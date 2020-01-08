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14:05 (мск), источник: ТАСС

Шайба Барбашева помогла «Сент-Луису» обыграть «Сан-Хосе» в матче НХЛ

ТАСС, 8 января. «Сент-Луис» обыграл «Сан-Хосе» со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2019

В составе победителей шайбы забросили Тайлер Бозак (26-я минута), российский форвард Иван Барбашев (27) и Давид Перрон (45). У проигравших отличились Тимо Майер (43) и Эрик Карлссон (57).

Барбашев забросил шестую шайбу в сезоне и был признан лучшим игроком встречи. Всего на его счету теперь 17 (6+11) очков.

«Сент-Луис» занимает первой место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 61 очко в 44 матчах. «Сан-Хосе» расположился на 13-й строчке с 42 очками в 45 встречах.

В другом матче дня «Нэшвилл», который во вторник возглавил новый главный тренер Джон Хайнс, дома уступил «Бостону» со счетом 2:6. Российский форвард хозяев Яков Тренин подрался с защитником гостей Зденой Харой и завершил встречу с показателем полезности «-3».

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3:2
0:0, 2:0, 1:2
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Хоккей, НХЛ, Неделя 168.01.2020, 04:00 (МСК UTC+3)Enterprise Center
Главные тренеры
Крэйг БерубиБоб Бугнер
Вратари
Джордан БиннингтонАарон Делл
1-й период
12:21Марк-Эдуард Власик
2-й период
25:39Тайлер Бозак(Брэйден Шенн, Александр Стин)
26:59Иван Барбашев(Оскар Сундквист)
34:34Кевин Лабанк
3-й период
41:39Брэйден Шенн
42:14Тимо Майер(Эрик Карлссон, Барклай Гудроу)
44:07Дэвид Перрон(Райан О`Райлли)
55:41Барклай Гудроу
56:50Эрик Карлссон
Лучшие игроки матча
Иван Барбашев (Сент-Луис Блюз), Тайлер Бозак (Сент-Луис Блюз), Винс Данн (Сент-Луис Блюз)
Статистика
2Штрафное время6
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Сан-Хосе Шаркс
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