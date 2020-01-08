Ковальчук разбушевался в новом клубе. Теперь он выдал ассистентский дубль, вторая передача — космос

Переход Ильи Ковальчука в «Монреаль» хоккейный мир встретил скептически. Никто не верил, что у 36-летнего форварда получится заявить о себе в канадском клубе, который борется за попадание в плей-офф. Однако первый матч за «Канадиенс» показал, что россиянин еще может играть на высоком уровне. С «Виннипегом» он провел на льду 19 минут и отдал голевую передачу. Дебют достойный, но что будет дальше? Первый матч, новые эмоции, выводы делать рано.

На следующий день «Монреаль» встречался с «Детройтом» — главным аутсайдером сезона, который занимает последнее место в таблице. Отличный шанс еще раз показать себя для Ковальчука, у которого ранее возникали сложности в матчах back-to-back. Однако Илья не произвел впечатление хоккеиста, который устал и сыграл даже лучше, чем днем ранее. У него был отличный шанс забить в начале второго периода, он хитовал, заработал на себе удаление, а потом помог своей команде реализовать большинство «пять на три». К середине встречи гости вели со счетом 2:0 — два гола они забили после восьми бросков.

«Ред Уингз» были активнее в атаке и чаще бросали по воротам соперника. В итоге к началу третьего периода на табло горели 2:2. «Монреаль» вновь смог выйти вперед — на этот раз шайба отлетела от игрока «Детройта», но гол записали на Мете. В ассистентах вновь оказался Ковальчук (передачу он отдал очень эффектную и умную), который выглядел чуть ли не самым полезным игроком своей команды.

Вот только запала Ильи не хватило «Канадиенс», чтобы обыграть аутсайдера. «Детройт» собрался и выдал мощную концовку встречи, забив два гола. Здесь уже и Ковальчук схлопотал «минус», оказавшись на площадке, пока соперник поражал ворота.

В итоге русский нападающий провел на льду 21 минуту 22 секунды и больше всех отыграл в большинстве (6 минут). Помимо двух передач, броска и хитов на его счету есть и заблокированный бросок. В целом дебют более чем успешный, особенно для возрастного форварда, в которого никто не верил. Однако напрягает только отсутствие побед «Монреаля». Как бы ни был хорош Ковальчук, оценивать его будут по результату команды, которого пока нет.