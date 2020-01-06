Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Авангард
Барыс
22
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Йокерит
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
ЦСКА
42
Хоккей. НХЛ
7.01
Торонто Мэйпл Ливз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
7.01
Монреаль Канадиенс
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
7.01
Нью-Йорк Айлендерс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
7.01
Лос-Анджелес Кингз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс
Нэшвилл Предаторз
Б
54
Все события
Фоторепортажи
8Российские хоккеисты вышли в полуфинал молодежного ЧМ
9Большунов впервые в карьере выиграл «Тур де Ски»
13:59 (мск), источник: ТАСС

Две голевые передачи Кучерова помогли «Тампе» победить «Каролину» в матче НХЛ

ТАСС, 6 января. «Тампа-Бэй» победила «Каролину» со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Наверх
Источник: AP 2019

В составе победителей шайбы забросили Митчелл Стивенс (3-я минута), Стивен Стэмкос (5) и Брэйден Пойнт (26). У проигравших отличился россиянин Андрей Свечников (52). Две результативные передачи записал на свой счет нападающий «Тампы» Никита Кучеров.

После этого матча в активе 26-летнего Кучерова 45 очков (14 шайб + 31 передача) в текущем сезоне. На счету 19-летнего Свечникова 41 очко (18+23). Оба хоккеиста являются лучшими бомбардирами своих команд в нынешнем сезоне.

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 21 бросок по воротам. Его одноклубник защитник Михаил Сергачев провел на площадке 21 минуту 13 секунд и отметился двумя бросками и двумя силовыми приемами.

Официальный сайт НХЛ

«Тампа» одержала седьмую победу подряд, команда занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 52 очка в 41 матче. «Каролина» располагается на седьмой строчке, имея в активе 50 очков в 42 встречах. В следующем матче «Тампа» в ночь на 8 января примет «Ванкувер», «Каролина» тогда же дома сыграет с «Филадельфией».

В другом матче игрового дня «Флорида» на выезде обыграла «Питтсбург» со счетом 4:1. Российский нападающий гостей Евгений Дадонов стал автором заброшенной шайбы. Он набрал 34-е очко (18+16) в текущем сезоне. Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин результативными действиями не отметился.

Официальный сайт НХЛ
20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий
Рекорд Гиннесса Евгения Малкина
Читайте также
Тампа-Бэй Лайтнинг
НовостиМатчиСоставСтатистика
Каролина Харрикейнз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Флорида Пантерз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Питтсбург Пингвинз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Тарасова считает, что Загитова навсегда потеряна для большого спорта
Русские допустили ошибки, виновных надо отослать в Магадан — Рене Фазель
Сами отдали золото Канаде: как Россия проиграла финал МЧМ
Хоккеист РФ рассказал об аде на последних минутах финала МЧМ
Хет-трик Роналду принес «Ювентусу» крупную победу в Серии A
СМИ: Капитан «Зенита» не будет продлевать контракт с клубом
Главный тренер сборной России указал на ошибку судей в финале ЧМ
Скончался вице-чемпион мира в составе сборной Германии
Описана обстановка после драки Хабиба с командой Макгрегора
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь