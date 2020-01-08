Ковальчук разбушевался в новом клубе. Теперь он выдал ассистентский дубль, вторая передача — космос
«Монреалю» это снова не помогло.
«Монреалю» это снова не помогло.
Переход Ильи Ковальчука в «Монреаль» хоккейный мир встретил скептически. Никто не верил, что у 36-летнего форварда получится заявить о себе в канадском клубе, который борется за попадание в
На следующий день «Монреаль» встречался с «Детройтом» — главным аутсайдером сезона, который занимает последнее место в таблице. Отличный шанс еще раз показать себя для Ковальчука, у которого ранее возникали сложности в матчах
«Ред Уингз» были активнее в атаке и чаще бросали по воротам соперника. В итоге к началу третьего периода на табло горели 2:2. «Монреаль» вновь смог выйти вперед — на этот раз шайба отлетела от игрока «Детройта», но гол записали на Мете. В ассистентах вновь оказался Ковальчук (передачу он отдал очень эффектную и умную), который выглядел чуть ли не самым полезным игроком своей команды.
Вот только запала Ильи не хватило «Канадиенс», чтобы обыграть аутсайдера. «Детройт» собрался и выдал мощную концовку встречи, забив два гола. Здесь уже и Ковальчук схлопотал «минус», оказавшись на площадке, пока соперник поражал ворота.
В итоге русский нападающий провел на льду 21 минуту 22 секунды и больше всех отыграл в большинстве (6 минут). Помимо двух передач, броска и хитов на его счету есть и заблокированный бросок. В целом дебют более чем успешный, особенно для возрастного форварда, в которого никто не верил. Однако напрягает только отсутствие побед «Монреаля». Как бы ни был хорош Ковальчук, оценивать его будут по результату команды, которого пока нет.
|Джефф Блэшилл
|Клод Жюльен
|Джонатан Бернье
|Чарли Линдгрен
|08:29
|Дэйл Уис
|12:13
|Ник Казинс
|12:48
|Арттури Лехконен
|14:29
|Мэдисон Боуи
|19:46
|Томаш Татар
|25:12
|Адам Эрне
|26:04
|Патрик Немет
|26:31
|Ник Сузуки(Илья Ковальчук, Макс Доми)
|30:16
|Командный штраф
|32:22
|Франс Нильсен(Дживани Смит, Мэдисон Боуи)
|40:51
|Робби Фаббри(Тайлер Бертуцци, Дилан Ларкин)
|42:23
|Джастин Абделькадер
|46:13
|Виктор Мете(Ник Сузуки, Илья Ковальчук)
|46:44
|Патрик Немет
|51:19
|Франс Нильсен(Даррен Хелм, Майк Грин)
|56:08
|Филип Задина(Адам Эрне, Валттери Филппула)
Филип Задина (Детройт Ред Уингз), Франс Нильсен (Детройт Ред Уингз), Ник Сузуки (Монреаль Канадиенс)
|10
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|1