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13:58 (мск), источник: Sport24

НХЛ началась для русского вратаря с кошмара. Шестеркин собрался, выдал крутой период и победил

«Рейнджерс» одержал волевую победу над «Колорадо».

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В Нью-Йорке сложилась непростая ситуация с вратарями. В основе не первый сезон играет тандем Лундквист — Георгиев, а в этом году Шестеркин громит всех в АХЛ. Три голкипера «Рейнджерс» не нужны в основе, но с кем расставаться — большой вопрос. У Хенрика еще полтора сезона действует контракт с зарплатой в 8,5 млн долларов — обменять его фактически невозможно. Чего не скажешь об Александре, у которого летом истекает соглашение на 792 тысячи. За плечами у русского вратаря неплохие сезоны в НХЛ, и на рынке он будет крайне востребован. Георгиева выгодно менять сейчас, потому что последние месяцы он провел стабильно. Но чтобы расстаться со своим ценным активом, в Нью-Йорке должны были удостовериться, что есть достойная замена. Скорее всего поэтому из фарм-клуба был вызван Шестеркин — лучший вратарь АХЛ по коэффициенту надежности (1,93).

Олимпийский чемпион и бывший голкипер СКА дебютировал в НХЛ в матче с «Колорадо». И вряд ли он будет с удовольствием помнить первые свои минуты на «Мэдисон-Сквер-Гарден». С первых трех бросков Игорь пропустил две шайбы, причем первая в совершенно безобидной ситуации.

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Затем Маккиннон вырвался «один в ноль» и расправился с молодым новичком.

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Хозяева смогли отыграться в первом периоде стараниями Крайдера и Зибанежада. Шестеркин же после сокрушительного начала собрался и даже сделал один впечатляющий сейв.

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В первые 20 минут игрового времени зрители также увидели мощную драку между Кадри и Лингреном за то, что игрок «Рейнджерс» грубо сыграл против Донского. В итоге Лингрен и Донской больше на лед в этом матче не вернулись.

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После перерыва Шестеркин пропустил еще один гол от Компера, хотя смотрелся гораздо увереннее, чем в первом периоде. Ему мог забить Ничушкин, но Игорь справился с броском. У «синерубашечников» двумя заброшенными шайбами отметились Шей и Стром, в обоих голах поучаствовал Панарин. С каждой минутой русский голкипер играл все лучше, в третьем периоде при счете 4:3 в пользу своей команды сделал несколько важных спасений, в том числе и в большинстве. Панарин забросил пятую шайбу уже в пустые ворота на последней минуте.

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Шестеркин выиграл свой первый матч в НХЛ, отразив 29 из 32 бросков. Если не брать первые десять минут игры, то выступление россиянина можно назвать успешным. И что теперь будет делать руководство «Рейнджерс» с тремя голкиперами, достойными играть, непонятно. В Нью-Йорке предстоит принять непростое решение.

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Нью-Йорк Рейнджерс
5:3
2:2, 2:1, 1:0
Колорадо Эвеланш
Хоккей, НХЛ, Неделя 168.01.2020, 03:00 (МСК UTC+3)Madison Square Garden
Главные тренеры
Дэвид КуиннДжаред Беднар
Вратари
Игорь ШестеркинФилипп Грубауэр(Филипп Грубауэр, Филипп Грубауэр)
1-й период
04:44Джей Ти Комфер(Самуэль Жирар, Андре Бураковски)
06:34Натан Маккиннон
08:42Йоонас Донской
08:57Крис Крайдер(Райан Стром, Энтони Дианджело)
11:04Джейкоб Труба
15:23Мика Зибанежад(Йеспер Фаст, Энтони Дианджело)
16:23Райан Линдгрен
16:23Назем Кадри
16:23Назем Кадри
16:23Назем Кадри
2-й период
22:20Бретт Хауден
28:05Брэди Шей(Артемий Панарин, Адам Фокс)
31:32Джей Ти Комфер(Андре Бураковски, Валерий Ничушкин)
33:39Райан Стром(Артемий Панарин, Йеспер Фаст)
3-й период
46:15Райан Стром
51:50Кейл Макар
59:32Артемий Панарин(Йеспер Фаст, Мика Зибанежад)
Лучшие игроки матча
Артемий Панарин (Нью-Йорк Рейнджерс), Райан Стром (Нью-Йорк Рейнджерс), Энтони Дианджело (Нью-Йорк Рейнджерс)
Статистика
11Штрафное время21
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Нью-Йорк Рейнджерс
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