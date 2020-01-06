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6 января, источник: Спорт РИА Новости

«Рейнджерс» вызвали из фарм-клуба Шестеркина

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. ХК «Нью-Йорк Рейнджерс» вызвал российского вратаря Игоря Шестеркина из фарм-клуба «Хартфорд Вулф Пэк», выступающего в Американской хоккейной лиге (АХЛ), сообщается на сайте клуба НХЛ.

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В нынешнем сезоне 24-летний голкипер вышел на лед в 23 матчах в АХЛ при коэффициенте надежности 1,93 и 93,2% отраженных бросков. Ранее Шестеркин был включен в состав команды Атлантического дивизиона на Матч звезд АХЛ.

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Шестеркин был выбран «Рейнджерс» под 118-м номером на драфте НХЛ 2014 года.

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