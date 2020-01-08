На русского новичка набросилась двухметровая легенда НХЛ. Тренин ответил жестким ударом в челюсть

Провальным выдался для Джона Хайнса дебютный матч в качестве главного тренера «Нэшвилла». Его новая команда попала под каток, имя которому «Бостон». 2:6 — так крупно «хищники» в этом сезоне проигрывали лишь однажды, еще при Питере Лавиолетте.

Яков Тренин с пришествием нового главного тренера место в составе не потерял. Помогли гол в ворота «Лос-Анджелеса» и передача в матче с «Анахаймом». Таким образом, российский форвард проводил третий матч кряду. И прямо скажем, он ему не удался.

Тренин стал одним из нескольких игроков «Нэшвилла», кто закончил матч с показателем полезности «-3». Грубых индивидуальных ошибок он не допускал, но был частью того хаоса, что царил в обороне «Предаторс». Якова с партнерами просто размазывали по зоне. Посмотрите, насколько беспомощен сегодняшний «Нэшвилл».

Матч с «Бостоном» стал для Тренина первым, который он завершил с отрицательным показателем полезности. Но запомнит он его совершенно по другому эпизоду. Не каждый день на тебя, молодого новичка, нападает двухметровая легенда НХЛ. Сегодня это произошло с Яковом.

В середине третьего периода, когда «Нэшвилл» уже «горел» 1:4, Тренин за воротами решил приложиться по Чарли Макэвою. Это был один из четырех силовых приемов нашего форварда в этом матче. Но именно после этого хита за партнера решил вступиться Здено Хара. Тот самый Хара ростом 205 сантиметров и весом 113 килограмм!

Драка между Харой и Трениным получилась что надо. Даже несмотря на то, что легендарный ветеран выше Якова и напал на него со спины, россиянин выглядел более чем достойно. По сути, именно его смачный удар справа в челюсть 42-летнему словаку поставил точку в этом бое. Именно после этого точного попадания судьи решили разнять оппонентов.

«Одна из многих причин, почему Дэвид Пойл так высоко ценит Якова Тренина», — так прокомментировал этот бой журналист «Нэшвилл Пост».

Теперь осталось дело за малым. Чтобы готовность играть жестко и на команду оценил не только генменеджер, но и главный тренер.