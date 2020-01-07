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13:32 (мск), источник: ТАСС

Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов признан второй звездой дня в НХЛ

ТАСС, 7 января. Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов назван второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Источник: AP 2019

В домашнем матче с «Колорадо» (1:0), за который Варламов играл девять лет, вратарь отразил 32 броска, сыграв на ноль второй раз в сезоне. В текущем чемпионате российский вратарь в среднем пропускает 2,3 шайбы за игру при проценте отраженных бросков 92,4.

Первой звездой дня признан канадский нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, который забросил шайбу и сделал три результативные передачи в победном матче с «Торонто» (6:4). Третьей звездой назван датский форвард «Виннипега» Николай Элерс, забросивший шайбу при игре в меньшинстве и отдавший голевую передачу во встрече с «Монреалем» (3:2).

«Айлендерс» занимают третье место в Восточной конференции НХЛ, набрав после 41 матча 55 очков. Варламову 31 год, перед текущим сезоном он подписал четырехлетний контракт с командой из Нью-Йорка на $20 млн.

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Нью-Йорк Айлендерс
1:0
0:0, 0:0, 1:0
Колорадо Эвеланш
Хоккей, НХЛ, Неделя 167.01.2020, 03:00 (МСК UTC+3)Nassau Coliseum
Главные тренеры
Барри ТротцДжаред Беднар
Вратари
Семен ВарламовПавел Францоуз
1-й период
05:31Джей Ти Комфер
15:29Дерик Брассар
3-й период
46:54Андерс Ли(Девон Тэйвз, Майкл Дэл Колл)
52:22Скотт Мэйфилд
Лучшие игроки матча
Семен Варламов (Нью-Йорк Айлендерс), Андерс Ли (Нью-Йорк Айлендерс), Самуэль Жирар (Колорадо Эвеланш)
Статистика
4Штрафное время2
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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