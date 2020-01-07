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21:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Экс-тренер «Нью-Джерси» Хайнс возглавил «Нэшвилл»

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Джон Хайнс назначен главным тренером «Нэшвилл Предаторз», сообщается на сайте клуба НХЛ.

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Источник: Спорт РИА Новости

Американский тренер сменил Питера Лавиолетта, уволенного в понедельник.

Хайнс с июня 2015 года по декабрь 2019 года возглавлял «Нью-Джерси Девилз».

«Нэшвилл» проиграл четыре матча из последних пяти и пока не попадает в зону плей-офф, занимая с 45 очками 11-е место в Западной конференции.

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