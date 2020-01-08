НХЛ началась для русского вратаря с кошмара. Шестеркин собрался, выдал крутой период и победил
«Рейнджерс» одержал волевую победу над «Колорадо».
«Рейнджерс» одержал волевую победу над «Колорадо».
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Олимпийский чемпион и бывший голкипер СКА дебютировал в НХЛ в матче с «Колорадо». И вряд ли он будет с удовольствием помнить первые свои минуты на «Мэдисон-Сквер-Гарден». С первых трех бросков Игорь пропустил две шайбы, причем первая в совершенно безобидной ситуации.
Затем Маккиннон вырвался «один в ноль» и расправился с молодым новичком.
Хозяева смогли отыграться в первом периоде стараниями Крайдера и Зибанежада. Шестеркин же после сокрушительного начала собрался и даже сделал один впечатляющий сейв.
В первые 20 минут игрового времени зрители также увидели мощную драку между Кадри и Лингреном за то, что игрок «Рейнджерс» грубо сыграл против Донского. В итоге Лингрен и Донской больше на лед в этом матче не вернулись.
После перерыва Шестеркин пропустил еще один гол от Компера, хотя смотрелся гораздо увереннее, чем в первом периоде. Ему мог забить Ничушкин, но Игорь справился с броском. У «синерубашечников» двумя заброшенными шайбами отметились Шей и Стром, в обоих голах поучаствовал Панарин. С каждой минутой русский голкипер играл все лучше, в третьем периоде при счете 4:3 в пользу своей команды сделал несколько важных спасений, в том числе и в большинстве. Панарин забросил пятую шайбу уже в пустые ворота на последней минуте.
Шестеркин выиграл свой первый матч в НХЛ, отразив 29 из 32 бросков. Если не брать первые десять минут игры, то выступление россиянина можно назвать успешным. И что теперь будет делать руководство «Рейнджерс» с тремя голкиперами, достойными играть, непонятно. В
|Дэвид Куинн
|Джаред Беднар
|Игорь Шестеркин
|Филипп Грубауэр(Филипп Грубауэр, Филипп Грубауэр)
|04:44
|Джей Ти Комфер(Самуэль Жирар, Андре Бураковски)
|06:34
|Натан Маккиннон
|08:42
|Йоонас Донской
|08:57
|Крис Крайдер(Райан Стром, Энтони Дианджело)
|11:04
|Джейкоб Труба
|15:23
|Мика Зибанежад(Йеспер Фаст, Энтони Дианджело)
|16:23
|Райан Линдгрен
|16:23
|Назем Кадри
|16:23
|Назем Кадри
|16:23
|Назем Кадри
|22:20
|Бретт Хауден
|28:05
|Брэди Шей(Артемий Панарин, Адам Фокс)
|31:32
|Джей Ти Комфер(Андре Бураковски, Валерий Ничушкин)
|33:39
|Райан Стром(Артемий Панарин, Йеспер Фаст)
|46:15
|Райан Стром
|51:50
|Кейл Макар
|59:32
|Артемий Панарин(Йеспер Фаст, Мика Зибанежад)
Артемий Панарин (Нью-Йорк Рейнджерс), Райан Стром (Нью-Йорк Рейнджерс), Энтони Дианджело (Нью-Йорк Рейнджерс)
|11
|Штрафное время
|21
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0