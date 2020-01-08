У Овечкина нагло украли гол. Александр Великий разозлился и вколотил шайбу в следующей атаке
«Вашингтон» разгромил «Оттаву».
«Вашингтон» разгромил «Оттаву».
Новогодние праздники Александру Овечкину, как настоящему русскому, давались тяжело. То ли лучший снайпер современности наелся салатов, то ли наелся игрой, но в последних играх он выглядел тяжеловато. Три матча, ноль голов и «-2» — не лучший способ отметить десятилетие в качестве капитана «Вашингтона».
Чудесное спасение в матче с «Сан-Хосе» прошло, по сути, без участия Овечкина. Он своей игрой команде скорее вредил. Когда в столицу США прибыли гости из столицы Канады, поначалу складывалось ощущение, что черная полоса Ови продолжится. Не только он сам, но и вся команда выглядела аморфно. Будто матч с одним из аутсайдеров сезона «Кэпиталс» попросту неинтересен.
Череду пробросов, вбрасываний и пауз прервал неожиданный гол «Оттавы». Артем Анисимов спокойно катил по правому краю, по уму должен был отдать пас на открывающего Владислава Наместникова, но вместо этого запульнул шайбу в ближнюю девятку! Илья Самсонов как стоял, так и замер подобно памятнику. Он оставил маленькую щель над плечом, но русский форвард «Сенаторс» умудрился найти туда путь.
И не сказать, что этот гол взбодрил «Вашингтон».
Вслед за Орловым блеснул и другой русский. Евгений Кузнецов сам в этом матче воротам особо не угрожал, зато помог отличиться Радеку Гудасу. Челябинец покатил шайбу под бросок чешскому защитнику, а тот зарядил по шайбе из «офиса Овечкина»!
А что же сам Александр Великий? По воротам он бросал привычно часто, но до поры до времени ему откровенно не везло. Во втором периоде он уже праздновал гол, но шайба, ползущая в ворота, предательски зацепила линию. Защитник «Оттавы» успел ее смахнуть с ленточки в последний момент!
Казалось бы, этот момент должен был окончательно выбить Овечкина из колеи, но Ови не был бы Ови, если бы не разозлился на самого себя. Уже в следующей атаке капитан «Вашингтона» вонзил шайбу в сетку, предварительно выдав крутой финт в средней зоне. Есть 25-й гол в сезоне и 683-й в карьере.
Двумя быстрыми шайбами в начале третьего периода Оши и Эллер сделали счет крупным, но точку в матче
|Тодд Рирден
|Ди Джей Смит
|Илья Самсонов
|Крэйг Андерсон(Маркус Хегберг)
|05:40
|Артем Анисимов(Рудольф Балцерс)
|21:19
|Ти. Джей. Оши(Якуб Врана)
|28:32
|Радко Гудас(Евгений Кузнецов, Михал Кемпны)
|33:53
|Карл Хагелин
|37:15
|Александр Овечкин(Том Уилсон, Дмитрий Орлов)
|40:41
|Ти. Джей. Оши(Джон Карлсон, Никлас II Бэкстрем)
|42:08
|Ларс Эллер(Йонас Зигенталер, Рихард Паник)
|56:19
|Александр Овечкин(Джон Карлсон, Том Уилсон)
Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Ти. Джей. Оши (Вашингтон Кэпиталз), Илья Самсонов (Вашингтон Кэпиталз)
|2
|Штрафное время
|0
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0