Панарин догнал сыгравшего на 93 матча больше Кузнецова по очкам за карьеру в НХЛ

Встреча прошла на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 5:3 (2:2, 2:1, 1:0) в пользу хозяев.

Главным героем встречи стал форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин, который отметился голом и двумя результативными передачами. После этого матча Панарин догнал по общей результативности в НХЛ форварда «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова — у них по 378 очков, хотя Кузнецов провёл в лиге на 93 матча больше.