«Нэшвилл» проиграл «Анахайму» в серии буллитов в матче НХЛ. Тренин сделал передачу
ТАСС, 6 января. «Анахайм» обыграл «Нэшвилл» в серии буллитов со счетом 5:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 6 января. «Анахайм» обыграл «Нэшвилл» в серии буллитов со счетом 5:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе «Анахайма» заброшенными шайбами отметились Адам Хенрик (13-я, 38-я минуты), Кэм Фаулер (33) и Даниэль Спронг (35), автором победного буллита стал Райан Гетцлаф. У «Нэшвилла» отличились Остин Уотсон (20), Крэйг Смит (23, 45) и Рокко Гримальди (47).
В эпизоде с первым голом «Нэшвилла» результативной передачей отметился российский нападающий Яков Тренин. В текущем сезоне он провел в НХЛ восемь матчей, в которых забросил две шайбы и сделал две передачи.
В турнирной таблице Западной конференции «Анахайм» занимает 14-е место, набрав в 42 матчах 39 очков, «Нэшвилл» с 45 очками после 41 игры идет 11-м. В следующем матче «Анахайм» примет «Коламбус», «Нэшвилл» на своем льду сыграет с «Бостоном», обе встречи пройдут 8 января.
|Даллас Икинс
|Питер Лавиолетт
|Джон Гибсон
|Юусе Сарос
|00:03
|Николя Делорье
|00:03
|Остин Уотсон
|12:06
|Адам Хенрик(Райан Гецлаф, Даниэль Спронг)
|19:11
|Остин Уотсон(Яков Тренин, Колин Блэкуэлл)
|19:15
|Макс Джонс
|19:15
|Виктор Арвидссон
|21:58
|Кэм Фаулер
|22:59
|Крэйг Смит(Кайл Террис, Маттиас Экхольм)
|26:36
|Кайл Террис
|28:08
|Филип Форсберг
|32:34
|Кэм Фаулер(Райан Гецлаф, Эрик Гудбрэнсон)
|33:01
|Райан Джохансен
|34:52
|Даниэль Спронг(Кэм Фаулер, Адам Хенрик)
|36:06
|8642
|37:22
|Адам Хенрик(Райан Гецлаф, Сэм Стил)
|40:58
|Максим Комтуа
|44:13
|Крэйг Смит(Рокко Гримальди, Ник Бонино)
|46:30
|Рокко Гримальди(Роман Йоси, Ник Бонино)
|57:30
|Командный штраф
|победный бросок: Райан Гецлаф(Анахайм Дакс)
Адам Хенрик (Анахайм Дакс), Райан Гецлаф (Анахайм Дакс), Крэйг Смит (Нэшвилл Предаторз)
|11
|Штрафное время
|17
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0