Две голевые передачи Кучерова помогли «Тампе» победить «Каролину» в матче НХЛ

Источник: AP 2019

В составе победителей шайбы забросили Митчелл Стивенс (3-я минута), Стивен Стэмкос (5) и Брэйден Пойнт (26). У проигравших отличился россиянин Андрей Свечников (52). Две результативные передачи записал на свой счет нападающий «Тампы» Никита Кучеров.

После этого матча в активе 26-летнего Кучерова 45 очков (14 шайб + 31 передача) в текущем сезоне. На счету 19-летнего Свечникова 41 очко (18+23). Оба хоккеиста являются лучшими бомбардирами своих команд в нынешнем сезоне.

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 21 бросок по воротам. Его одноклубник защитник Михаил Сергачев провел на площадке 21 минуту 13 секунд и отметился двумя бросками и двумя силовыми приемами.

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«Тампа» одержала седьмую победу подряд, команда занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 52 очка в 41 матче. «Каролина» располагается на седьмой строчке, имея в активе 50 очков в 42 встречах. В следующем матче «Тампа» в ночь на 8 января примет «Ванкувер», «Каролина» тогда же дома сыграет с «Филадельфией».

В другом матче игрового дня «Флорида» на выезде обыграла «Питтсбург» со счетом 4:1. Российский нападающий гостей Евгений Дадонов стал автором заброшенной шайбы. Он набрал 34-е очко (18+16) в текущем сезоне. Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин результативными действиями не отметился.

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