Гарнет Хэтэуэй)
|27:56
|Эвандер Кейн
|30:06
|Эвандер Кейн(Логан Кутюр, Мелькер Карлссон)
|35:29
|Радко Гудас
|36:49
|Эвандер Кейн(Тимо Майер, Эрик Карлссон)
|38:42
|Якуб Врана(Ти. Джей. Оши)
|44:31
|Ник Дауд
|50:26
|Эвандер Кейн
|54:52
|Джон Карлсон
|59:00
|Логан Кутюр(Брент Бернс, Томаш Хертл)
|59:13
|Якуб Врана(Радко Гудас, Ларс Эллер)
|59:45
|Ти. Джей. Оши(Никлас II Бэкстрем, Евгений Кузнецов)
|62:01
|Ларс Эллер(Джон Карлсон, Брэйден Холтби)
Ларс Эллер (Вашингтон Кэпиталз), Эвандер Кейн (Сан-Хосе Шаркс), Якуб Врана (Вашингтон Кэпиталз)
|8
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0