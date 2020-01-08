На русского новичка набросилась двухметровая легенда НХЛ. Тренин ответил жестким ударом в челюсть
Здено Хару давно так не били.
Здено Хару давно так не били.
Провальным выдался для Джона Хайнса дебютный матч в качестве главного тренера «Нэшвилла». Его новая команда попала под каток, имя которому «Бостон». 2:6 — так крупно «хищники» в этом сезоне проигрывали лишь однажды, еще при Питере Лавиолетте.
Тренин стал одним из нескольких игроков «Нэшвилла», кто закончил матч с показателем полезности «-3». Грубых индивидуальных ошибок он не допускал, но был частью того хаоса, что царил в обороне «Предаторс». Якова с партнерами просто размазывали по зоне. Посмотрите, насколько беспомощен сегодняшний «Нэшвилл».
Матч с «Бостоном» стал для Тренина первым, который он завершил с отрицательным показателем полезности. Но запомнит он его совершенно по другому эпизоду. Не каждый день на тебя, молодого новичка, нападает двухметровая легенда НХЛ. Сегодня это произошло с Яковом.
В середине третьего периода, когда «Нэшвилл» уже «горел» 1:4, Тренин за воротами решил приложиться по Чарли Макэвою. Это был один из четырех силовых приемов нашего форварда в этом матче. Но именно после этого хита за партнера решил вступиться Здено Хара. Тот самый Хара ростом 205 сантиметров и весом 113 килограмм!
Драка между Харой и Трениным получилась что надо. Даже несмотря на то, что легендарный ветеран выше Якова и напал на него со спины, россиянин выглядел более чем достойно. По сути, именно его смачный удар справа в челюсть 42-летнему словаку поставил точку в этом бое. Именно после этого точного попадания судьи решили разнять оппонентов.
«Одна из многих причин, почему Дэвид Пойл так высоко ценит Якова Тренина», — так прокомментировал этот бой журналист «Нэшвилл Пост».
Мы помним, какие проблемы с Хайнсом в «Нью-Джерси» испытывал Никита Гусев. Тренин — игрок совершенно иного плана. И если новому наставнику «хищников» по душе крепкие и самоотверженные парни, этот бой может подарить Якову прочное место в основе.
|Питер Лавиолетт
|Брюс Кэссиди
|Пекка Ринне(Пекка Ринне)
|Туукка Раск
|00:14
|Виктор Арвидссон
|00:14
|Брэд Маршан
|01:36
|Давид Пастрняк(Чарли Макэвой, Мэтт Гржельчик)
|06:10
|Шон Керали
|22:19
|Командный штраф
|28:21
|Дэнтон Хейнен(Мэтт Гржельчик, Чарли Койл)
|29:01
|Брэндон Карло
|30:28
|Мэтт Гржельчик
|30:54
|Филип Форсберг(Роман Йоси, Мэтт Дюшен)
|36:29
|Командный штраф
|37:42
|Патрис Бержерон(Джейк Дебраск, Брэд Маршан)
|42:51
|Крис Вагнер(Тори Краг, Пер Линдхольм)
|43:52
|Рокко Гримальди
|51:40
|Яков Тренин
|51:40
|Здено Хара
|51:40
|Здено Хара
|51:44
|Джон Мур
|55:38
|Роман Йоси
|57:46
|Чарли Койл
|58:06
|Микаэль Гранлунд(Маттиас Экхольм, Филип Форсберг)
|59:05
|Давид Крейчи(Туукка Раск)
|59:27
|Чарли Койл(Дэнтон Хейнен, Бретт Ритчи)
Патрис Бержерон (Бостон Брюинз), Дэнтон Хейнен (Бостон Брюинз), Туукка Раск (Бостон Брюинз)
|13
|Штрафное время
|21
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0