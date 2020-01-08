НХЛ началась для русского вратаря с кошмара. Шестеркин собрался, выдал крутой период и победил

В Нью-Йорке сложилась непростая ситуация с вратарями. В основе не первый сезон играет тандем Лундквист — Георгиев, а в этом году Шестеркин громит всех в АХЛ. Три голкипера «Рейнджерс» не нужны в основе, но с кем расставаться — большой вопрос. У Хенрика еще полтора сезона действует контракт с зарплатой в 8,5 млн долларов — обменять его фактически невозможно. Чего не скажешь об Александре, у которого летом истекает соглашение на 792 тысячи. За плечами у русского вратаря неплохие сезоны в НХЛ, и на рынке он будет крайне востребован. Георгиева выгодно менять сейчас, потому что последние месяцы он провел стабильно. Но чтобы расстаться со своим ценным активом, в Нью-Йорке должны были удостовериться, что есть достойная замена. Скорее всего поэтому из фарм-клуба был вызван Шестеркин — лучший вратарь АХЛ по коэффициенту надежности (1,93).

Олимпийский чемпион и бывший голкипер СКА дебютировал в НХЛ в матче с «Колорадо». И вряд ли он будет с удовольствием помнить первые свои минуты на «Мэдисон-Сквер-Гарден». С первых трех бросков Игорь пропустил две шайбы, причем первая в совершенно безобидной ситуации.

Затем Маккиннон вырвался «один в ноль» и расправился с молодым новичком.

Хозяева смогли отыграться в первом периоде стараниями Крайдера и Зибанежада. Шестеркин же после сокрушительного начала собрался и даже сделал один впечатляющий сейв.

В первые 20 минут игрового времени зрители также увидели мощную драку между Кадри и Лингреном за то, что игрок «Рейнджерс» грубо сыграл против Донского. В итоге Лингрен и Донской больше на лед в этом матче не вернулись.

После перерыва Шестеркин пропустил еще один гол от Компера, хотя смотрелся гораздо увереннее, чем в первом периоде. Ему мог забить Ничушкин, но Игорь справился с броском. У «синерубашечников» двумя заброшенными шайбами отметились Шей и Стром, в обоих голах поучаствовал Панарин. С каждой минутой русский голкипер играл все лучше, в третьем периоде при счете 4:3 в пользу своей команды сделал несколько важных спасений, в том числе и в большинстве. Панарин забросил пятую шайбу уже в пустые ворота на последней минуте.