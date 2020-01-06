«Рейнджерс» вызвали из фарм-клуба Шестеркина

В нынешнем сезоне 24-летний голкипер вышел на лед в 23 матчах в АХЛ при коэффициенте надежности 1,93 и 93,2% отраженных бросков. Ранее Шестеркин был включен в состав команды Атлантического дивизиона на Матч звезд АХЛ.