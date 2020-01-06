«Нэшвилл» проиграл «Анахайму» в серии буллитов в матче НХЛ. Тренин сделал передачу

Источник: AP 2019

В составе «Анахайма» заброшенными шайбами отметились Адам Хенрик (13-я, 38-я минуты), Кэм Фаулер (33) и Даниэль Спронг (35), автором победного буллита стал Райан Гетцлаф. У «Нэшвилла» отличились Остин Уотсон (20), Крэйг Смит (23, 45) и Рокко Гримальди (47).

В эпизоде с первым голом «Нэшвилла» результативной передачей отметился российский нападающий Яков Тренин. В текущем сезоне он провел в НХЛ восемь матчей, в которых забросил две шайбы и сделал две передачи.

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В турнирной таблице Западной конференции «Анахайм» занимает 14-е место, набрав в 42 матчах 39 очков, «Нэшвилл» с 45 очками после 41 игры идет 11-м. В следующем матче «Анахайм» примет «Коламбус», «Нэшвилл» на своем льду сыграет с «Бостоном», обе встречи пройдут 8 января.