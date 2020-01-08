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13:49 (мск), источник: Sport24

У Овечкина нагло украли гол. Александр Великий разозлился и вколотил шайбу в следующей атаке

«Вашингтон» разгромил «Оттаву».

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Новогодние праздники Александру Овечкину, как настоящему русскому, давались тяжело. То ли лучший снайпер современности наелся салатов, то ли наелся игрой, но в последних играх он выглядел тяжеловато. Три матча, ноль голов и «-2» — не лучший способ отметить десятилетие в качестве капитана «Вашингтона».

Чудесное спасение в матче с «Сан-Хосе» прошло, по сути, без участия Овечкина. Он своей игрой команде скорее вредил. Когда в столицу США прибыли гости из столицы Канады, поначалу складывалось ощущение, что черная полоса Ови продолжится. Не только он сам, но и вся команда выглядела аморфно. Будто матч с одним из аутсайдеров сезона «Кэпиталс» попросту неинтересен.

Череду пробросов, вбрасываний и пауз прервал неожиданный гол «Оттавы». Артем Анисимов спокойно катил по правому краю, по уму должен был отдать пас на открывающего Владислава Наместникова, но вместо этого запульнул шайбу в ближнюю девятку! Илья Самсонов как стоял, так и замер подобно памятнику. Он оставил маленькую щель над плечом, но русский форвард «Сенаторс» умудрился найти туда путь.

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И не сказать, что этот гол взбодрил «Вашингтон». По-настоящему проснулись «столичные» только после перерыва. А началось все с подхода Дмитрия Орлова. Он не попал в ассистенты гола Ти Джея Оши, но именно российский защитник протащил шайбу через половину площадки. Задор Орлова передался всей команде.

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Вслед за Орловым блеснул и другой русский. Евгений Кузнецов сам в этом матче воротам особо не угрожал, зато помог отличиться Радеку Гудасу. Челябинец покатил шайбу под бросок чешскому защитнику, а тот зарядил по шайбе из «офиса Овечкина»!

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А что же сам Александр Великий? По воротам он бросал привычно часто, но до поры до времени ему откровенно не везло. Во втором периоде он уже праздновал гол, но шайба, ползущая в ворота, предательски зацепила линию. Защитник «Оттавы» успел ее смахнуть с ленточки в последний момент!

Казалось бы, этот момент должен был окончательно выбить Овечкина из колеи, но Ови не был бы Ови, если бы не разозлился на самого себя. Уже в следующей атаке капитан «Вашингтона» вонзил шайбу в сетку, предварительно выдав крутой финт в средней зоне. Есть 25-й гол в сезоне и 683-й в карьере.

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Двумя быстрыми шайбами в начале третьего периода Оши и Эллер сделали счет крупным, но точку в матче все-таки поставил капитан «столичных». Когда до конца оставалось меньше четырех минут, Овечкин оформил пятый дубль в этом сезоне. Кажется, старый добрый Ови вернулся.

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Вашингтон Кэпиталз
6:1
0:1, 3:0, 3:0
Оттава Сенаторз
Хоккей, НХЛ, Неделя 168.01.2020, 03:00 (МСК UTC+3)Capital One Arena
Главные тренеры
Тодд РирденДи Джей Смит
Вратари
Илья СамсоновКрэйг Андерсон(Маркус Хегберг)
1-й период
05:40Артем Анисимов(Рудольф Балцерс)
2-й период
21:19Ти. Джей. Оши(Якуб Врана)
28:32Радко Гудас(Евгений Кузнецов, Михал Кемпны)
33:53Карл Хагелин
37:15Александр Овечкин(Том Уилсон, Дмитрий Орлов)
3-й период
40:41Ти. Джей. Оши(Джон Карлсон, Никлас II Бэкстрем)
42:08Ларс Эллер(Йонас Зигенталер, Рихард Паник)
56:19Александр Овечкин(Джон Карлсон, Том Уилсон)
Лучшие игроки матча
Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Ти. Джей. Оши (Вашингтон Кэпиталз), Илья Самсонов (Вашингтон Кэпиталз)
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2Штрафное время0
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
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  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон Кэпиталз
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