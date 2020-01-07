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15:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Ковальчук купил дом в Беверли-Хиллз за $ 11,2 млн

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук купил дом в Беверли-Хиллз за $ 11,2 млн, сообщает Los Angeles Times.

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Источник: Reuters

По информации издания, здание с видом на Лос-Анджелес и океан было построено в 2018 году, его площадь составляет почти 600 квадратных метров. Внутри пять спален и пять ванных комнат.

Во время загрузки произошла ошибка.
Ковальчук, будучи игроком «Лос-Анджелес Кингз», являлся самым высокооплачиваемым ветераном лиги, со средней заработной платой $ 6,25 млн.

В нынешнем сезоне за «Кингз» на его счету 9 (3+6) очков в 17 матчах. В ноябре Ковальчуку была выплачена окончательная часть бонусов, а он выставлен на драфт отказов с последующим расторжением контракта.

В начале января 2020 года Ковальчук подписал двусторонний контракт с «Монреалем». В дебютном матче за новый клуб Илья стал третьей звездой встречи, войдя в историю «Канадиенс».

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Николь — супруга русского хоккеиста Ильи Ковальчука
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