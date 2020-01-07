Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов признан второй звездой дня в НХЛ

Источник: AP 2019

В домашнем матче с «Колорадо» (1:0), за который Варламов играл девять лет, вратарь отразил 32 броска, сыграв на ноль второй раз в сезоне. В текущем чемпионате российский вратарь в среднем пропускает 2,3 шайбы за игру при проценте отраженных бросков 92,4.

Первой звездой дня признан канадский нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, который забросил шайбу и сделал три результативные передачи в победном матче с «Торонто» (6:4). Третьей звездой назван датский форвард «Виннипега» Николай Элерс, забросивший шайбу при игре в меньшинстве и отдавший голевую передачу во встрече с «Монреалем» (3:2).

«Айлендерс» занимают третье место в Восточной конференции НХЛ, набрав после 41 матча 55 очков. Варламову 31 год, перед текущим сезоном он подписал четырехлетний контракт с командой из Нью-Йорка на $20 млн.