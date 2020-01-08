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14:22 (мск), источник: Sport24

На русского новичка набросилась двухметровая легенда НХЛ. Тренин ответил жестким ударом в челюсть

Здено Хару давно так не били.

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Провальным выдался для Джона Хайнса дебютный матч в качестве главного тренера «Нэшвилла». Его новая команда попала под каток, имя которому «Бостон». 2:6 — так крупно «хищники» в этом сезоне проигрывали лишь однажды, еще при Питере Лавиолетте.

Яков Тренин с пришествием нового главного тренера место в составе не потерял. Помогли гол в ворота «Лос-Анджелеса» и передача в матче с «Анахаймом». Таким образом, российский форвард проводил третий матч кряду. И прямо скажем, он ему не удался.

Тренин стал одним из нескольких игроков «Нэшвилла», кто закончил матч с показателем полезности «-3». Грубых индивидуальных ошибок он не допускал, но был частью того хаоса, что царил в обороне «Предаторс». Якова с партнерами просто размазывали по зоне. Посмотрите, насколько беспомощен сегодняшний «Нэшвилл».

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Матч с «Бостоном» стал для Тренина первым, который он завершил с отрицательным показателем полезности. Но запомнит он его совершенно по другому эпизоду. Не каждый день на тебя, молодого новичка, нападает двухметровая легенда НХЛ. Сегодня это произошло с Яковом.

В середине третьего периода, когда «Нэшвилл» уже «горел» 1:4, Тренин за воротами решил приложиться по Чарли Макэвою. Это был один из четырех силовых приемов нашего форварда в этом матче. Но именно после этого хита за партнера решил вступиться Здено Хара. Тот самый Хара ростом 205 сантиметров и весом 113 килограмм!

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Драка между Харой и Трениным получилась что надо. Даже несмотря на то, что легендарный ветеран выше Якова и напал на него со спины, россиянин выглядел более чем достойно. По сути, именно его смачный удар справа в челюсть 42-летнему словаку поставил точку в этом бое. Именно после этого точного попадания судьи решили разнять оппонентов.

«Одна из многих причин, почему Дэвид Пойл так высоко ценит Якова Тренина», — так прокомментировал этот бой журналист «Нэшвилл Пост».

Теперь осталось дело за малым. Чтобы готовность играть жестко и на команду оценил не только генменеджер, но и главный тренер.

Мы помним, какие проблемы с Хайнсом в «Нью-Джерси» испытывал Никита Гусев. Тренин — игрок совершенно иного плана. И если новому наставнику «хищников» по душе крепкие и самоотверженные парни, этот бой может подарить Якову прочное место в основе.

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Нэшвилл Предаторз
2:6
0:1, 1:2, 1:3
Бостон Брюинз
Хоккей, НХЛ, Неделя 168.01.2020, 04:00 (МСК UTC+3)Bridgestone Arena
Главные тренеры
Питер ЛавиолеттБрюс Кэссиди
Вратари
Пекка Ринне(Пекка Ринне)Туукка Раск
1-й период
00:14Виктор Арвидссон
00:14Брэд Маршан
01:36Давид Пастрняк(Чарли Макэвой, Мэтт Гржельчик)
06:10Шон Керали
2-й период
22:19Командный штраф
28:21Дэнтон Хейнен(Мэтт Гржельчик, Чарли Койл)
29:01Брэндон Карло
30:28Мэтт Гржельчик
30:54Филип Форсберг(Роман Йоси, Мэтт Дюшен)
36:29Командный штраф
37:42Патрис Бержерон(Джейк Дебраск, Брэд Маршан)
3-й период
42:51Крис Вагнер(Тори Краг, Пер Линдхольм)
43:52Рокко Гримальди
51:40Яков Тренин
51:40Здено Хара
51:40Здено Хара
51:44Джон Мур
55:38Роман Йоси
57:46Чарли Койл
58:06Микаэль Гранлунд(Маттиас Экхольм, Филип Форсберг)
59:05Давид Крейчи(Туукка Раск)
59:27Чарли Койл(Дэнтон Хейнен, Бретт Ритчи)
Лучшие игроки матча
Патрис Бержерон (Бостон Брюинз), Дэнтон Хейнен (Бостон Брюинз), Туукка Раск (Бостон Брюинз)
Статистика
13Штрафное время21
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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