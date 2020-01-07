Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов признан второй звездой дня в НХЛ
ТАСС, 7 января. Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов назван второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
ТАСС, 7 января. Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов назван второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
В домашнем матче с «Колорадо» (1:0), за который Варламов играл девять лет, вратарь отразил 32 броска, сыграв на ноль второй раз в сезоне. В текущем чемпионате российский вратарь в среднем пропускает 2,3 шайбы за игру при проценте отраженных бросков 92,4.
Первой звездой дня признан канадский нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, который забросил шайбу и сделал три результативные передачи в победном матче с «Торонто» (6:4). Третьей звездой назван датский форвард «Виннипега» Николай Элерс, забросивший шайбу при игре в меньшинстве и отдавший голевую передачу во встрече с «Монреалем» (3:2).
«Айлендерс» занимают третье место в Восточной конференции НХЛ, набрав после 41 матча 55 очков. Варламову 31 год, перед текущим сезоном он подписал четырехлетний контракт с командой из
|Барри Тротц
|Джаред Беднар
|Семен Варламов
|Павел Францоуз
|05:31
|Джей Ти Комфер
|15:29
|Дерик Брассар
|46:54
|Андерс Ли(Девон Тэйвз, Майкл Дэл Колл)
|52:22
|Скотт Мэйфилд
Семен Варламов (Нью-Йорк Айлендерс), Андерс Ли (Нью-Йорк Айлендерс), Самуэль Жирар (Колорадо Эвеланш)
|4
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0