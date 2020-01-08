Шайба Барбашева помогла «Сент-Луису» обыграть «Сан-Хосе» в матче НХЛ

Источник: AP 2019

В составе победителей шайбы забросили Тайлер Бозак (26-я минута), российский форвард Иван Барбашев (27) и Давид Перрон (45). У проигравших отличились Тимо Майер (43) и Эрик Карлссон (57).

Барбашев забросил шестую шайбу в сезоне и был признан лучшим игроком встречи. Всего на его счету теперь 17 (6+11) очков.

«Сент-Луис» занимает первой место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 61 очко в 44 матчах. «Сан-Хосе» расположился на 13-й строчке с 42 очками в 45 встречах.

В другом матче дня «Нэшвилл», который во вторник возглавил новый главный тренер Джон Хайнс, дома уступил «Бостону» со счетом 2:6. Российский форвард хозяев Яков Тренин подрался с защитником гостей Зденой Харой и завершил встречу с показателем полезности «-3».