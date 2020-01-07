Зверский дебют Ковальчука за «Монреаль». Лупил соперников, сыграл 19 минут, отдал голевой ассист

Если говорить об «околохоккее», карьера Ильи Ковальчука в «Монреале» начиналась красиво. Для начала русский ветеран удивил канадских журналистов (да и многих людей на родине, что уж) коротким французским приветствием во время первого общения с ними.

Затем совершил еще один достойный уважения поступок — Илья хотел взять привычный для себя 17-й номер, но он был занят защитником Бреттом Кулаком. Канадец уступил более опытному партнеру, за что получил от него ценный подарок — часы Rolex. Жест Ковальчука оценил и главный тренер «Канадиенс» Клод Жюльен, который вспомнил, что однажды сам был участником аналогичной ситуации, но ему достался презент попроще — часы Casio.

В общем, все складывалось очень хорошо, но скепсис относительно монреальских перспектив олимпийского чемпиона никуда не уходил. Казалось, первый же выход на лед разрушит всю эту идеальную картину. Илья оставался без команды почти месяц, не играл в официальных матчах еще дольше, а до этого совсем не феерил в составе «Лос-Анджелеса». Не самая удачная диспозиция для дебюта в новом клубе.

Дебют состоялся в ночь с понедельника на вторник по московскому времени, в домашней встрече с «Виннипегом» Илья доказал, что в 36 лет способен удивлять и на льду. Во-первых, он провел на льду 19 минут 25 секунд — столько айстайма герой Пхенчхана не получал почти год — с 13 января 2019-го. Но это, скорее, достижение Жюльена, который сходу поверил в нещадно критикуемого на протяжении полутора лет после возвращения в НХЛ форварда.

Достижение Ковальчука — это то, как он отработал почти период игрового времени. Илья не стал затягивать c первым результативным баллом в форме «Монреаля»: в середине третьего периода, при счете 3:1 в пользу «Виннипега», он отдал поперечную передачу на Томаша Татара, тот довез ее до синей линии чужой зоны и скинул на Бена Чиарота, прошившего кипера «Джетс» с границы правого круга вбрасывания.

Самое непосредственное участие Ковальчук принял и в первом голе «Канадиенс» — россянин вгрызся в датчанина Ларса Эллера в чужой зоне, заставил того расстаться с шайбой, через несколько мгновений ее доставили до Чиарота, который прострелил Коннора Хеллибака также с границы круга вбрасывания, но левого. Таким образом Илья заработал показатель полезности «+2» — абсолютно лучший среди всех форвардов своей команды.

Впечатляют и другие цифры — 4 броска по воротам, 1 заблокированный бросок, а еще 6 силовых приемов. Для ветерана, которого фанаты его предыдущего клуба нередко обвиняли в излишней инертности, такая активность выглядит просто запредельной. Илью во время его премьеры на льду «Белл-центра» было просто не остановить — посмотрите, как он летит на пятак, чтобы попробовать забрать добивание и закопать шайбу в ворота. Такого Ковальчука мы не видели очень давно!

Был у Ильи и шанс забросить первую шайбу за «Канадиенс» — в одном из эпизодов он аккуратно подставлял клюшку под передачу Татара, но попал в щитки Хеллибака.

Единственное, чего не хватило дебюту Ковальчука, чтобы его можно было назвать идеальным — это победа «Канадиенс» — хозяева проиграли в шестой раз подряд. Тем не менее, после матча Илья излучал оптимизм и пообещал, что команда сделает все, чтобы прервать неприятную серию уже во вторник — в игре с «Монреалем».