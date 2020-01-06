«Чикаго» обыграл «Детройт», проигрывая по ходу встречи со счётом 0:2

После первого периода гости вели в счёте благодаря голам Филипа Задины и Люка Гленденинга. К концу 2-го периода отрыв в счёте сократил нападающий «Блэкхоукс» Дилан Строум, а уже спустя 45 секунд Дилан Сикура установил равновесие в счёте. В середине 3-го периода шведский защитник Адам Боквист вывел хозяев вперёд. Окончательный счёт в этом матче установил Доминик Кубалик, забросив шайбу в пустые ворота.