Экс-тренер «Нью-Джерси» Хайнс возглавил «Нэшвилл»
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Джон Хайнс назначен главным тренером «Нэшвилл Предаторз», сообщается на сайте клуба НХЛ.
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Джон Хайнс назначен главным тренером «Нэшвилл Предаторз», сообщается на сайте клуба НХЛ.
Американский тренер сменил Питера Лавиолетта, уволенного в понедельник.
Хайнс с июня 2015 года по декабрь 2019 года возглавлял «Нью-Джерси Девилз».
«Нэшвилл» проиграл четыре матча из последних пяти и пока не попадает в зону