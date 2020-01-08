У Овечкина нагло украли гол. Александр Великий разозлился и вколотил шайбу в следующей атаке

Новогодние праздники Александру Овечкину, как настоящему русскому, давались тяжело. То ли лучший снайпер современности наелся салатов, то ли наелся игрой, но в последних играх он выглядел тяжеловато. Три матча, ноль голов и «-2» — не лучший способ отметить десятилетие в качестве капитана «Вашингтона».

Чудесное спасение в матче с «Сан-Хосе» прошло, по сути, без участия Овечкина. Он своей игрой команде скорее вредил. Когда в столицу США прибыли гости из столицы Канады, поначалу складывалось ощущение, что черная полоса Ови продолжится. Не только он сам, но и вся команда выглядела аморфно. Будто матч с одним из аутсайдеров сезона «Кэпиталс» попросту неинтересен.

Череду пробросов, вбрасываний и пауз прервал неожиданный гол «Оттавы». Артем Анисимов спокойно катил по правому краю, по уму должен был отдать пас на открывающего Владислава Наместникова, но вместо этого запульнул шайбу в ближнюю девятку! Илья Самсонов как стоял, так и замер подобно памятнику. Он оставил маленькую щель над плечом, но русский форвард «Сенаторс» умудрился найти туда путь.

И не сказать, что этот гол взбодрил «Вашингтон». По-настоящему проснулись «столичные» только после перерыва. А началось все с подхода Дмитрия Орлова. Он не попал в ассистенты гола Ти Джея Оши, но именно российский защитник протащил шайбу через половину площадки. Задор Орлова передался всей команде.

Вслед за Орловым блеснул и другой русский. Евгений Кузнецов сам в этом матче воротам особо не угрожал, зато помог отличиться Радеку Гудасу. Челябинец покатил шайбу под бросок чешскому защитнику, а тот зарядил по шайбе из «офиса Овечкина»!

А что же сам Александр Великий? По воротам он бросал привычно часто, но до поры до времени ему откровенно не везло. Во втором периоде он уже праздновал гол, но шайба, ползущая в ворота, предательски зацепила линию. Защитник «Оттавы» успел ее смахнуть с ленточки в последний момент!

Казалось бы, этот момент должен был окончательно выбить Овечкина из колеи, но Ови не был бы Ови, если бы не разозлился на самого себя. Уже в следующей атаке капитан «Вашингтона» вонзил шайбу в сетку, предварительно выдав крутой финт в средней зоне. Есть 25-й гол в сезоне и 683-й в карьере.