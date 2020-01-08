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14:11 (мск), источник: Sport24

Ковальчук разбушевался в новом клубе. Теперь он выдал ассистентский дубль, вторая передача — космос

«Монреалю» это снова не помогло.

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Переход Ильи Ковальчука в «Монреаль» хоккейный мир встретил скептически. Никто не верил, что у 36-летнего форварда получится заявить о себе в канадском клубе, который борется за попадание в плей-офф. Однако первый матч за «Канадиенс» показал, что россиянин еще может играть на высоком уровне. С «Виннипегом» он провел на льду 19 минут и отдал голевую передачу. Дебют достойный, но что будет дальше? Первый матч, новые эмоции, выводы делать рано.

На следующий день «Монреаль» встречался с «Детройтом» — главным аутсайдером сезона, который занимает последнее место в таблице. Отличный шанс еще раз показать себя для Ковальчука, у которого ранее возникали сложности в матчах back-to-back. Однако Илья не произвел впечатление хоккеиста, который устал и сыграл даже лучше, чем днем ранее. У него был отличный шанс забить в начале второго периода, он хитовал, заработал на себе удаление, а потом помог своей команде реализовать большинство «пять на три». К середине встречи гости вели со счетом 2:0 — два гола они забили после восьми бросков.

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«Ред Уингз» были активнее в атаке и чаще бросали по воротам соперника. В итоге к началу третьего периода на табло горели 2:2. «Монреаль» вновь смог выйти вперед — на этот раз шайба отлетела от игрока «Детройта», но гол записали на Мете. В ассистентах вновь оказался Ковальчук (передачу он отдал очень эффектную и умную), который выглядел чуть ли не самым полезным игроком своей команды.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вот только запала Ильи не хватило «Канадиенс», чтобы обыграть аутсайдера. «Детройт» собрался и выдал мощную концовку встречи, забив два гола. Здесь уже и Ковальчук схлопотал «минус», оказавшись на площадке, пока соперник поражал ворота.

Во время загрузки произошла ошибка.

В итоге русский нападающий провел на льду 21 минуту 22 секунды и больше всех отыграл в большинстве (6 минут). Помимо двух передач, броска и хитов на его счету есть и заблокированный бросок. В целом дебют более чем успешный, особенно для возрастного форварда, в которого никто не верил. Однако напрягает только отсутствие побед «Монреаля». Как бы ни был хорош Ковальчук, оценивать его будут по результату команды, которого пока нет.

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Николь — супруга русского хоккеиста Ильи Ковальчука
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Детройт Ред Уингз
4:3
0:1, 1:1, 3:1
Монреаль Канадиенс
Хоккей, НХЛ, Неделя 168.01.2020, 03:30 (МСК UTC+3)Little Caesars Arena
Главные тренеры
Джефф БлэшиллКлод Жюльен
Вратари
Джонатан БерньеЧарли Линдгрен
1-й период
08:29Дэйл Уис
12:13Ник Казинс
12:48Арттури Лехконен
14:29Мэдисон Боуи
19:46Томаш Татар
2-й период
25:12Адам Эрне
26:04Патрик Немет
26:31Ник Сузуки(Илья Ковальчук, Макс Доми)
30:16Командный штраф
32:22Франс Нильсен(Дживани Смит, Мэдисон Боуи)
3-й период
40:51Робби Фаббри(Тайлер Бертуцци, Дилан Ларкин)
42:23Джастин Абделькадер
46:13Виктор Мете(Ник Сузуки, Илья Ковальчук)
46:44Патрик Немет
51:19Франс Нильсен(Даррен Хелм, Майк Грин)
56:08Филип Задина(Адам Эрне, Валттери Филппула)
Лучшие игроки матча
Филип Задина (Детройт Ред Уингз), Франс Нильсен (Детройт Ред Уингз), Ник Сузуки (Монреаль Канадиенс)
Статистика
10Штрафное время8
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Детройт Ред Уингз
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