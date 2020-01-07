Ковальчук купил дом в Беверли-Хиллз за $ 11,2 млн
Нападающий «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук купил дом в
Нападающий «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук купил дом в
По информации издания, здание с видом на
В нынешнем сезоне за «Кингз» на его счету 9 (3+6) очков в 17 матчах. В ноябре Ковальчуку была выплачена окончательная часть бонусов, а он выставлен на драфт отказов с последующим расторжением контракта.
В начале января 2020 года Ковальчук подписал двусторонний контракт с «Монреалем». В дебютном матче за новый клуб Илья стал третьей звездой встречи, войдя в историю «Канадиенс».