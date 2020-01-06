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14:06 (мск), источник: ТАСС

«Нэшвилл» проиграл «Анахайму» в серии буллитов в матче НХЛ. Тренин сделал передачу

ТАСС, 6 января. «Анахайм» обыграл «Нэшвилл» в серии буллитов со счетом 5:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2019

В составе «Анахайма» заброшенными шайбами отметились Адам Хенрик (13-я, 38-я минуты), Кэм Фаулер (33) и Даниэль Спронг (35), автором победного буллита стал Райан Гетцлаф. У «Нэшвилла» отличились Остин Уотсон (20), Крэйг Смит (23, 45) и Рокко Гримальди (47).

В эпизоде с первым голом «Нэшвилла» результативной передачей отметился российский нападающий Яков Тренин. В текущем сезоне он провел в НХЛ восемь матчей, в которых забросил две шайбы и сделал две передачи.

Официальный сайт НХЛ

В турнирной таблице Западной конференции «Анахайм» занимает 14-е место, набрав в 42 матчах 39 очков, «Нэшвилл» с 45 очками после 41 игры идет 11-м. В следующем матче «Анахайм» примет «Коламбус», «Нэшвилл» на своем льду сыграет с «Бостоном», обе встречи пройдут 8 января.

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Нэшвилл Предаторз
Хоккей, НХЛ, Неделя 166.01.2020, 06:00 (МСК UTC+3)Honda Center
Главные тренеры
Даллас ИкинсПитер Лавиолетт
Вратари
Джон ГибсонЮусе Сарос
1-й период
00:03Николя Делорье
00:03Остин Уотсон
12:06Адам Хенрик(Райан Гецлаф, Даниэль Спронг)
19:11Остин Уотсон(Яков Тренин, Колин Блэкуэлл)
19:15Макс Джонс
19:15Виктор Арвидссон
2-й период
21:58Кэм Фаулер
22:59Крэйг Смит(Кайл Террис, Маттиас Экхольм)
26:36Кайл Террис
28:08Филип Форсберг
32:34Кэм Фаулер(Райан Гецлаф, Эрик Гудбрэнсон)
33:01Райан Джохансен
34:52Даниэль Спронг(Кэм Фаулер, Адам Хенрик)
36:068642
37:22Адам Хенрик(Райан Гецлаф, Сэм Стил)
3-й период
40:58Максим Комтуа
44:13Крэйг Смит(Рокко Гримальди, Ник Бонино)
46:30Рокко Гримальди(Роман Йоси, Ник Бонино)
57:30Командный штраф
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Райан Гецлаф(Анахайм Дакс)
Лучшие игроки матча
Адам Хенрик (Анахайм Дакс), Райан Гецлаф (Анахайм Дакс), Крэйг Смит (Нэшвилл Предаторз)
Статистика
11Штрафное время17
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Нэшвилл Предаторз
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