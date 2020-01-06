«Рейнджерс» вызвали из фарм-клуба Шестеркина
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. ХК «Нью-Йорк Рейнджерс» вызвал российского вратаря Игоря Шестеркина из
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. ХК «Нью-Йорк Рейнджерс» вызвал российского вратаря Игоря Шестеркина из
В нынешнем сезоне 24-летний голкипер вышел на лед в 23 матчах в АХЛ при коэффициенте надежности 1,93 и 93,2% отраженных бросков. Ранее Шестеркин был включен в состав команды Атлантического дивизиона на Матч звезд АХЛ.
Шестеркин был выбран «Рейнджерс» под 118-м номером на драфте НХЛ 2014 года.