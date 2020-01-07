Экс-тренер «Нью-Джерси» Хайнс возглавил «Нэшвилл»

Хайнс с июня 2015 года по декабрь 2019 года возглавлял «Нью-Джерси Девилз».

«Нэшвилл» проиграл четыре матча из последних пяти и пока не попадает в зону плей-офф, занимая с 45 очками 11-е место в Западной конференции.