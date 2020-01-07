Шестеркин пробился в состав «Рейнджерс» за 3 месяца. Он был лучшим в АХЛ и даже попал на Матч звезд

Что случилось?

В понедельник стало известно, что клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» вызвал из АХЛ российского вратаря «Хартфорд Вулф Пэк» Игоря Шестеркина. Для экс-голкипера СКА этот вызов стал первым в карьере, еще через несколько часов пришла информация, что во вторник Шестеркин дебютирует в лучшей лиге мира во вторник — он станет первым номером «Рейнджерс» в домашней встрече «Колорадо».

Что об этом говорят?

Дэвид Куинн, главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс»:

«Думаю, что такое решение вполне естественно, когда у вас есть парень, играющий так же хорошо, как Шестёркин в АХЛ. Вы вызываете и даете возможность проявить себя. Он сделал все, чтобы получить эту возможность. Но это не имеет ничего общего с уровнем игры Лундквиста или Георгиевыа».

Хенрик Лундквист, вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс»:

«Он очень хорошо работал в «Хартфорде», где готовился получить свой первый шанс в главной команде. Мой повседневный подход никак не изменится от этого. Я могу контролировать только то, что зависит от меня. На самом деле глобальные изменения произошли еще два года назад, когда мы решили, как организация, начать все заново.

Что касается непосредственно меня, то мне нужно просто сосредоточиться на своей игре и быть готовым к тому моменту, когда я смогу выйти на лед. Сейчас такая возможность появилась у Игоря. До этого неплохо выглядел Георгиев. Я не могу заглядывать слишком далеко вперёд. Просто иду день за днем.

Александр Георгиев, вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс»:

«Это необычно и немного похоже на тренировочный лагерь. Но руководство принимает решения, а мы просто выполняем свою работу. Когда я играл в Европе, то у нас были моменты, когда на тренировках одновременно было три. Принципиально это ничего не меняет».

Игорь Шестеркин, вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс»:

У меня была цель приехать в Америку и играть здесь. Теперь передо мной стоит новая цель. Я хочу каждый день усердно работать и хочу здесь играть. Мне нравятся маленькие площадки и большое количество бросков по воротам.

Как Шестеркин этого добился?

Достаточно зайти в раздел статистики сайта АХЛ, чтобы понять, что у тренерского штаба «Рейнджерс» не было выбора. Шестеркин — лучший вратарь лиги по коэффициенту надежности (1,93), он занимает второе место по проценту отраженных бросков (93,2, при этом Игорь сыграл на 9 матчей больше идущего первым канадца Криса Дриеджера), входит в топ-5 по количеству шатаутов в нынешнем регулярном чемпионате (3). Русский голкипер признавался лучшим вратарем месяца, а недавно стало известно, что он примет участие в Матче звезд АХЛ — ничего удивительного для парня, который затащил «Хартфорд» на первое место в дивизионе и третье во всей лиге, но немного удивительно для человека, в которого СКА никогда не верил, как в стопроцентного первого номера.

Не сказать, что вратарская линия — главная головная боль тренера «Рейнджерс» Дэвида Куинна, но не обратить внимание на прогресс россиянина он просто не мог. Лундквист и Георгиев в целом держат свой уровень, но последние три матча «Нью-Йорк» проиграл, отдалившись от зоны плей-офф на расстояние в 7 очков. Самое время что-то поменять и попытаться встряхнуть команды.

Что будет дальше?